В Минске открылся первый в Беларуси фудмолл. Что это такое и как он выглядит?

Если вы давно не были в Galileo, будете приятно удивлены: ТЦ, как и обещали , действительно изменился. Теперь он выглядит современнее и просторнее, а на 4 этаже открылся стильный фудмолл «Конкорс». Это слово обозначает место, где сходятся несколько дорог.

Фудмолл занимает площадь в 3,5 тысячи квадратных метров - по размерам это как большой супермаркет. Здесь около 500 мест. Создатели говорят, что в Беларуси такой формат тестируется впервые.