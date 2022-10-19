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«Как только уезжает милиция - становится еще громче». Минчане рассказали, как целый год боролись с шумными соседями
19.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
История Сергея окажется знакома многим: разборки с шумными соседями, милиция и чувство собственной беспомощности. Больше 10 лет назад мужчина с семьей переехал в девятиэтажную панельку в спальном районе Минска. С соседями общались, как и большинство: «здравствуйте-здравствуйте». О семье этажом выше знали лишь то, что в квартире живет женщина с двумя сыновьями. Через несколько лет, когда сыновья выросли, случилась впечатляющая история, которая закончилась переездом для семьи Сергея и штрафами по 13 рублей - для шумных соседей.
— Началось все в первые дни 2018 года, — вспоминает Сергей. — Неожиданно ночью мы услышали десятки подвыпивших голосов. Тогда предположили, что мальчики из квартиры сверху выросли. Думали поговорить, но ни на звонки в дверь и домофон, ни по телефону никто не ответил. Тише на пару минут стало, когда мы постучали по батарее, но вскоре все вернулось на свои места, соседи и их гости продолжили орать. Нам не оставалось ничего, кроме как вызывать милицию. Хотя, признаюсь, что мы долго думали и не хотели этого делать.
Когда приехал наряд, говорит Сергей, соседи общались с ними через закрытую дверь.
— На это время музыку выключили, но как только милиция уехала — стало еще громче. Милиционеры предлагали написать заявление, но мы отказались. Сказали, что напишем позже и сами потом отнесем в ЖЭС. Хотя не написали и не отнесли. Пытались по-человечески поговорить с соседями, но они по-прежнему не отвечали на звонки и дверь не открывали.
Ситуация периодически повторялась, и через полгода, в один из таких раутов в 5 утра, терпение совсем закончилось, говорит Сергей.
— Громкая музыка, крики…Все как обычно. Когда компания вышла покурить на балкон, вышел и я. Крикнул наверх: «5 утра, не будите детей!» Это вызвало бурную реакцию: соседи сделали музыку еще громче, стали прыгать и истошно вопить: «Дети, просыпайтесь!»
Сергей снова вызвал милицию и на этот раз все-таки написал заявление.
— После этого целый месяц нам приходили бумаги из милиции и от коммунальников о том, что «в действиях соседей усматриваются признаки административного правонарушения», а «материалы переданы в суд».
И вот в суд вызывают Сергея — в качестве потерпевшего.
— Ответчики в суд не явились. Но по моим показаниям, по показаниям жены и милицейскому отчету соседей оштрафовали на две базовые — тогда это было около 50 рублей.
«Ночью поехали на такси к родителям, чтобы не слышать этот шум!»
Тем штрафом ситуация не закончилась, все происходило уже по отработанной схеме: шум после 23.00 — вызов милиции — заявление — замечание соседям через дверь от наряда.
— Однажды сосед заявил милиционерам: «А мне все пох... — что хочу, то и делаю!» — вспоминает Сергей. — Казалось, что это не закончится никогда. Доходило до того, что среди ночи мы переодевали полусонных детей под ор сверху и ехали на такси к родителям. Потом готовились заранее: знали, что самые опасные дни четверг и суббота.
Пока соседи по-прежнему не хотели общаться, Сергей попыток не оставлял и написал письмо, в котором напомнил, что о шумных соседях говорит Кодекс об административных правонарушениях.
— Письмо засунул им за звонок, — уточняет Сергей. — Почтовый ящик был раскрыт, на звонки в дверь, домофон и телефон они не отвечали. В ответ получил концерт под гитару и выпивку, который начался ровно в 23.00. Правда, в этот день мы всей семьей тестировали новые беруши.
Мужчина задается вопросом: неужели шумные соседи мешали только его семье, а остальным было нормально? Сам на него и отвечает.
— Никто не хотел связываться с этой квартирой, хотя у нас часто спрашивали: «Как же вы под ними живете, у вас же детишки».
