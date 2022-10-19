«Как только уезжает милиция - становится еще громче». Минчане рассказали, как целый год боролись с шумными соседями

— Началось все в первые дни 2018 года, — вспоминает Сергей. — Неожиданно ночью мы услышали десятки подвыпивших голосов. Тогда предположили, что мальчики из квартиры сверху выросли. Думали поговорить, но ни на звонки в дверь и домофон, ни по телефону никто не ответил. Тише на пару минут стало, когда мы постучали по батарее, но вскоре все вернулось на свои места, соседи и их гости продолжили орать. Нам не оставалось ничего, кроме как вызывать милицию. Хотя, признаюсь, что мы долго думали и не хотели этого делать.

Когда приехал наряд, говорит Сергей, соседи общались с ними через закрытую дверь.

— На это время музыку выключили, но как только милиция уехала — стало еще громче. Милиционеры предлагали написать заявление, но мы отказались. Сказали, что напишем позже и сами потом отнесем в ЖЭС. Хотя не написали и не отнесли. Пытались по-человечески поговорить с соседями, но они по-прежнему не отвечали на звонки и дверь не открывали.

Ситуация периодически повторялась, и через полгода, в один из таких раутов в 5 утра, терпение совсем закончилось, говорит Сергей.

— Громкая музыка, крики…Все как обычно. Когда компания вышла покурить на балкон, вышел и я. Крикнул наверх: «5 утра, не будите детей!» Это вызвало бурную реакцию: соседи сделали музыку еще громче, стали прыгать и истошно вопить: «Дети, просыпайтесь!»

Сергей снова вызвал милицию и на этот раз все-таки написал заявление.

— После этого целый месяц нам приходили бумаги из милиции и от коммунальников о том, что «в действиях соседей усматриваются признаки административного правонарушения», а «материалы переданы в суд».

И вот в суд вызывают Сергея — в качестве потерпевшего.

— Ответчики в суд не явились. Но по моим показаниям, по показаниям жены и милицейскому отчету соседей оштрафовали на две базовые — тогда это было около 50 рублей.