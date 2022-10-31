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«Ни квартиры, ни денег, ни карты». Минчанка рассказала, как дважды попалась на уловку мошенников
31.10.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
К сожалению, мошенничество на ниве сдачи квартир в аренду продолжает процветать. На днях мы
Вот что написала нам Елена:
- Мы оказались в точно такой же ситуации. Вели переписку с мамой с ребенком, которая сейчас живет за границей и сдает квартиру за 550 рублей, потому что «за деньгами не гонится». Она сбросила страницу паспорта на якобы свое имя и, конечно же, карту, чтобы мы перечислили ей предоплату. В первом сообщении она просила 50 рублей. Ну, 50 рублей − сумма небольшая, мы перевели. Далее последовали сообщения, что это была опечатка, и надо не 50, а 550 рублей. Из-за нашего недоверия она уже хотела отказать, но потом сказала, что сейчас пришлет регистрацию жилого помещения. И действительно, прислала на то имя, что было в паспорте. Мы доверились и дослали 500 рублей. Как теперь понимаем, зря. Потом от «хозяйки» пошли отговорки, что сестра уже сдала квартиру, и она вернет нам средства на карту. Мы снова поверили. Но просто на карту она якобы сбросить не смогла и прислала нам ссылку «на получение перевода». Мы, как люди без банковского образования, доверились, ввели данные карты на получение перевода и нашу карту «хакнули». В итоге ни квартиры, ни денег, ни карты. Увидев вашу статью, я поняла, что мы – не единственные жертвы мамы-ангела на фото из вайбера.
К слову, наш первый собеседник В., который перевел «хозяйке» 50 рублей, но так и не въехал в квартиру на Юго-Западе (потому что ее просто не существует), также получил от «собственницы» предложение вернуть деньги. Но не обычным способом, а по той самой фишинговой ссылке «на получение перевода». Рисковать деньгами и картой молодой человек не стал.
Отметим, что мошенники могут скрываться под разными никами, аватарками и объявлениями. За время подготовки материала нам прислали еще несколько похожих историй. Правда, теперь вместо «Анны» в них фигурировал «Денис». Мужчина якобы «уезжает в Россию», сдает квартиру и готов отсеять всех виртуальных конкурентов, если вы пришлете ему денежный залог − рублей 200.
Еще раз напишем: не доверяйте документам, присланным по интернету; не высылайте никаких денег собственнику, если вы не видели ни его самого, ни сдаваемой им квартиры; не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите данные своих карт.
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К сожалению, мошенничество на ниве сдачи квартир в аренду продолжает процветать. На днях мы рассказали историю минчанина, который хотел снять квартиру на...
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