Когда семья снова звонила в милицию, показания фиксировали, но в суд больше не вызывали.
— Зато стали приходить письма: «орган, ведущий административный процесс, постановил подвергнуть такого-то административному взысканию в виде штрафа». По сути, нарушитель порядка просто откупался за полбазовой (тогда это было около 13 рублей)! Дело в том, что на тот момент в таких мелких делах по закону была такая мера, если правонарушитель признал свою вину.
«Когда мы переехали, сосед сдал квартиру. Теперь там живут милые девушки»
Практически год разборок нон-стоп — и семья решила переехать в новую квартиру. Квартирный вопрос все равно стал бы при двух подрастающих детях, но его пришлось форсировать, брать кредит и покупать жилье, пригодное для переезда сразу после покупки.
— Буквально за месяц перед переездом сосед затопил нас так, что вода текла между щелями в бетонных плитах, которые, оказалось, уже были. Искали его с милицией, но он просто пошел в магазин за пивком, а потекла у него стиральная машина. Как увидела аварийная бригада, стиралка была установлена абы-как: она стояла чуть ли не в тазике, а провод через удлинитель перекидывался через коридор в комнату. Наверное, в свое время решил сэкономить на установке. Тогда с перепугу сосед даже оставил свой мобильный телефон (до этого мы пытались звонить ему на домашний). Обещал, что возместит и все такое. Но после первого же звонка был таков: не брал трубку, не отвечал в мессенджерах. Собственно, ничего нового.
Когда молодые люди переехали, свою «проблемную» квартиру они сдали.
— Что интересно, сдал квартиру и сосед. И теперь там живут милые девушки, которые как-то обходятся без мебелекрушения, а водные процедуры принимают все же в строго обозначенных для этого емкостях, — иронизирует Сергей. — Но есть такое выражение — «от судьбы не убежишь». В нашем новом доме — это милый «хрущ» после капремонта в Заводском районе — нам тоже попался «замечательный сосед». Виктор (единственный, ведущий такой образ жизни на весь подъезд) тут родился, вырос и спился. Но душа его просит песни. К счастью, живет он на 4 этажа выше, а не над головой, как в прошлой квартире. Но в доме как-то загадочно устроена звукопередача: даже на первом благодаря вентиляции его музыкальные пристрастия (такие себе, без изысков) прекрасно слышны. А для пущего стереоэффекта Виктор открывает кухонное окно. Так что все как в песне группы «Дабро»: Слышит музыку уже весь двор//А мы ставим мысли на повтор.
Что о других соседях, ситуация похожа на ту, с которой семья столкнулась в прошлой квартире.
— Ай, неохота связываться, говорят они, морща носы и переступая порой через спящие тела его друзей без определенного места жительства, великодушно впущенных Виктором переночевать, — рассказывает Сергей. — Но все-таки когда такое счастье находится не прямо над твоей головой, на проблему смотришь несколько иначе. Да и слышишь тоже.
Как говорит герой материала, ясно и другое: его соседи по хрущевке не связываются с Виктором еще и потому, что этого человека просто-напросто жалко. Ведь всю его трагедию многие видели воочию. А новичкам вроде семьи Сергея, который понимает из своего опыта, что ситуация едва ли решится, в одиночку заниматься вопросом тоже не хочется. А разнообразные ответственные органы, которых такая проблема касается, видимо, смотрят на нее как на мелочи жизни. — Так что смогли худо-бедно прогнать основной контингент местных алкоголиков с лавочки под своими окнами — уже хорошо, — резюмирует молодой человек.
Если у вас тоже непростые отношения с соседями и вы хотите поделиться своей историей,
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«Как только уезжает милиция - становится еще громче». Минчане рассказали, как целый год боролись с шумными соседями
История Сергея окажется знакома многим: разборки с шумными соседями, милиция и чувство собственной беспомощности. Больше 10 лет назад мужчина с семьей переехал в...
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