На аукцион выставили еще два участка рядом с Дубровским водохранилищем. Узнали стоимость

Источник материала: realt.by

Окрестности Дубровского водохранилища – места, довольно популярные у минчан, мечтающих о переезде за город. Так, на последнем аукционе за участки тут боролись несколько человек, в итоге стоимость самого дорогого достигла 27 тысяч долларов. Для тех, кто не успел поучаствовать в торгах, есть новость − Озерицко-Слободской сельисполком выставил на аукцион еще 2 надела неподалеку от озера. Информация о торгах опубликована в газете «Звязда». Посмотрели на расположение и цены.

Первый участок находится в деревне Прилепы (Минская область, Смолевичский район) в Школьном переулке. Отсюда до ближайшего пляжа − около 500 метров.

Кадастровый номер − 6248 8300 8301 0006 18.

Площадь участка − 12 соток.

Начальная стоимость − 30 тысяч рублей.

Прилепы − это довольно развитая деревня (газ, вода, электроэнергия) на берегу Дубровского водохранилища. Здесь есть средняя школа, детский сад, библиотека, дом культуры, музей боевой и трудовой славы, отделение связи, отделение Беларусбанка, амбулатория, три магазина, развитая транспортная сеть − маршрутки и автобусы.

Второй участок располагается в деревне Дуброва (Минская область, Смолевичский район) на второй линии улицы Центральной. Этот земельный надел тоже находится неподалеку от Дубровского водохранилища (расстояние до воды − около 400 метров). Кадастровый номер − 6248 8300 3801 0003 54.