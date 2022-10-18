"Соседи удивились". Минчане построили дом и баню в деревне, чтобы зимовать с комфортом

Дмитрий рассчитывал уложиться в сумму в два раза меньше, чем стоил дом. Но цены на стройматериалы за год выросли, получилось дороже — баня обошлась примерно в 30 тысяч долларов. И это при том, что отапливаемая площадь меньше, а от ставшего «золотым» фальца на крыше и фасаде, который применялся на доме, пришлось отказаться в пользу кровельного металлпрофиля.

Напомним, что дом на 80 «квадратов» обошелся в 50 тысяч долларов.

На производстве изготовили три модуля. Они уже включали в себя внутреннюю и внешнюю отделку, окна, двери и даже печку в парной.

- Наш главный вопрос к производителю модульных домов заключался в том, можно ли на месте старого дома поставить новый, не разрушая благоустройство?

Такой вариант оказался возможным. В августе модули доставили на автоплатформе, большим краном поставили на бетонные сваи и соединили.