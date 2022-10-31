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В Минске на аукцион выставили двушку с ремонтом. Во сколько оценили квартиру должника?

31.10.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На торги в Минске выставили двухкомнатную квартиру по улице Жудро. Двушка в панельном доме продается за долги собственника. Начальная стоимость квартиры выглядит привлекательной, однако стоит иметь ввиду, что в квартире зарегистрировано 5 человек. Торги по объекту пройдут на электронной площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение».

В Минске на аукцион выставили двушку с ремонтом. Во сколько оценили квартиру должника?

Предлагаемая к продаже квартира находится на улице Жудро, 29 в панельном девятиэтажном доме 1974 года постройки.

Площадь квартиры составляет 48,8 «квадрата». Двушка находится на последнем этаже дома. Судя по фотографиям, квартира жилая, в ней есть отделка и мебель.

В Минске на аукцион выставили двушку с ремонтом. Во сколько оценили квартиру должника?
В Минске на аукцион выставили двушку с ремонтом. Во сколько оценили квартиру должника?
В Минске на аукцион выставили двушку с ремонтом. Во сколько оценили квартиру должника?

Среди обременений, о которых должен знать потенциальный покупатель  − арест, запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя, ипотека (ее погасят деньгами с продажи). Кроме того, сообщается, что в квартире зарегистрировано 5 человек. Их надо будет выселить по решению суда.

Начальная стоимость квартиры «должника» − 117 тысяч рублей (47 тысяч долларов).

Электронные торги по продаже этой назначены на 17 ноября.

Отметим, что неподалеку от дома на улице Жудро находятся два парка – парк 60-летия октября и «Тивали».

В Минске на аукцион выставили двушку с ремонтом. Во сколько оценили квартиру должника?

 
Теги: Минск
 
 
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На торги в Минске выставили двухкомнатную квартиру по улице Жудро. Двушка в панельном доме продается за долги собственника. Начальная стоимость квартиры...
 
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