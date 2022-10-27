"Купили дом за 500 долларов". Семья уехала из Минска за 300 км и стала единственными жителями деревни

Ребята переехали из Минска в деревню Кресты Россонского района 4 года назад. Загородная жизнь - давняя мечта Алены. Она с детства берегла в своей памяти воспоминания из путешествия по Германии. Они с родителями жили в доме и, заглядывая в окно, девочка всегда видела свободно гуляющих уточек.

- Я мечтала воплотить ту атмосферу. Для меня деревня всегда была родным местом. Я часто там бывала у бабушки, - рассказывает Алена.

- Я тоже не городской житель. Вообще, в столице я прожил всего два года. До 12 лет рос деревенским пацаном, поэтому хутором и тяжелой работой меня не испугать, - добавляет Слава. Он младше жены на 10 лет.

Супруги пустились в поиски дома спустя пару недель после свадьбы. На самом деле они даже не знали, чего хотят, а главное не могли себе позволить обзавестись домом. Поэтому, как и для достижения любой цели, они разработали план-инструкцию.

- Весной 2019 года мы оба увольняемся с работы и уже через неделю принимаем решение переезжать. К покупке мы были готовы через год после первого просмотра. У нас было несколько домов на примете. Один раз собрались смотреть дом в Брестском направлении. Там все-таки потеплее, осень наступает в декабре, - смеется многодетная мама, - Мы договорились с владельцем этого дома, сели с мужем в машину. Начинаем вводить в навигаторе адрес, и понимаем, что картинка не сходится. Оказалось, что мы созвонились с другим продавцом - не из Брестской области, а из Витебской. Ничего не поделать, пришлось ехать на смотрины за 300 км.