«Как переоформить дачу на маму-пенсионерку, чтобы меньше платить за газ зимой?». Отвечают специалисты

Тарифы на газ в СТ – просто космические, как платить за коммуналку поменьше?

Добрый день. Я являюсь собственницей садового дома в садовом товариществе. Дом готов к заселению и имеет все коммуникации: газ, свет, воду, канализацию. В этом году при оплате коммунальных услуг столкнулись с тем, что тарифы на некоторые их них (газ в частности стоит 0,5688 за м3) − просто космические. При общении с работниками «Дзержинскгаз» выяснила, что тарифы могут быть гораздо меньше (0,1977 за м3) при условии, что собственником садового дома будет неработающий пенсионер, инвалид 1 или 2 группы. У меня мама неработающий пенсионер. Вопрос, каким образом переоформить садовый дом на маму, и как сделать это легко и безболезненно. Какие подводные камни могут возникнуть?

Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская :

− Добрый день! Для того чтобы оформить садовый дом на вашу маму, надо ей подарить дом. Для этого обратитесь в Дзержинское агентство по госрегистрации и земельному кадастру. Для этого надо иметь при себе документы на садовый дом и земельный участок, паспорта и свидетельство о рождении. Если меняли фамилию еще и документ на смену фамилии. Рекомендую записаться заранее к специалисту.

Квартиру арендует жена, но живет в ней ее брат. Как быть с коммунальными?

Добрый день! Ситуация такая. У жены умерла мама в 2020 году. Осталась квартира (не приватизирована). После смерти жена стала собственником данной квартиры. Заключен бессрочный договор на право аренды квартиры. Помимо жены в квартире проживает (прописан) ее родной брат. Жена на данный момент проживает со мной, возвращаться в квартиру не планирует. В дальнейшем прописываться будет в моем доме. Как быть с оплатами за коммунальные платежи, так как она там не живет. Живет брат. Возможно, ли снять с ее ответственность за оплату коммунальных платежей. Возможно, ли разделить счет, т.е. чтобы документально все приходило на имя брата, чтобы он все оплачивал? Заранее спасибо

Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская :

− Добрый день! Так как квартира государственная, оплата за проживание осуществляется согласно договору аренды. Ваша супруга может расторгнуть договор аренды, а соответственно ее брат – его заключить. При этом если она не будет зарегистрирована, и не будет оплачивать коммунальные платежи, она потеряет право проживания в этой квартире и саму квартиру.

Можно ли дом с потолками в 2,3 метра зарегистрировать, как жилой?

Подскажите, пожалуйста, в доме с односкатной крышей высота потолка в комнатах 2,35 метра в низкой точке и 3,25 метров в высшей. Данный дом можно зарегистрировать как жилой?

Отвечает аттестованный риэлтер, юрист Дмитрий Хмыль :

− По всей видимости, у вас есть нежилое помещение, которое вы хотите перевести в разряд жилых. В соответствии с пунктом 6 статьи 21 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З, нежилое помещение, соответствующее установленным для проживания санитарным и техническим требованиям, по решению районного, городского исполнительных комитетов, местной администрации района в городе на основании заявления его собственника может быть переведено в жилое в порядке, установленном для перевода жилого помещения в нежилое. По общим строительным нормам и правилам высота потолков в жилых помещениях должна быть не менее 2.5 метров. Однако данный вопрос может рассматриваться и индивидуально. Даже в построенных квартирах в многоквартирных домах есть случаи, когда при сдаче дома обнаруживалось, что в некоторых квартирах высота потолков была менее положенных 2.5 метров, и данная высота потолков официально отображалась в том же техпаспорте. В принципе, перевести нежилое помещение в жилое можно, однако почти стопроцентно в вашем случае потребуется его реконструкция. Данный вопрос лежит в компетенции местного исполнительного комитета, соответственно по данному вопросу рекомендую вам обратиться в отдел архитектуры и строительства исполнительного комитета по месту нахождения объекта. Запишитесь к специалисту данного отдела на прием, там детально изучат все имеющиеся документы и подскажут вам, какие конкретно работы необходимо будет произвести, чтобы перевод нежилого помещения в жилое мог состояться.

Можно ли купить вторичное жилье многодетной семье за льготный кредит?

Здравствуйте. Мы − многодетная семья, проживающая в городском поселке Хотимск, к которой подошла очередь на получение льготного кредита на покупку вторичного жилья. Подскажите, пожалуйста, имеем ли мы права купить его в другом городе (Костюковичи). Спасибо.

Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская :

− Добрый день! Да, если эти населенные пункты находятся в одном районе. Если вы стоите на очереди, нуждающихся в улучшении жилищных условий в районе, то можете приобрести квартиру с господдержкой в любом населенном пункте района.

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