«Нашу деревню называли Америкой». Как живет старый рыбак прямо у реки на границе с Россией

Главное увлечение старейшего жителя Юховичей – рыбалка. Тем более, в 50 метрах от дома протекает река Нища.

− Рыбачил с малых лет. В школу еще не ходил, но уже ловил удочкой. Сеткой тогда еще разрешено было.

− Раздавали рыбу, или продавали?

− Да, какое, не продал не одной. Все соседям раздавал.