ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице

31.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Если бы меня попросили назвать «улицу контрастов» в Минске, я бы назвала улицу Грибоедова. Обычные хрущевки здесь соседствуют с элитной застройкой, а жилье, расположенное в сотне метров друг от друга, может стоить как 50 тысяч долларов, так и все 500. А еще на бульваре постоянно звучит музыка (спасибо музыкальному колледжу), а из европейской кофейни можно попасть в мусульманское кафе с халяльной едой. Кроме того, именно тут находится единственная в Минске соборная мечеть. Мы прогулялись по улице Грибоедова и поговорили с теми, кто там живет.

Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице

Для начала небольшая историческая справка − улица Грибоедова, названная в честь русского драматурга Александра Сергеевича Грибоедова, насчитывает 676 метров в длину. Свое имя она получила в 1947 году.

Осенью на Грибоедова – тихо и романтично. Машин по столичным меркам вокруг немного, а общественный транспорт сюда не заворачивает. На бульваре, заросшем деревьями, гуляют пенсионеры, мамы с колясками, пробегают студенты и собачники. Заметно, что атмосфера тут домашняя – хозяева пушистых питомцев приветствуют друг друга, пенсионеры ходят парами.

Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице

Правая часть Грибоедова (если смотреть от проспекта Машерова) застраивалась в советское время и в первые десятилетия после развала Союза. Мы проходим мимо модернизированных пятиэтажек (некоторым тут надстроили мансардные этажи). Далее перед нами предстают архитектурные эксперименты 90-х – интересные дома с любопытной архитектурой. Здесь и интересные башенки, и необычные балконы. Кстати, у одного из домов − закрытый двор со своей парковкой.

Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице
Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице
Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице

А вот на левой стороне бульвара Грибоедова долгое время был частный сектор – его остатки снесли только пару лет назад для строительства жилого комплекса «Комфорт Парк». Теперь на территории бывшего предместья Михалянка (именно так эта местность, где жила преимущественно городская беднота, называлась до революции) сплошь «золотые» квартиры. Один из жилых кварталов с интересными малоэтажными домами так и называется «Залаты маёнтак».

Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице
Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице
Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице

На одной из скамеек знакомимся с пенсионером Владимиром. Он рассказывает, что живет в районе Грибоедова с 1979 года. Сперва вместе с семьей занимал половину дома в частном секторе (на его месте сейчас многоэтажки), потом несколько раз переезжал, а на пенсии вновь вернулся в этот район. Да и дочь с внучкой сейчас живут рядом – в новых высотках ближе к Тимирязева.

− На улицах Доватора, Репина, Панфилова бараки стояли и частный сектор. Дети наши переходили бульвар и шли в школу. Тогда эта была обычная школа, а сейчас гимназия №36. А там вон были обычные пятиэтажки, это уже потом им этажи надстроили и даже лифты вроде поставили. А через дорогу на улице Дрозда (теперь это проспект Машерова) был «магазин слепых». Мы его так называли, потому что он принадлежал обществу инвалидов по зрению. Сейчас это помещение занимает «Евроопт», но старожилы еще помнят, что там были «слепые». Тут кругом частный сектор был, а к магазину жители ходили продавать цветы, картошку, свеклу.

Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице

Вообще, район у нас тихий спокойный, но конечно в последние годы стало более шумно, машин больше. На бульваре то работы какие-то ведут, то деревья пилят. Конечно, открыли много всего – кафешки, магазины есть. И музыка, слышите, каждый день наслаждаемся.

Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице

Звуки разных музыкальных инструментов действительно присутствуют на улице. Они долетают из окон Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки. На входе в колледж сейчас ведутся какие-то работы по благоустройству. Рядом – отремонтированное общежитие этого учебного заведения.

Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице
Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице

Идем дальше, рассматривая окрестности, и попадаем в квартал трех-, четырех- и пятиэтажек. Жизнь здесь течет, кажется, еще более неспешно, чем на бульваре.

Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице
Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице

Здесь же находится и единственная в столице Минская соборная мечеть, открывшаяся в 2016 году. Культовое здание возводилось долго, более 10 лет. Первоначально проект финансировался из Саудовской Аравии, затем у него появились спонсоры из России и Турции.

Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице

Тут стоит взять паузу и сделать небольшой экскурс в историю. Вообще, первая деревянная мечеть появилась в Минске еще в 1599 году. Она располагалась в районе проживания татар, который позже стали называть Татарской слободой. В начале XX века на месте старой деревянной мечети возвели новую. Она стояла там, где сейчас находится гостиница «Юбилейная». Здание на проспекте Победителей снесли в 1962 году.

Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице

Новую мечеть решили построить на пересечении улиц Игнатенко и Грибоедова. Когда-то именно здесь находилось татарское кладбище. Сегодня это − Татарский сквер. Старые надгробные плиты, которые еще несколько лет назад лежали под деревьями, перенесли в музей, расположенный в мечети. В самом же сквере мы увидели табличку, призывающую соблюдать этикет, соответствующий кладбищу.

Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице
Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице

На дорожке рядом с мечетью догоняем двух активных женщин элегантного возраста. Спрашиваем у них про микрорайон.

Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице

− Место – шикарное. И центр, и природа есть. У нас уже свой маршрут тут проложен – ходим до парка Победы пешком и обратно. Вообще, в районе всегда есть, где погулять. Внутри всегда тихо, а нужны большие магазины, то и все рядом. Возле мечети тоже сквер есть тихий, где можно побродить в одиночестве. 

Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице

Сама мечеть, по словам наших новых знакомых, никак не слышна, ежедневных призывов муэдзина здесь, как где-то в арабских странах, нет. Помимо молитвенного зала, в мечети есть музей ислама, помещения для лекций и образовательных программ. Как отмечают женщины, оживленно тут бывает в основном по пятницам и в праздники. Тогда сюда стекаются люди, кто-то идет пешком, кто-то приезжает на машинах.

- Идут и старые, и малые. Нам нравится, что они такие активные в свои праздники. Как они отмечают Курбан Байрам, это можно просто позавидовать.

Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице

Говорят, по пятницам рядом с мечетью действует небольшой базарчик – с машин продают мясо, сыры, другие халяльные продукты. Также на улице Грибоедова постоянно работает магазин-кафе «Халяль Маркет». Мы решили заглянуть в него. 

Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице

Гостеприимный продавец предлагает отведать плов с бараниной, салаты, супы. Смотрим на цены, все довольно недорого – блюда стоят по 5-6 рублей. Спрашиваем у мужчины, давно ли работает кафе. Он говорит, что уже больше 3-х лет.

− Заходят ли к вам местные жители?

− Конечно, приходят, с удовольствием покупают готовую еду. Мы давно подружились.

Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице

Что продается на Грибоедова?

Самый экономичный вариант – двушка на углу улиц Грибоедова и Тарханова. Квартира площадью 42 «квадрата» находится в кирпичном доме на 1-м из 4-х этажей. Сообщается, что в доме недавно прошел капремонт. За готовую к проживанию двушку просят 54,9 тысяч долларов.

Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице

На порядок дороже стоит «атмосферная квартира с большой террасой с видом на бульвар в элитном клубном доме». Эта квартира площадью 144 «квадрата» продается с мебелью и техникой. Ее стоимость – 260 тысяч долларов.

Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице

Довольно много жилья предлагается в жилом комплексе «Залаты маёнтак». В основном – это варианты без отделки Стоимость от 170 до 625 тысяч долларов.

Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице

Ну и, наконец, самый шикарный вариант − уникальная 5-ти комнатная квартира площадью 230 квадратных метров. Жилье расположено на последнем этаже дома по Грибоедова, 2. Квартира – одна на этаже. В гостиной имеется действующий камин, на первом этаже дома − теплый гараж. Как сообщается в объявлении, возможно приобретение этой квартиры с мебелью и некоторыми деталями интерьера. Стоимость квартиры – 590 тысяч долларов.

Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если бы меня попросили назвать «улицу контрастов» в Минске, я бы назвала улицу Грибоедова. Обычные хрущевки здесь соседствуют с элитной застройкой, а жилье,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики
  • Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице 00:00, realt.by
  • Все новости

Свежие газеты

30.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика