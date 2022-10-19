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Элитка или нет? Посмотрели, как строится жилой комплекс «Гастелло Резиденс», который должны сдать уже в декабре
19.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот жилой комплекс, который возводится в районе улицы Гвардейской, неподалеку от стелы «Минск − город-герой» уже успел пощекотать нервы многим. Сначала на новостройку ополчились местные жители, затем появилась причина для волнений и у дольщиков: дом «заморозили» почти на год. Сегодня все беспокойства уже позади, а стройка, кажется, выходит на финишную прямую. Мы посмотрели, как идет возведение дома, и узнали, есть ли там еще свободные квартиры.
На данную площадку (участок среди старых двух-, трех- и четырехэтажек) компания «СИ-трейдинг» вышла еще в 2019 году. Тогда в СМИ появилась информация о строительство модного ЖК, и к десятиэтажке стали присматриваться потенциальные дольщики. Однако жители ближайших домов забили тревогу – высотка грозила лишить их солнца. В итоге, строительство дома пришлось
Что касается цен, то на старте продаж «квадрат» в однокомнатных квартирах
Сейчас почти все жилье в комплексе уже продано. Единственное доступное предложение – двухуровневая квартира площадью 115 «квадратов». Как рассказали в отделе продаж, актуальная стоимость для этой квартиры – 1400 долларов за «квадрат». То есть, целиком двухуровневые апартаменты обойдутся дольщику в 161 тысячу долларов.
Также в продаже есть коммерческие помещения и мини-гостиница. Интересно, что 6 номеров отеля, а также фитнес-зал и душевые расположатся на нулевом этаже, еще 5 номеров плюс вестибюль и рецепция − на первом. Общая площадь апарт-отеля составит чуть более тысячи «квадратов». В августе квадратный метр тут стоил 1000 долларов при 100% оплате.
Отметим, что окружение у новостройки, претендующей на статус элитной – пока что не слишком презентабельное. Этот район застраивался в 50-е годы типовыми двух-, трех- и четырехэтажками. Некоторые малоэтажные здания по улице Гастелло уже отселены и готовятся к сносу. Ну а прямо с многоэтажкой граничит территория давно пустующего детского сада – несколько лет назад говорили, что этот участок выкупило турецкое посольство, но сейчас будущее заброшки снова неясно.
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Элитка или нет? Посмотрели, как строится жилой комплекс «Гастелло Резиденс», который должны сдать уже в декабре
Этот жилой комплекс, который возводится в районе улицы Гвардейской, неподалеку от стелы «Минск − город-герой» уже успел пощекотать нервы многим. Сначала на...
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