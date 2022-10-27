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На аукцион выставили еще два участка рядом с Дубровским водохранилищем. Узнали стоимость

27.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Окрестности Дубровского водохранилища – места, довольно популярные у минчан, мечтающих о переезде за город. Так, на последнем аукционе за участки тут боролись несколько человек, в итоге стоимость самого дорогого достигла 27 тысяч долларов. Для тех, кто не успел поучаствовать в торгах, есть новость − Озерицко-Слободской сельисполком выставил на аукцион еще 2 надела неподалеку от озера. Информация о торгах опубликована в газете «Звязда». Посмотрели на расположение и цены.

На аукцион выставили еще два участка рядом с Дубровским водохранилищем. Узнали стоимость

Первый участок находится в деревне Прилепы (Минская область, Смолевичский район) в Школьном переулке. Отсюда до ближайшего пляжа − около 500 метров.

Кадастровый номер − 6248 8300 8301 0006 18.

Площадь участка − 12 соток.

Начальная стоимость − 30 тысяч рублей.

Прилепы − это довольно развитая деревня (газ, вода, электроэнергия) на берегу Дубровского водохранилища. Здесь есть средняя школа, детский сад, библиотека, дом культуры, музей боевой и трудовой славы, отделение связи, отделение Беларусбанка, амбулатория, три магазина, развитая транспортная сеть − маршрутки и автобусы.

Второй участок располагается в деревне Дуброва (Минская область, Смолевичский район) на второй линии улицы Центральной. Этот земельный надел тоже находится неподалеку от Дубровского водохранилища (расстояние до воды − около 400 метров). Кадастровый номер − 6248 8300 3801 0003 54.

Площадь участка − 8 соток.

Начальная стоимость этого надела − 25 тысяч рублей.

Аукцион состоится 29 ноября в 15.00 в Озерицко-Слободском сельском исполнительном комитете (аг. Слобода). Для участия в торгах необходимо заранее подать заявление и внести залог.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Окрестности Дубровского водохранилища – места, довольно популярные у минчан, мечтающих о переезде за город. Так, на последнем аукционе за участки тут боролись...
 
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