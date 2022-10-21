«Соседи жаловались, даже когда я спала». Минчанку после десяти лет разборок вызвали в суд за то, что она «шумела»

Источник материала: realt.by

Недавно мы рассказывали историю Сергея из Минска, который целый год боролся с шумными соседями. «Когда я вижу такие рассказы, думаю, что согласна на любой шум от соседей, чтобы только не мешать никому самой. Я почти 10 лет жила над квартирой, где соседке мешали все звуки. Даже те, которых не было. И это не менее нервно, чем пьянки с музыкой за стеной», — говорит минчанка Алина. Девушка оказалась в суде в качестве ответчика — пришлось оправдываться за то, что она разговаривает в своей квартире и ходит в душ.

— Неожиданно я получила смс-ку «А что это у вас там падает?!» В тот момент у меня не падало ни-че-го. Я показала экран телефона молодому человеку, мы молча переглянулись, тогда начали подозревать, что соседство предстоит веселое. Не прогадали!

— С соседкой снизу я познакомилась сразу же, как только заселилась. В первый день. Я бы даже сказала, в первые часы! — улыбается Алина. — Вечером прихожу из магазина, ставлю тяжелые пакеты на пол около входа — буквально через пару минут мне позвонили в дверь! Я только сняла обувь и верхнюю одежду, еще даже не успела помыть руки. «Здравствуйте, я соседка ваша снизу. Слышу, что пришли домой, шумите немножко» — соседка (кстати, достаточно молодая женщина) на пороге была достаточно дружелюбна, и тогда я решила, что это скорее знакомство с новыми людьми, а не претензия. Я еще извинилась, что громко поставила на пол пакет часов в 7 вечера, сказала, что буду обращать на это внимание и постараюсь не шуметь. Мы обменялись телефонами и разошлись.

Алина живет в обычной многоэтажке в Минске. До этого жила в другом городе. В многоквартирном доме постоянно в полушутку говорили, что стены настолько тонкие, а звукоизоляция такая слабая, что соседи все друг о друге знают: порой можно было разобрать даже разговоры. Но все к этому относились спокойно: многоквартирный дом, что ж поделаешь. Все изменилось, когда девушка сменила место жительства.

— Думала, ну если в обычной жизни столько проблем возникает, то что будет, когда начнем стены сверлить? Шумные работы выполняли только днем, в строго обозначенное время. Каково было удивление, когда соседка сказала: да, я слышала, что у вас ремонт, но мне совсем не мешает.

— А почему вы дома на каблуках ходите? Да я, честно говоря, и на улицу на каблуках не хожу. А почему вы в душ в 12 ночи пошли? Да, есть такой грешок, спать ложусь поздно, воду могла включить. А почему у вас на пол постоянно что-то падает? Вы что, мебель двигаете?! Особенно смешно было слышать претензию про мебель, когда у нас была полностью пустая квартира после ремонта. Единственная мебель, которая была, — встроенный шкаф в прихожей. Еще она была недовольна громкими разговорами. Чтобы понимали: громкие разговоры — это не праздник на 15 человек со звоном бокалов, тостами, анекдотами и музыкой из колонок. Громкие разговоры — это когда два человека сидят у себя на кухне и разговаривают. Если вдруг вечером или днем домой приходили гости, после каждого чуть более эмоционального высказывания, я одергивала людей: «тише-тише, тут слышимость, тут соседка». Однажды была забавная ситуация, когда приятельница решила, что я говорю о соседке в другой комнате, подумала, что я снимаю квартиру с кем-то. «Иначе почему мы сейчас чуть ли не шепотом говорим?»

Пару лет Алена жила в таком режиме: максимально стараешься не шуметь, но все равно получаешь претензии.

Вынужденное общение с соседкой то утихало на пару месяцев, то снова возобновлялось — иногда неожиданным стуком по радиатору, иногда резким злым визитом.

— Абсолютно обычным стало такое: я сижу, читаю книгу — и тут резко слышу продолжительный стук по батарее. Сначала думала, что это не мне. Чего мне стучать-то? Но потом по интенсивности ударов уже стала различать. Я пыталась разговаривать с соседкой: вот, зайдите, посмотрите, у меня нет никакого шума, я одна дома сейчас, может быть, это не из моей квартиры шум?.. Все было бесполезно. И если в первые годы это были еще относительно спокойные визиты, то потом начались оскорбления и крики на весь подъезд.

«Соседи говорили, что милиция приезжала даже когда никого не было дома»

Однажды Алина проснулась ночью от долгого звонка в дверь.

— На часах было около трех-четырех ночи — звонок! Конечно, я испугалась. Посмотрела в глазок — стоит мужчина в домашней одежде. Открывать не стала — ночь, незнакомый человек, я одна дома, тупо страшно. На следующий день встречаю недовольную соседку: «У тебя ночью вчера такой ор стоял, что мой муж вынужден был среди ночи к тебе подниматься!» Я, мягко говоря, обалдела. Пыталась сказать, что ее муж пришел, когда я спала, но это все мимо.

Несколько раз по вызову соседки к девушке приезжала милиция.

— Иногда этому предшествовали стуки по батарее, иногда неожиданно. Однажды соседи по лестничной клетке рассказывали, что милиция приезжала, когда меня не было дома. Иногда милиционеры уже знали ситуацию и, когда я говорила: пожалуйста, пройдите посмотрите, как я «шумлю» — даже отказывались переступать порог и с пониманием предлагали варианты.

Алина ходила в товарищество собственников, к которому относится ее дом, объясняла ситуацию, спрашивала, как ей быть. Потому что там жалобы соседки на девушку тоже были зафиксированы.

— Председатель пожимала плечами: ну а что я могу сделать? Договаривайтесь. А потом эта же председатель выступала свидетелем против меня в суде. Глобально не то чтобы она говорила что-то против, просто факты: есть такие соседи, одна жалуется на вторую. Но ситуация странная.

Суд случился год на пятый после перманентных разборок. Алена была в качестве ответчика.

— Это была небольшая комнатка, где сидела судья в мантии, я, соседка и председатель товарищества. Всех выслушали, около часа длилось заседание. Дело закрыли «за неимением доказательств». После этого неожиданно оказалось, что я больше и не шумлю. По крайней мере, претензий не было.