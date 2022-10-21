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От 3 до 12 лет. За какое время можно накопить на квартиру в Минске и в регионах?

21.10.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Собственная квартира – это мечта многих. Кому-то повезло с наследством, кого-то жильем обеспечили родственники, но большинству из нас на квадратные метры приходится копить самостоятельно. Мы решили посчитать, сколько лет придется откладывать заработок в копилку в Минске и областных центрах для того, чтобы насобирать на собственную квартиру. В качестве опорных цифр мы взяли средние белорусские зарплаты (данные Белстата) и стандартные цены на однушки и двушки (аналитика Realt). Партнер этого материала - онлайн-курсы Skillbox, на которых можно получить востребованную и высокооплачиваемую профессию.

От 3 до 12 лет. За какое время можно накопить на квартиру в Минске и в регионах?

Минск

Если сравнить средние зарплаты по разным областям страны, то самая высокая традиционно обнаруживается в Минске – тут она составляет 2215 рублей. Правда, в столице фиксируется и самый дорогой квадратный метр – 2940 рублей (1170 долларов).

Что ж, представим, что вы решили накопить на однушку или двушку в одном из районов столицы. Смотрим средние цены на жилье в октябре и видим следующее: однокомнатная квартира стоит 40,1 тысячи долларов (100 тысяч рублей), двухкомнатная квартира – 56,7 тысячи долларов (142 тысячи рублей). Берем калькулятор и начинаем считать. Для начала поймем, сколько наш среднестатистический минчанин зарабатывает за год. Выходит – 26580 рублей. Берем калькулятор, делим стоимость квартиры на годовую зарплату и получаем результат в годах.

Итак, если экономить по полной программе и откладывать всю зарплату (а вдруг ваша вторая половина или родственники готовы взять на себя ваше содержание?) то накопить на собственное жилье удастся довольно быстро: насобирать на однушку можно за 3,7 года, на двушку – за 5,2 года.

Если же откладывать в заначку половину зарплаты, то на однушку придется копить 7,4 года, на двушку – чуть более 10 лет.

Конечно, откладывать всю зарплату или даже ее половину - это что-то из разряда фантастики. Ведь нужно еще покупать одежду и обувь, заправлять машину, а в отпуск хочется не на дачу, а на море. Повысить свой доход, освоив новую профессию и найдя работу, вы можете с онлайн-курсами Skillbox. Пройдите тест - и определите, какая из современных профессий подходит вам больше всего.


От 3 до 12 лет. За какое время можно накопить на квартиру в Минске и в регионах?

Брест

В славном городе над Бугом средняя зарплата составляет 1462 рубля. То есть, в год работающий брестчанин получает 17544 рубля. Что будет, если он решит экономить по максимуму и копить на квартиру?

Учитывая высокий спрос, жилье в Бресте стоит чуть выше, чем в других областных центрах. Однокомнатная квартира тут обойдется в 32,9 тысячи долларов (82 тысячи рублей), двухкомнатная − в 44 тысячи долларов (110 тысяч рублей).

Получается, что если откладывать всю зарплату, то на однушку придется копить 4,6 года, а на двушку – 6,2.

Если же в копилку класть только половину честно заработанных, то ждать придется дольше: на однушку удастся накопить за 9,2 года, а на двушку – за 12,4.

Витебск

Город Марка Шагала и «Славянского Базара» сейчас активно застраивается. Средняя зарплата тут составляет 1440 рублей, то есть житель Витебска в год получает 17280 рублей. Считаем, как быстро он сможет насобирать на жилье, к примеру, на Московском проспекте.

В среднем однокомнатные квартиры в городе на Двине стоят 24,4 тысячи долларов (61 тысяча рублей), двухкомнатные – 30,6 тысячи долларов (или 76 тысяч рублей).

Итак, если витебчанин будет откладывать всю зарплату, то на однушку ему придется собирать всего 3,5 года, а на двушку – 4,3 года.

Если же откладывать только половину своего заработка, то ждать придется вдвое дольше: на однушку получится насобирать за 7 лет, на двушку – за 8 с половиной.


От 3 до 12 лет. За какое время можно накопить на квартиру в Минске и в регионах?

Гомель

Средняя заработная плата в городе-полумиллионнике сегодня составляет 1499 рублей или 17988 рублей в год. Сколько времени понадобится гомельчанину, чтобы стать обладателем собственного жилья в одном из районов города? К слову, цены на квартиры в городе не назовешь низкими: однушка тут стоит 22,5 тысячи долларов (56 тысяч рублей), двушка – 33 тысячи долларов (83 тысячи рублей).

Считаем и видим, что житель Гомеля накопит на первую квартиру быстрее всех. Если он будет откладывать всю зарплату, то на однушку ему придется собирать всего 3,1 года, а на двушку – 4,6 года.

Если же откладывать половину своего заработка, то ждать придется вдвое дольше: на однушку получится насобирать за 6,2 года, на двушку – за 9,2 года.

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Гродно

В самом богатом на достопримечательности городе Беларуси средняя зарплата составляет 1518 рублей в месяц или 18216 рублей в год. Что касается цен на жилье, то среди других областных городов они проигрывают только Бресту. В среднем однокомнатная квартира в Гродно стоит 29,9 тысячи долларов (75 тысяч рублей), двухкомнатная – 39,1 тысячи долларов (98 тысяч рублей).

В итоге, откладывая всю зарплату, на однушку житель Гродно накопит за 4,1 года, на двушку – за 5,3 года.

Если же в копилку он будет класть только половину своего заработка, то ждать придется вдвое дольше: на однушку получится насобирать за 8,2 года, на двушку – за 10,6.


От 3 до 12 лет. За какое время можно накопить на квартиру в Минске и в регионах?

Могилев

В Могилевской области зарплаты чуть ниже, чем в других регионах. В среднем здесь получают по  1374 рубля в месяц (16488 рублей в год). Что же касается стоимости «квадрата», то она примерно такая же, как в Витебске или Гомеле. В Могилеве однокомнатная квартира стоит 26,4 тысячи долларов (66 тысяч рублей), двушка – 33,9 тысячи долларов (85 тысяч рублей). Сколько же времени жителю Могилева придется копить на квартиру?

Если он будет откладывать все 100% получки, то насобирает на однушку ровно за 4 года, а на двушку – за 5,1 года.

Если же могилевчанин будет откладывать только половину своего заработка, то ждать придется побольше: на однушку получится насобирать за 8 лет, на двушку – за 10,2.

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От 3 до 12 лет. За какое время можно накопить на квартиру в Минске и в регионах?
От 3 до 12 лет. За какое время можно накопить на квартиру в Минске и в регионах?

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Собственная квартира – это мечта многих. Кому-то повезло с наследством, кого-то жильем обеспечили родственники, но большинству из нас на квадратные метры...
 
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