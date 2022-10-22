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Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску

22.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Продолжаем подыскивать хорошие варианты деревенских домом под дачу вашей мечты — чтобы рядом с лесом, с печным отоплением и на разумном удалении от Минска. Сегодня рассмотрим предложения на Realt в живописном Логойском районе.

Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску

Задорье, 81 км от МКАД

Хорошее место как для дачного отдыха, так и для постоянной жизни. Деревня вполне живая, со школой, амбулаторией и магазином. При этом грибные и ягодные леса в пешей доступности.

Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску

Дом крепкий, обшит вагонкой, кровля – шифер. К нему пристроена новая просторная веранда с большими окнами и двумя кладовыми. Внутри новые деревянные полы, электрическая проводка (с заземлением), окна ПВХ. Отопление – печное, вода из колодца. Подключена спутниковая тарелка.

Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску
Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску
Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску
Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску

Вся мебель остается новым владельцам: холодильник, новый диван, полки, столы, телевизор.

Земельный участок на 25 соток облагорожен и ухожен: молодой и плодоносящий сад, грядки. На территории есть два сарая и вместительная беседка. За дом просят 15 000 долларов.

Слаговище, 40 км от МКАД

Деревня находится рядом с Логойском и горнолыжными курортами, рядом с трассой на Витебск. Здесь хорошее транспортное сообщение, ходят маршрутки, автобус, приезжает автолавка. Рядом лес с грибами и ягодами.

Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску
Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску

Дом отремонтирован, перекрыта и утеплена крыша. Печка и грубка переложены. Полы новые, утепленные (пеноплекс, стяжка, линолеум). Окна - деревянные стеклопакеты. Стены в доме выровнены и утеплены.

Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску
Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску
Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску

Вода заведена в дом - в деревне центральный водопровод. Санузел на улице.

Размер участка — 25 соток, плюс 35 в аренде. Земля обработана есть сад. На участке есть еще и сарай. За все это просят 16 000 долларов.

Городец, 79 км от МКАД

Очень тихое и укромное, запрятанное в лесах место. В 700 метрах от дома - озеро Черница с карпами и амурами. В 200 метрах — река с форелью. В деревню три раза в неделю приезжает автолавка.

Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску
Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску

Дом здесь 1939 года постройки, но прошедший реконструкцию в 2008 году: укреплен фундамент, брус обработан, заменена вся электрика. Снаружи обшит блок-хаусом, изнутри — вагонкой. Использовался как дача.

Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску
Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску
Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску

Внутри есть мебель и бытовая техника. Отапливается печками. Вода из собственной скважины. Строения оборудованы сигнализацией.

В 2009 году возведена баня из сруба с комнатой отдыха, моечной и парной на 5-6 человек.

Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску
Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску
Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску
Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску

Возле бани - вместительная беседка (8х4 м) с мангалом. Имеются две коптильни, для горячего и холодного копчения.

Участок ровный, ухоженный. Размер — 25 соток. За дом с баней просят 20 000 долларов.

Рудня, 60 км от МКАД

Деревня находится недалеко от г.п. Плещеницы, так что вся инфраструктура рядом: детский сад, школа, рынок, остановка маршруток. В пешей доступности расположены лес и речка. Остановка транспорта в 10 минутах от дома.

Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску
Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску

Дом после реконструкции, со свежим ремонтом. Отопление печное, но по улице проходит газовая труба, можно подключиться. Вода - из колодца на улице.

Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску
Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску

Участок 15 соток, ровный, ухоженный, огорожен забором из металлопрофиля с одной стороны, сеткой - с другой. На участке есть фундамент и несколько рядов из блоков под баню.

Стоимость - 11 500 долларов.

Русаки, 65 км от МКАД

Деревня находится в полутора километрах от Плещениц, за ней начинаются грибные леса.

Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску
Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску

Здесь продается дом на стадии завершения реконструкции. Уже установлены современные окна, залита утепленная стяжка пола. Высокий потолок обит вагонкой и покрашен.

Отапливается дом двумя исправными печками из красного кирпича, на одной из них можно готовить. Вода из колодца во дворе.

Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску
Хаты с ремонтом и печкой до 20 тысяч долларов. Смотрим варианты возле леса поближе к Минску

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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