«У нас был запрос на оптимизм». «А-100» представила первый квартал с цветным остеклением: что тут по ценам?

Первый дом под номером №7.80 уже появился в продаже. Кстати, как рассказали в отделе маркетинга, 30% квартир в нем уже продано. Интересный кейс: «секретная высотка» была запущена в продажу без каких-либо подробностей – продажи шли чисто на доверии к застройщику.

Стоимость «квадрата» в столбике стартует от 1070 долларов. Сдать первый дом «Калейдоскопа» планируют в конце 2023 года. К слову, каждый, кто сейчас покупает квартиру в «Калейдоскопе», получит в подарок бесплатное обслуживание от «А-100 комфорт» на 2 года.