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В Минске открылся первый в Беларуси фудмолл. Что это такое и как он выглядит?

26.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Фудмолл в ТЦ Galileo около вокзала начнет работать в 10.00 25 октября. Realt посмотрел, как выглядит первый в Беларуси фудмолл, что и за сколько там продается и чем он отличается от фудкорта. Показываем.  

В Минске открылся первый в Беларуси фудмолл. Что это такое и как он выглядит?

Если вы давно не были в Galileo, будете приятно удивлены: ТЦ, как и обещали, действительно изменился. Теперь он выглядит современнее и просторнее, а на 4 этаже открылся стильный фудмолл «Конкорс». Это слово обозначает место, где сходятся несколько дорог.

Фудмолл занимает площадь в 3,5 тысячи квадратных метров - по размерам это как большой супермаркет. Здесь около 500 мест. Создатели говорят, что в Беларуси такой формат тестируется впервые. 

В Минске открылся первый в Беларуси фудмолл. Что это такое и как он выглядит?
В Минске открылся первый в Беларуси фудмолл. Что это такое и как он выглядит?
В Минске открылся первый в Беларуси фудмолл. Что это такое и как он выглядит?
В Минске открылся первый в Беларуси фудмолл. Что это такое и как он выглядит?
В Минске открылся первый в Беларуси фудмолл. Что это такое и как он выглядит?
В Минске открылся первый в Беларуси фудмолл. Что это такое и как он выглядит?
В Минске открылся первый в Беларуси фудмолл. Что это такое и как он выглядит?

Возникает вопрос: а чем отличается фудмолл от привычного фудкорта? Считается, что фудмолл — это более самостоятельная площадка, куда приходят целенаправленно, а на фудкорт скорее заходят перекусить после шоппинга. Здесь есь зона с американским и русским бильярдом, сцена с большим экраном. Организаторы обещают, что здесь будут проходить концерты, музыкальные и спортивные вечера.

В Минске открылся первый в Беларуси фудмолл. Что это такое и как он выглядит?
В Минске открылся первый в Беларуси фудмолл. Что это такое и как он выглядит?
В Минске открылся первый в Беларуси фудмолл. Что это такое и как он выглядит?

Еще одно отличие от фудкорта — все точки оформлены в одном силе: нет пестрых вывесок, выбивающихся из общей концепции.   

— Характерной особенностью оформления пространства является индустриальный дизайн: грубая отделка пола и потолка, необработанные поверхности и натуральные материалы, граффити и нестандартные арт-объекты, — говорят организаторы. 

В Минске открылся первый в Беларуси фудмолл. Что это такое и как он выглядит?
В Минске открылся первый в Беларуси фудмолл. Что это такое и как он выглядит?
В Минске открылся первый в Беларуси фудмолл. Что это такое и как он выглядит?
В Минске открылся первый в Беларуси фудмолл. Что это такое и как он выглядит?
В Минске открылся первый в Беларуси фудмолл. Что это такое и как он выглядит?
В Минске открылся первый в Беларуси фудмолл. Что это такое и как он выглядит?

На фудмолле больше 30 корнеров — это заведения с кухней разных народов, продукты от фермеров, свежие фрукты и овощи и пару непродуктовых точек — парфюмерия и косметика Zielinski & Rozen, подарки.

В Минске открылся первый в Беларуси фудмолл. Что это такое и как он выглядит?

Кто представлен на фудмолле?

Есть заведения, которые уже известны белорусам. Pad Thai, Poke Bowl, Kokos, Хинкальня spot, Balkon, Coffe Dolce, Formosa bubble tea и другие. Много и тех, кто начинает бизнес в Беларуси. Среди новичков Meatare Chuck, Hopper Pizza, Шису, La Pasteria, Ели Емели и не только. Интересная особенность «Конкорса» в том, что посетители могут наблюдать, как готовится еда.

В Минске открылся первый в Беларуси фудмолл. Что это такое и как он выглядит?

— Сегодня как никогда наблюдается рост интереса к сфере повседневного питания. Тема еды проникает практически во все области массовой культуры. Мы хотели создать уютное гостеприимное место, где можно со вкусом провести время, дегустировать новые блюда, попробовать необычную еду, расширяя свой гастрономический кругозор. И мы это сделали, — делится Андрей Алёшкин, партнер и исполнительный директор управляющей компании NAI Belarus, которая занимается развитием Galileo.

Что по ценам?

«Дорогие у нас только гости» — написано на корнере Хинкальни spot. Порция хинкали из 4 штук стоит здесь 9,9 рубля. Хачапури по-мегрельски обойдется в 12-17 рублей в зависимости от размера, хачапури по-аджарски — 13-19,5. Суп харчо — 10 рублей.

В «Чебурекми» чебуреки стоят от 4,5 до 15 рублей. Начинки необычные: самый дорогой, например, с олениной и можжевельником.

В Ratov можно купить сет из 6 улиток в раковинах за 17 рублей, а из 12 — за 32. Есть «Свет хлеба» от ремесленников, где можно купить не только хлеб, но и самодельные десерты  — наполеон, медовик, птичье молоко — около 10 рублей за 100 грамм.

В Минске открылся первый в Беларуси фудмолл. Что это такое и как он выглядит?

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Фудмолл в ТЦ Galileo около вокзала начнет работать в 10.00 25 октября. Realt посмотрел, как выглядит первый в Беларуси фудмолл, что и за сколько там продается и чем он...
 
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