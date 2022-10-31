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В Минске на аукцион выставили двушку с ремонтом. Во сколько оценили квартиру должника?
31.10.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На торги в Минске выставили двухкомнатную квартиру по улице Жудро. Двушка в панельном доме продается за долги собственника. Начальная стоимость квартиры выглядит привлекательной, однако стоит иметь ввиду, что в квартире зарегистрировано 5 человек. Торги по объекту
Среди обременений, о которых должен знать потенциальный покупатель − арест, запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя, ипотека (ее погасят деньгами с продажи). Кроме того, сообщается, что в квартире зарегистрировано 5 человек. Их надо будет выселить по решению суда.
Начальная стоимость квартиры «должника» − 117 тысяч рублей (47 тысяч долларов).
Электронные торги по продаже этой
Отметим, что неподалеку от дома на улице Жудро находятся два парка – парк 60-летия октября и «Тивали».
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На торги в Минске выставили двухкомнатную квартиру по улице Жудро. Двушка в панельном доме продается за долги собственника. Начальная стоимость квартиры...
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