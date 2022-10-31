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Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице
31.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если бы меня попросили назвать «улицу контрастов» в Минске, я бы назвала улицу Грибоедова. Обычные хрущевки здесь соседствуют с элитной застройкой, а жилье, расположенное в сотне метров друг от друга, может стоить как 50 тысяч долларов, так и все 500. А еще на бульваре постоянно звучит музыка (спасибо музыкальному колледжу), а из европейской кофейни можно попасть в мусульманское кафе с халяльной едой. Кроме того, именно тут находится единственная в Минске соборная мечеть. Мы прогулялись по улице Грибоедова и поговорили с теми, кто там живет.
Осенью на Грибоедова – тихо и романтично. Машин по столичным меркам вокруг немного, а общественный транспорт сюда не заворачивает. На бульваре, заросшем деревьями, гуляют пенсионеры, мамы с колясками, пробегают студенты и собачники. Заметно, что атмосфера тут домашняя – хозяева пушистых питомцев приветствуют друг друга, пенсионеры ходят парами.
Правая часть Грибоедова (если смотреть от проспекта Машерова) застраивалась в советское время и в первые десятилетия после развала Союза. Мы проходим мимо модернизированных пятиэтажек (некоторым тут надстроили мансардные этажи). Далее перед нами предстают архитектурные эксперименты 90-х – интересные дома с любопытной архитектурой. Здесь и интересные башенки, и необычные балконы. Кстати, у одного из домов − закрытый двор со своей парковкой.
А вот на левой стороне бульвара Грибоедова долгое время был частный сектор – его остатки снесли только пару лет назад для строительства жилого комплекса «Комфорт Парк». Теперь на территории бывшего предместья Михалянка (именно так эта местность, где жила преимущественно городская беднота, называлась до революции) сплошь «золотые» квартиры. Один из жилых кварталов с интересными малоэтажными домами так и называется «Залаты маёнтак».
На одной из скамеек знакомимся с пенсионером Владимиром. Он рассказывает, что живет в районе Грибоедова с 1979 года. Сперва вместе с семьей занимал половину дома в частном секторе (на его месте сейчас многоэтажки), потом несколько раз переезжал, а на пенсии вновь вернулся в этот район. Да и дочь с внучкой сейчас живут рядом – в новых высотках ближе к Тимирязева.
− На улицах Доватора, Репина, Панфилова бараки стояли и частный сектор. Дети наши переходили бульвар и шли в школу. Тогда эта была обычная школа, а сейчас гимназия №36. А там вон были обычные пятиэтажки, это уже потом им этажи надстроили и даже лифты вроде поставили. А через дорогу на улице Дрозда (теперь это проспект Машерова) был «магазин слепых». Мы его так называли, потому что он принадлежал обществу инвалидов по зрению. Сейчас это помещение занимает «Евроопт», но старожилы еще помнят, что там были «слепые». Тут кругом частный сектор был, а к магазину жители ходили продавать цветы, картошку, свеклу.
Тут стоит взять паузу и сделать небольшой экскурс в историю. Вообще, первая деревянная мечеть появилась в Минске еще в 1599 году. Она располагалась в районе проживания татар, который позже стали называть Татарской слободой. В начале XX века на месте старой деревянной мечети возвели новую. Она стояла там, где сейчас находится гостиница «Юбилейная». Здание на проспекте Победителей снесли в 1962 году.
Новую мечеть решили построить на пересечении улиц Игнатенко и Грибоедова. Когда-то именно здесь находилось татарское кладбище. Сегодня это − Татарский сквер. Старые надгробные плиты, которые еще несколько лет назад лежали под деревьями, перенесли в музей, расположенный в мечети. В самом же сквере мы увидели табличку, призывающую соблюдать этикет, соответствующий кладбищу.
Сама мечеть, по словам наших новых знакомых, никак не слышна, ежедневных призывов муэдзина здесь, как где-то в арабских странах, нет. Помимо молитвенного зала, в мечети есть музей ислама, помещения для лекций и образовательных программ. Как отмечают женщины, оживленно тут бывает в основном по пятницам и в праздники. Тогда сюда стекаются люди, кто-то идет пешком, кто-то приезжает на машинах.
- Идут и старые, и малые. Нам нравится, что они такие активные в свои праздники. Как они отмечают Курбан Байрам, это можно просто позавидовать.
Гостеприимный продавец предлагает отведать плов с бараниной, салаты, супы. Смотрим на цены, все довольно недорого – блюда стоят по 5-6 рублей. Спрашиваем у мужчины, давно ли работает кафе. Он говорит, что уже больше 3-х лет.
− Заходят ли к вам местные жители?
− Конечно, приходят, с удовольствием покупают готовую еду. Мы давно подружились.
Что продается на Грибоедова?
Самый экономичный вариант –
Довольно много жилья предлагается в жилом комплексе «Залаты маёнтак». В основном – это
Ну и, наконец, самый шикарный вариант − уникальная
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Если бы меня попросили назвать «улицу контрастов» в Минске, я бы назвала улицу Грибоедова. Обычные хрущевки здесь соседствуют с элитной застройкой, а жилье,...
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