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«У нас был запрос на оптимизм». «А-100» представила первый квартал с цветным остеклением: что тут по ценам?
20.10.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Нескучные дворы, классные детские площадки, яркие фасады – вы не поверите, но 8 лет назад все это было диковинкой для Минска. Первым, кто вышел к покупателю не просто с квадратными метрами, но и с особенной атмосферой жилых пространств, была компания «А-100». Сегодня застройщик представил новый жилой квартал под названием «Калейдоскоп». Он также будет расположен в Новой Боровой, но будет иметь ряд особенностей. Рассказываем о них подробнее.
Как рассказала журналистам руководитель отдела маркетинга Анастасия Фиалко, новый квартал можно назвать «антикризисным», ведь в это непростое время он будет заряжать его жителей оптимизмом и станет цветотерапией для всех, кто испытывает тревогу. Из фишек – впервые в жилых домах будет применено цветное остекление. Благодаря ему в квартале никогда не будет пасмурно. В зависимости от времени суток, солнца, теней и других факторов будет меняться и вид из окон.
Квартал «Калейдоскоп» будет располагаться на окраине Центрального парка. Прямо напротив него уже будущей весной начнут строить новую школу. Весь комплекс будет состоять из 5 домов. Четыре дома будут насчитывать по 8-10 этажей и 2-4 подъезда, а венчать комплекс будет 19-этажный столбик (кстати, по таким высотным ориентирам проще ориентироваться в квартале).
Первый дом под номером №7.80 уже появился в продаже. Кстати, как рассказали в отделе маркетинга, 30% квартир в нем уже продано. Интересный кейс: «секретная высотка» была запущена в продажу без каких-либо подробностей – продажи шли чисто на доверии к застройщику.
Стоимость «квадрата» в столбике стартует от 1070 долларов. Сдать первый дом «Калейдоскопа» планируют в конце 2023 года. К слову, каждый, кто сейчас покупает квартиру в «Калейдоскопе», получит в подарок бесплатное обслуживание от «А-100 комфорт» на 2 года.
Говоря об особенностях квартала главный архитектор «А-100 Девелопмент» Андрей Пашев отметил:
− Делать из жилого района «спальник», куда приезжают только поспать – это несовременно. Мы стремимся создать в Новой Боровой целый город. Сейчас в мире популярна концепция 15-минутного города, когда его житель может везде дойти пешком за 15 минут – до школы, магазина, поликлиники, парка и т.д. В Новой Боровой мы хотим пойти дальше и сделать ее 5-минутным городом.
В новом квартале «Калейдоскоп» будут урбан-огороды, уличные офисы (с розетками!), барбекю, лежанки, детские площадки для детей разных возрастов, а также центральная площадь и амфитеатр.
Что касается квартир, то в домах «Калейдоскопа» будут представлены все популярные форматы: и студии, и однушки, двушки, трешки и четырешки, и жилье с отдельным входом, и квартиры с террасами, и квартиры с хобби-комнатами.
Помимо высотки, скоро в продажу выйдут и малоэтажные дома. Кстати, для всех желающих узнать о квартале более подробно 25 октября"А-100" впервые проведет специальную онлайн-презентацию.
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«У нас был запрос на оптимизм». «А-100» представила первый квартал с цветным остеклением: что тут по ценам?
Нескучные дворы, классные детские площадки, яркие фасады – вы не поверите, но 8 лет назад все это было диковинкой для Минска. Первым, кто вышел к покупателю не...
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