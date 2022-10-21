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Нашли в Минске еще одну многоэтажку с трехуровневыми квартирами. В нулевых там работал известный мебельный магазин

21.10.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Недавно мы рассказывали про необычный кирпичный дом с трехуровневыми квартирами на улице Денисовской. Оказалось, что в Минске есть еще одна многоэтажка из 90-х, в которой также имеется трехуровневое жилье. Одна из таких квартир сейчас выставлена продажу. Посмотрели, как она выглядит.

Нашли в Минске еще одну многоэтажку с трехуровневыми квартирами. В нулевых там работал известный мебельный магазин

Речь идет о длинном кирпичном доме по улице Богдановича. Это здание, напоминающее замок с башнями, было построено тут в 1994 году. Дом растянулся на целую остановку (360 метров) и поэтому ему присвоено сразу несколько адресов: корпуса дома получили номера со 108 по 116-й.

В начале нулевых дом считался элитным, он отличался от соседних панелек необычными планировками, интересной архитектурой и хорошими дворами. На первом этаже многоэтажки сразу же открылось множество магазинов, среди них был и самый известный мебельный магазин того времени «Домус». Еще одним символом эпохи был элитный супермаркет «Престон», который работал прямо напротив дома. В самом же доме на Богдановича всегда был магазин «Народный» (теперь это «Евроопт»).

Нашли в Минске еще одну многоэтажку с трехуровневыми квартирами. В нулевых там работал известный мебельный магазин

Сейчас в доме выставлена на продажу четырехкомнатная квартира площадью 107 квадратных метров. В квартире 4 полноценные комнаты, кухня и 2 санузла.

Нашли в Минске еще одну многоэтажку с трехуровневыми квартирами. В нулевых там работал известный мебельный магазин
Нашли в Минске еще одну многоэтажку с трехуровневыми квартирами. В нулевых там работал известный мебельный магазин
Нашли в Минске еще одну многоэтажку с трехуровневыми квартирами. В нулевых там работал известный мебельный магазин
Нашли в Минске еще одну многоэтажку с трехуровневыми квартирами. В нулевых там работал известный мебельный магазин

Жилье на 9-м этаже может похвастаться не совсем стандартной планировкой. Оно расположено сразу на 3 уровнях. На первом – вход в квартиру, далее надо подняться по лестнице (1 пролет) и попадешь в гостиную и кухню, а на верхнем этаже (еще 1 пролет) расположены 3 спальни.

Нашли в Минске еще одну многоэтажку с трехуровневыми квартирами. В нулевых там работал известный мебельный магазин
Нашли в Минске еще одну многоэтажку с трехуровневыми квартирами. В нулевых там работал известный мебельный магазин
Нашли в Минске еще одну многоэтажку с трехуровневыми квартирами. В нулевых там работал известный мебельный магазин

В объявлении отмечается хорошее расположение дома − в шаговой доступности находится парк Дружбы народов, «МакДональдс», магазины и салоны красоты.

Нашли в Минске еще одну многоэтажку с трехуровневыми квартирами. В нулевых там работал известный мебельный магазин

Кроме того, с площади Бангалор на транспорте можно за 15 минут добраться до Немиги, Академии Наук, парка Победы, или Цнянского водохранилища с оборудованными пляжами.

Стоимость трехуровневой квартиры159 тысяч долларов.


Нашли в Минске еще одну многоэтажку с трехуровневыми квартирами. В нулевых там работал известный мебельный магазин
Нашли в Минске еще одну многоэтажку с трехуровневыми квартирами. В нулевых там работал известный мебельный магазин

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно мы рассказывали про необычный кирпичный дом с трехуровневыми квартирами на улице Денисовской. Оказалось, что в Минске есть еще одна многоэтажка из 90-х, в...
 
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