Нашли в Минске еще одну многоэтажку с трехуровневыми квартирами. В нулевых там работал известный мебельный магазин

В начале нулевых дом считался элитным, он отличался от соседних панелек необычными планировками, интересной архитектурой и хорошими дворами. На первом этаже многоэтажки сразу же открылось множество магазинов, среди них был и самый известный мебельный магазин того времени «Домус». Еще одним символом эпохи был элитный супермаркет «Престон», который работал прямо напротив дома. В самом же доме на Богдановича всегда был магазин «Народный» (теперь это «Евроопт»).