В Минске на аукцион выставили двушку с ремонтом. Во сколько оценили квартиру должника?

Среди обременений, о которых должен знать потенциальный покупатель − арест, запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя, ипотека (ее погасят деньгами с продажи). Кроме того, сообщается, что в квартире зарегистрировано 5 человек. Их надо будет выселить по решению суда.

Начальная стоимость квартиры «должника» − 117 тысяч рублей (47 тысяч долларов).

Электронные торги по продаже этой назначены на 17 ноября.

Отметим, что неподалеку от дома на улице Жудро находятся два парка – парк 60-летия октября и «Тивали».