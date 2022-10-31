Как живется в домах рядом с единственной в Минске мечетью? Прогулялись по очень контрастной улице

На одной из скамеек знакомимся с пенсионером Владимиром. Он рассказывает, что живет в районе Грибоедова с 1979 года. Сперва вместе с семьей занимал половину дома в частном секторе (на его месте сейчас многоэтажки), потом несколько раз переезжал, а на пенсии вновь вернулся в этот район. Да и дочь с внучкой сейчас живут рядом – в новых высотках ближе к Тимирязева.

− На улицах Доватора, Репина, Панфилова бараки стояли и частный сектор. Дети наши переходили бульвар и шли в школу. Тогда эта была обычная школа, а сейчас гимназия №36. А там вон были обычные пятиэтажки, это уже потом им этажи надстроили и даже лифты вроде поставили. А через дорогу на улице Дрозда (теперь это проспект Машерова) был «магазин слепых». Мы его так называли, потому что он принадлежал обществу инвалидов по зрению. Сейчас это помещение занимает «Евроопт», но старожилы еще помнят, что там были «слепые». Тут кругом частный сектор был, а к магазину жители ходили продавать цветы, картошку, свеклу.