6 тысяч долларов за участок под Минском. Результаты аукциона по продаже земли

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Заболотского сельсовета Смолевичского района Минской области. Участникам аукциона было предложено 3 лота, торгов не было ни по одному из них.



Фото носит иллюстративный характер

Участки находятся в деревнях Черниковщина (1) и Мостище (2). Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624882007101000428 находится в д. Черниковщина. Населенный пункт расположен всего в одном километре от г. Смолевичи и примерно в 25 километрах от МКАД. Площадь участка составляет 15 соток. Имеется возможность подключения объекта строительства к сетям электроснабжения.

Лот был выставлен на торги за 20 000 рублей. Заявок на него не поступило. Напомним, что на сентябрьском аукционе участок в этой деревне продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 12 600 рублей, или 5 061 доллар США. Лот № 2 – участок № 1 с кадастровым номером 624882003601000236 расположен в д. Мостище на ул. Тихой. Земельный надел насчитывает 15 соток. Имеется возможность подключения жилого дома (будущего объекта строительства) к инженерным сетям электро- и газоснабжения.

Лот оценен в 15 000 рублей. Он заинтересовал одного человека и был продан за 15 750 рублей, или 6 360 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Лот № 3 – участок № 2 с кадастровым номером 624882003601000237 также находится в д. Мостище на ул. Тихой. Земельный надел насчитывает 14,83 сотки. Есть возможность подключения объекта строительства к сетям электро- и газоснабжения.

На участок было подано одно заявление. Лот был оценен в 15 000 рублей, продан единственному заявителю за 15 750 рублей, или 6 360 долларов США. Организатором аукциона выступил Заболотский сельсовет. Он расположен в 5 километрах на юго-запад от г. Смолевичи и 36 километрах от г. Минска по автомобильной дороге Смолевичи — Самохваловичи. Граничит с Драчковским, Озерицко-Слободским, Пекалинским сельсоветами и г. Смолевичи.