ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Элитка или нет? Посмотрели, как строится жилой комплекс «Гастелло Резиденс», который должны сдать уже в декабре

19.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Этот жилой комплекс, который возводится в районе улицы Гвардейской, неподалеку от стелы «Минск − город-герой» уже успел пощекотать нервы многим. Сначала на новостройку ополчились местные жители, затем появилась причина для волнений и у дольщиков: дом «заморозили» почти на год. Сегодня все беспокойства уже позади, а стройка, кажется, выходит на финишную прямую. Мы посмотрели, как идет возведение дома, и узнали, есть ли там еще свободные квартиры.

Элитка или нет? Посмотрели, как строится жилой комплекс «Гастелло Резиденс», который должны сдать уже в декабре

На данную площадку (участок среди старых двух-, трех- и четырехэтажек) компания «СИ-трейдинг» вышла еще в 2019 году. Тогда в СМИ появилась информация о строительство модного ЖК, и к десятиэтажке стали присматриваться потенциальные дольщики. Однако жители ближайших домов забили тревогу – высотка грозила лишить их солнца. В итоге, строительство дома пришлось приостановить, а проект доработать. Возведение ЖК «Гастелло Резиденс» возобновилось только летом прошлого года. В настоящий момент каркасник уже полностью возведен. Сейчас тут устанавливают балконы, проводят внутренние работы и благоустройство территории.

Напомним, что в десятиэтажном доме будет 4 подъезда и 186 квартир. Первые этажи здания займут коммерческие помещения, а также мини-гостиница на 11 номеров. Есть в комплексе и подземный трехуровневый паркинг, рассчитанный на 170 машиномест.

Элитка или нет? Посмотрели, как строится жилой комплекс «Гастелло Резиденс», который должны сдать уже в декабре
Элитка или нет? Посмотрели, как строится жилой комплекс «Гастелло Резиденс», который должны сдать уже в декабре

Что касается цен, то на старте продаж «квадрат» в однокомнатных квартирах стоил 1300−1400 долларов. В квартирах большей площади стоимость квадратного метра начиналась от 1200 долларов. По последней декларации, вышедшей в этом году, стоимость метра в однушке и трешке составляла уже 1800−2000 долларов. В итоге, однокомнатную квартиру застройщик предлагал за 73,8 тысячи долларов, трехкомнатную — за 127 тысяч долларов.

Элитка или нет? Посмотрели, как строится жилой комплекс «Гастелло Резиденс», который должны сдать уже в декабре
Элитка или нет? Посмотрели, как строится жилой комплекс «Гастелло Резиденс», который должны сдать уже в декабре

Сейчас почти все жилье в комплексе уже продано. Единственное доступное предложение – двухуровневая квартира площадью 115 «квадратов». Как рассказали в отделе продаж, актуальная стоимость для этой квартиры – 1400 долларов за «квадрат». То есть, целиком двухуровневые апартаменты обойдутся дольщику в 161 тысячу долларов.

Элитка или нет? Посмотрели, как строится жилой комплекс «Гастелло Резиденс», который должны сдать уже в декабре

Также в продаже есть коммерческие помещения и мини-гостиница. Интересно, что 6 номеров отеля, а также фитнес-зал и душевые расположатся на нулевом этаже, еще 5 номеров плюс вестибюль и рецепция − на первом. Общая площадь апарт-отеля составит чуть более тысячи «квадратов». В августе квадратный метр тут стоил 1000 долларов при 100% оплате.

Элитка или нет? Посмотрели, как строится жилой комплекс «Гастелло Резиденс», который должны сдать уже в декабре

Отметим, что окружение у новостройки, претендующей на статус элитной – пока что не слишком презентабельное. Этот район застраивался в 50-е годы типовыми двух-, трех- и четырехэтажками. Некоторые малоэтажные здания по улице Гастелло уже отселены и готовятся к сносу. Ну а прямо с многоэтажкой граничит территория давно пустующего детского сада – несколько лет назад говорили, что этот участок выкупило турецкое посольство, но сейчас будущее заброшки снова неясно.

Элитка или нет? Посмотрели, как строится жилой комплекс «Гастелло Резиденс», который должны сдать уже в декабре
Элитка или нет? Посмотрели, как строится жилой комплекс «Гастелло Резиденс», который должны сдать уже в декабре
Элитка или нет? Посмотрели, как строится жилой комплекс «Гастелло Резиденс», который должны сдать уже в декабре

Впрочем, если отойти от дома на 300-500 метров, то тут уже будет и проспект Победителей, и парк Победы, и "золотая" улица Грибоедова, и гипермаркет "Корона", и многое другое.

Что касается сроков сдачи дома, то в начале осени ввод в эксплуатацию перенесли с 1 ноября на 15 декабря.

Элитка или нет? Посмотрели, как строится жилой комплекс «Гастелло Резиденс», который должны сдать уже в декабре

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот жилой комплекс, который возводится в районе улицы Гвардейской, неподалеку от стелы «Минск − город-герой» уже успел пощекотать нервы многим. Сначала на...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Ограждая ребенка от мира, вы не даете ему взрослеть». Психолог и родители обсудили безопасность детей во дворе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.10.2022
Mir24.TV Belarus
19.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика