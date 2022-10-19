Элитка или нет? Посмотрели, как строится жилой комплекс «Гастелло Резиденс», который должны сдать уже в декабре

Впрочем, если отойти от дома на 300-500 метров, то тут уже будет и проспект Победителей, и парк Победы, и "золотая" улица Грибоедова, и гипермаркет "Корона", и многое другое.

Что касается сроков сдачи дома, то в начале осени ввод в эксплуатацию перенесли с 1 ноября на 15 декабря.