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1 700 долларов за пустующий дом под Минском. Итоги аукциона по продаже жилья

21.10.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня прошел аукцион по продаже пустующих жилых домов (квартир) в Минском и Смолевичском районах. Рассказываем о результатах торгов.

1 700 долларов за пустующий дом под Минском. Итоги аукциона по продаже жилья
Фото носит иллюстративный характер

Итак, участникам аукциона было предложено 5 лотов – пустующих жилых домов и одной квартиры в Минском (4) и Смолевичском (1) районах.

В Минском районе торги прошли по одному объекту недвижимого имущества. Это пустующий жилой дом в д. Столбуновичи, 11, Крупицкого сельсовета.

Объект оснащен электричеством и газом. Он был оценен в 13 792 рубля. На лот было подано 2 заявки. Пустующий жилой дом продан за 18 357 рублей, или 7 345 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

На 2 объекта подали по одному заявлению, на один заявок не поступило.

На пустующий жилой дом в Смолевичском районе претендовали 3 человека, но один человек не явился на аукцион. Объект расположен в д. Грива, на ул. Центральной, 60, Драчковского сельсовета.

Объект недвижимости оснащен электричеством и газом. При начальной цене 3 512 дом продан за 4 250 рублей, или 1 700 долларов США.

Более подробную информацию о лотах и итогах аукциона смотрите в таблице.


1 700 долларов за пустующий дом под Минском. Итоги аукциона по продаже жилья

1 700 долларов за пустующий дом под Минском. Итоги аукциона по продаже жилья

1 700 долларов за пустующий дом под Минском. Итоги аукциона по продаже жилья

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

Напомним, что пустующим жилым домом признается тот, в котором лица, имеющие право владения и пользования им, не проживали в нем ни одного дня в течение трех последних лет и не сообщили в местный исполком о намерении использовать строение для проживания, не привели дом и земельный участок в пригодное состояние.

Реестры пустующих жилых домов (квартир) ведут районные, городские (города областного подчинения) исполкомы, а также местные администрации районов Минска. Информация из этих реестров размещается на официальных сайтах исполкомов.

При признании пустующего жилого дома бесхозным местный исполком имеет право продать его на аукционе. Начальная цена продажи такого объекта устанавливается по рыночной стоимости, определенной организацией по государственной регистрации. 

Отметим, что в этом году Минский областной центр инвестиций и приватизации провел два аукциона по продаже пустующих жилых домов (с учетом сегодняшнего). Первый аукцион прошел 3 июня. Участникам аукциона было предложено 7 лотов – пустующих домов. На торгах удалось продать 4 объекта в Минском (1), Дзержинском (1) и Слуцком (2) районах.

Организаторы аукциона отмечают, что пустующие жилые дома чаще всего покупают ради земельных участков, где можно снести старую застройку и построить новый дом.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня прошел аукцион по продаже пустующих жилых домов (квартир) в Минском и Смолевичском районах. Рассказываем о результатах торгов.
 
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