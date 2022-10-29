В Минске продается раритет – настоящая коммунальная квартира. Посмотрели, как она выглядит

Интересно, что квартиру рядом с метро можно купить как целиком, так и по отдельным комнатам.

Так как жилье находится на первом этаже, оно может заинтересовать частный бизнес: квартиру можно вывести из жилого фонда. Общая стоимость квартиры – 95 тысяч долларов.