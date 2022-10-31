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«Нашу деревню называли Америкой». Как живет старый рыбак прямо у реки на границе с Россией

31.10.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Нина Сидоровна и Дмитрий Федорович вместе уже 65 лет. Всю семейную жизнь они прожили в старом доме в деревне Юховичи (недалеко от границы с Россией). Дмитрий Федорович в этой деревне и родился, помнит ее еще до войны. Он рассказывает, что там жило много евреев и часть деревни местные почему-то называли Америкой. В пятидесяти метрах от дома Дмитрия Федоровича течет река Нища, там он всю жизнь и рыбачит. Мы посмотрели, как это происходит, и поговорили с Дмитрием Федоровичем и Ниной Сидоровной про их жизнь.

«Нашу деревню называли Америкой». Как живет старый рыбак прямо у реки на границе с Россией

Сейчас Дмитрию Федоровичу и Нине Сидоровне – за 80 лет. 7 ноября они отметят 65-летие совместной жизни. Познакомились здесь же, на танцах, куда после армии пришел Дмитрий Федорович. Более 40 лет мужчина работал водителем. Для того чтобы собрать ему завтрак и сделать «ссобойку», жена вставала в 4 утра.

«Нашу деревню называли Америкой». Как живет старый рыбак прямо у реки на границе с Россией

Дом, в котором живут супруги, почти их ровесник. Построен после войны, а в 1961 году, когда в него заселились молодые супруги, был немного перестроен. Все в нем делалось руками хозяина. Здесь же выросли дети, сейчас все они далеко, разъехались.

«Нашу деревню называли Америкой». Как живет старый рыбак прямо у реки на границе с Россией
«Нашу деревню называли Америкой». Как живет старый рыбак прямо у реки на границе с Россией
«Нашу деревню называли Америкой». Как живет старый рыбак прямо у реки на границе с Россией

Дмитрий Федорович живет в деревне Юховичи, что в Россонском районе Витебской области, всю жизнь.

− Наша семья сейчас – это я, баба и Мурка. Тут я родился до войны, тут и помру. А раньше деревню называли Америкой, тут жили евреи, только одна русская хата была.

«Нашу деревню называли Америкой». Как живет старый рыбак прямо у реки на границе с Россией

Главное увлечение старейшего жителя Юховичей – рыбалка. Тем более, в 50 метрах от дома протекает река Нища.

− Рыбачил с малых лет. В школу еще не ходил, но уже ловил удочкой. Сеткой тогда еще разрешено было.

− Раздавали рыбу, или продавали?

− Да, какое, не продал не одной. Все соседям раздавал.

«Нашу деревню называли Америкой». Как живет старый рыбак прямо у реки на границе с Россией
«Нашу деревню называли Америкой». Как живет старый рыбак прямо у реки на границе с Россией

Ловит Дмитрий Федорович удочкой, червей копает на огороде. Дедушка ведет журналистов к лодке, показывает, где и что находится. Эту лодку Дмитрий Федорович заказывал в Сорочино, а раньше свои лодки делал сам. Говорит, самая крепкая получается с елового дерева. Чтобы плавсредство дольше служило, его надо окрашивать или обсмаливать. А вот вместо бензина нужна только сила рук.

− 5 километров гребу против течения, потом обратно. Вот и весь мой спорт.

«Нашу деревню называли Америкой». Как живет старый рыбак прямо у реки на границе с Россией

Раньше, рассказывает дед, рыбы было больше. Бывало, щук ловил по 4 и по 5 килограммов. В этот осенний день рыбалка не удалась. Видимо, рыба ушла. Хорошо, что улов остался со вчерашнего дня. Без ужина никто не остался.

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Теги: Минск
 
 
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Нина Сидоровна и Дмитрий Федорович вместе уже 65 лет. Всю семейную жизнь они прожили в старом доме в деревне Юховичи (недалеко от границы с Россией). Дмитрий...
 
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