«Ни квартиры, ни денег, ни карты». Минчанка рассказала, как дважды попалась на уловку мошенников

Вот что написала нам Елена:

- Мы оказались в точно такой же ситуации. Вели переписку с мамой с ребенком, которая сейчас живет за границей и сдает квартиру за 550 рублей, потому что «за деньгами не гонится». Она сбросила страницу паспорта на якобы свое имя и, конечно же, карту, чтобы мы перечислили ей предоплату. В первом сообщении она просила 50 рублей. Ну, 50 рублей − сумма небольшая, мы перевели. Далее последовали сообщения, что это была опечатка, и надо не 50, а 550 рублей. Из-за нашего недоверия она уже хотела отказать, но потом сказала, что сейчас пришлет регистрацию жилого помещения. И действительно, прислала на то имя, что было в паспорте. Мы доверились и дослали 500 рублей. Как теперь понимаем, зря. Потом от «хозяйки» пошли отговорки, что сестра уже сдала квартиру, и она вернет нам средства на карту. Мы снова поверили. Но просто на карту она якобы сбросить не смогла и прислала нам ссылку «на получение перевода». Мы, как люди без банковского образования, доверились, ввели данные карты на получение перевода и нашу карту «хакнули». В итоге ни квартиры, ни денег, ни карты. Увидев вашу статью, я поняла, что мы – не единственные жертвы мамы-ангела на фото из вайбера.