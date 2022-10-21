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Нашли в Минске еще одну многоэтажку с трехуровневыми квартирами. В нулевых там работал известный мебельный магазин
21.10.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недавно мы
В начале нулевых дом считался элитным, он отличался от соседних панелек необычными планировками, интересной архитектурой и хорошими дворами. На первом этаже многоэтажки сразу же открылось множество магазинов, среди них был и самый известный мебельный магазин того времени «Домус». Еще одним символом эпохи был элитный супермаркет «Престон», который работал прямо напротив дома. В самом же доме на Богдановича всегда был магазин «Народный» (теперь это «Евроопт»).
Кроме того, с площади Бангалор на транспорте можно за 15 минут добраться до Немиги, Академии Наук, парка Победы, или Цнянского водохранилища с оборудованными пляжами.
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Нашли в Минске еще одну многоэтажку с трехуровневыми квартирами. В нулевых там работал известный мебельный магазин
Недавно мы рассказывали про необычный кирпичный дом с трехуровневыми квартирами на улице Денисовской. Оказалось, что в Минске есть еще одна многоэтажка из 90-х, в...
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