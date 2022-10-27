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На аукцион выставили еще два участка рядом с Дубровским водохранилищем. Узнали стоимость
27.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Окрестности Дубровского водохранилища – места, довольно популярные у минчан, мечтающих о переезде за город. Так, на последнем аукционе за участки тут боролись несколько человек, в итоге стоимость самого дорогого
Кадастровый номер − 6248 8300 8301 0006 18.
Площадь участка − 12 соток.
Начальная стоимость − 30 тысяч рублей.
Прилепы − это довольно развитая деревня (газ, вода, электроэнергия) на берегу Дубровского водохранилища. Здесь есть средняя школа, детский сад, библиотека, дом культуры, музей боевой и трудовой славы, отделение связи, отделение Беларусбанка, амбулатория, три магазина, развитая транспортная сеть − маршрутки и автобусы.
Второй участок располагается в деревне Дуброва (Минская область, Смолевичский район) на второй линии улицы Центральной. Этот земельный надел тоже находится неподалеку от Дубровского водохранилища (расстояние до воды − около 400 метров). Кадастровый номер − 6248 8300 3801 0003 54.
Площадь участка − 8 соток.
Начальная стоимость этого надела − 25 тысяч рублей.
Аукцион состоится 29 ноября в 15.00 в Озерицко-Слободском сельском исполнительном комитете (аг. Слобода). Для участия в торгах необходимо заранее подать заявление и внести залог.
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Окрестности Дубровского водохранилища – места, довольно популярные у минчан, мечтающих о переезде за город. Так, на последнем аукционе за участки тут боролись...
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