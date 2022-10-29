|
В Минске продается раритет – настоящая коммунальная квартира. Посмотрели, как она выглядит
29.10.2022 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вы не поверите, но в Минске еще остались коммунальные квартиры. Конечно, у нас их не так много, как в Питере. Если там счет идет на тысячи старых квартир в дореволюционных зданиях, то в белорусской столице коммуналки сохранились только в нескольких домах. В одном из них, расположенном на улице Академической, недавно
Итак, речь идет о доме по улице Академической, 23. Судя по названию улицы и тому, что дом обслуживает РУП «УД НАН Беларуси» можно сделать вывод, что здание строилось для работников Академии Наук. От дома до учреждения – всего сотня метров. Возводился многоквартирный пятиэтажный дом в начале 60-х. Сейчас здесь продается пятикомнатная квартира площадью 98 квадратных метров.
Интересно, что квартиру рядом с метро можно купить как целиком, так и по отдельным комнатам.
Так как жилье находится на первом этаже, оно может заинтересовать частный бизнес: квартиру можно вывести из жилого фонда. Общая стоимость
Что касается отдельной продажи по комнатам, то небольшую отремонтированную
Конечно, стоит отметить шикарное расположение пятиэтажки. Совсем рядом − проспект Независимости, парк Челюскинцев, Ботанический сад.
Кстати, если вы живете в коммунальной квартире и готовы рассказать плюсах и минусах такого проживания, напишите в наш
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы не поверите, но в Минске еще остались коммунальные квартиры. Конечно, у нас их не так много, как в Питере. Если там счет идет на тысячи старых квартир в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)