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«Как переоформить дачу на маму-пенсионерку, чтобы меньше платить за газ зимой?». Отвечают специалисты
17.10.2022 19:55 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Что делать, если тарифы на коммуналку в садовом товариществе кажутся неподъемными? Можно ли переоформить домик на близкого родственника? Как быть с платежами за неприватизированную квартиру, если в ней не живешь? Можно ли претендовать на льготный кредит, если присмотрел жилье в другом городе? На эти и другие вопросы наших читателей отвечают эксперты в сфере недвижимости. Если вы также хотите получить компетентный ответ от профессионалов, то напишите нам в рубрику «
Тарифы на газ в СТ – просто космические, как платить за коммуналку поменьше?
Добрый день. Я являюсь собственницей садового дома в садовом товариществе. Дом готов к заселению и имеет все коммуникации: газ, свет, воду, канализацию. В этом году при оплате коммунальных услуг столкнулись с тем, что тарифы на некоторые их них (газ в частности стоит 0,5688 за м3) − просто космические. При общении с работниками «Дзержинскгаз» выяснила, что тарифы могут быть гораздо меньше (0,1977 за м3) при условии, что собственником садового дома будет неработающий пенсионер, инвалид 1 или 2 группы. У меня мама неработающий пенсионер. Вопрос, каким образом переоформить садовый дом на маму, и как сделать это легко и безболезненно. Какие подводные камни могут возникнуть?
Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах»
Квартиру арендует жена, но живет в ней ее брат. Как быть с коммунальными?
Добрый день! Ситуация такая. У жены умерла мама в 2020 году. Осталась квартира (не приватизирована). После смерти жена стала собственником данной квартиры. Заключен бессрочный договор на право аренды квартиры. Помимо жены в квартире проживает (прописан) ее родной брат. Жена на данный момент проживает со мной, возвращаться в квартиру не планирует. В дальнейшем прописываться будет в моем доме. Как быть с оплатами за коммунальные платежи, так как она там не живет. Живет брат. Возможно, ли снять с ее ответственность за оплату коммунальных платежей. Возможно, ли разделить счет, т.е. чтобы документально все приходило на имя брата, чтобы он все оплачивал? Заранее спасибо
Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах»
Можно ли дом с потолками в 2,3 метра зарегистрировать, как жилой?
Подскажите, пожалуйста, в доме с односкатной крышей высота потолка в комнатах 2,35 метра в низкой точке и 3,25 метров в высшей. Данный дом можно зарегистрировать как жилой?
Отвечает аттестованный риэлтер, юрист
Можно ли купить вторичное жилье многодетной семье за льготный кредит?
Здравствуйте. Мы − многодетная семья, проживающая в городском поселке Хотимск, к которой подошла очередь на получение льготного кредита на покупку вторичного жилья. Подскажите, пожалуйста, имеем ли мы права купить его в другом городе (Костюковичи). Спасибо.
Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах»
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«Как переоформить дачу на маму-пенсионерку, чтобы меньше платить за газ зимой?». Отвечают специалисты
Что делать, если тарифы на коммуналку в садовом товариществе кажутся неподъемными? Можно ли переоформить домик на близкого родственника? Как быть с платежами за...
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