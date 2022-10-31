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«Ни квартиры, ни денег, ни карты». Минчанка рассказала, как дважды попалась на уловку мошенников

31.10.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

К сожалению, мошенничество на ниве сдачи квартир в аренду продолжает процветать. На днях мы рассказали историю минчанина, который хотел снять квартиру на Голубева, но остался без 50 рублей. После этого мы выяснили, что «хозяйка» той квартиры пыталась обмануть еще нескольких человек, а квартира с фото находится не в Минске, а в российском Абакане. После второй части рассказа нам вновь написали читатели. Так, минчанку Елену «молодая мама» (судя по аватарке в вайбере) умудрилась обмануть дважды, оставив женщину без банковской карты и 550 рублей.

«Ни квартиры, ни денег, ни карты». Минчанка рассказала, как дважды попалась на уловку мошенников

Вот что написала нам Елена:

- Мы оказались в точно такой же ситуации. Вели переписку с мамой с ребенком, которая сейчас живет за границей и сдает квартиру за 550 рублей, потому что «за деньгами не гонится». Она сбросила страницу паспорта на якобы свое имя и, конечно же, карту, чтобы мы перечислили ей предоплату. В первом сообщении она просила 50 рублей. Ну, 50 рублей − сумма небольшая, мы перевели. Далее последовали сообщения, что это была опечатка, и надо не 50, а 550 рублей. Из-за нашего недоверия она уже хотела отказать, но потом сказала, что сейчас пришлет регистрацию жилого помещения. И действительно, прислала на то имя, что было в паспорте. Мы доверились и дослали 500 рублей. Как теперь понимаем, зря. Потом от «хозяйки» пошли отговорки, что сестра уже сдала квартиру, и она вернет нам средства на карту. Мы снова поверили. Но просто на карту она якобы сбросить не смогла и прислала нам ссылку «на получение перевода». Мы, как  люди без банковского образования, доверились, ввели данные карты на получение перевода и нашу карту «хакнули». В итоге ни квартиры, ни денег, ни карты. Увидев вашу статью, я поняла, что мы – не единственные жертвы мамы-ангела на фото из вайбера.

К слову, наш первый собеседник В., который перевел «хозяйке» 50 рублей, но так и не въехал в квартиру на Юго-Западе (потому что ее просто не существует), также получил от «собственницы» предложение вернуть деньги. Но не обычным способом, а по той самой фишинговой ссылке «на получение перевода». Рисковать деньгами и картой молодой человек не стал.

«Ни квартиры, ни денег, ни карты». Минчанка рассказала, как дважды попалась на уловку мошенников

Отметим, что мошенники могут скрываться под разными никами, аватарками и объявлениями. За время подготовки материала нам прислали еще несколько похожих историй. Правда, теперь вместо «Анны» в них фигурировал «Денис». Мужчина якобы «уезжает в Россию», сдает квартиру и готов отсеять всех виртуальных конкурентов, если вы пришлете ему денежный залог − рублей 200.

Еще раз напишем: не доверяйте документам, присланным по интернету; не высылайте никаких денег собственнику, если вы не видели ни его самого, ни сдаваемой им квартиры; не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите данные своих карт.

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Теги: Минск
 
 
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К сожалению, мошенничество на ниве сдачи квартир в аренду продолжает процветать. На днях мы рассказали историю минчанина, который хотел снять квартиру на...
 
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