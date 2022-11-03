«Конверсы стоят дешевле, чем даже в 2018 году!». Прошлись по ТРЦ в Минске и посмотрели, как изменились цены

Источник материала: realt.by

Цена на килограмм конфет уменьшилась почти в два раза, кеды стали дешевле, чем стоили в 2018 году, а в некоторых магазинах ценники пестрят скидками. Такими наблюдениями последних дней делятся продавцы и покупатели. В то же время многие не замечают никаких изменений. Что происходит с ценами после новых постановлений Совмина, Realt посмотрел на примере магазинов в Dana Mall, а также узнал о ситуации в "Короне".

Заходим в Dana Mall и сразу отправляемся в любимую многими Zara. Пару месяцев назад, после закрытия бренда в Росси, сюда толпами ехали россияне. Сейчас здесь тоже достаточно многолюдно, хотя цены, кажется, остались прежними. Из заметных изменений только цветовая палитра: после яркой летней одежды непривычно выглядит много темного в ассортименте. В начале сентября мы сравнивали цены в белорусской и польской Zara. Получилось, что цены отличаются почти в два раза. Посмотрели сейчас — ситуация идентичная. Есть несколько позиций со скидками, но они связаны, скорее, с окончанием сезона.

То же самое и в Zara Home: много приятных вещей для дома по старым ценам.

Цены в New Yorker невысокие, стоимостью одежды магазин больше напоминает сток, а некоторые позиции даже ближе к секонду. Здесь не придется сильно напрягаться, чтобы на распродаже найти футболку за 5 рублей, спортивные штаны или шелковую юбку за 20, а блузку за 28. Из актуальной коллекции можно купить платье или комбинезон за 35-60 рублей, свитшоты и толстовки тоже начинаются с такой же сумы, джинсы — от 45 рублей. Трехзначные числа здесь только на ценниках у верхней одежды: одна из самых дорогих позиций — утепленная парка за 300 рублей, большинство курток и пальто дешевле в два или три раза.

— Я бы не сказала, что стало дешевле — тут уже особо и некуда, — улыбается женщина, перебирая вешалки с футболками за 12 рублей.

— В первые дни у нас с ценами было вообще мало что понятно: устроили переоценку — и конфеты, килограмм которых продавался за 90 рублей, стал стоить 50. Но буквально через пару дней, когда вышло новое постановление, все вернули на место. Сейчас сложно что-то прогнозировать, потому что каждый день может появиться новый документ, под который нужно будет каким-то образом подстраиваться.

— У нас и без того была совсем небольшая наценка и сделать ее еще меньше значит просто распрощаться с бизнесом. Мы отказались от многих позиций, которые совсем нерентабельны, — рассказывает продавец непродовольственных товаров Ирина (имя изменено). — Лично для меня грустно, что сейчас стало сложнее быть клиентоориентированными. Если раньше мы постоянно были на связи с покупателями в том же инстаграме, то сейчас сложно отвечать на их вопросы: я не понимаю, что им говорить про цены, про товары. Иногда пишут: а вот было у вас такое-то, когда завезете снова? А я не знаю не только когда, но и будем ли мы завозить вообще.

— Такой цены на них не было лет пять как минимум. Я люблю эти кеды и покупаю их раз в пару лет, — рассказывает Мария . — В 2018 году такая модель стоила 200 рублей, а в 2020 — 250. В этом сезоне я не покупала конверсы, но, думаю, рублей 300 пришлось бы отдать за такую модель.

В Allstars, где продаются Nike, Converse, Adidas, Puma и другие бренды, все стало дешевле на 30%, говорят продавцы. Например, женские кроссовки Puma, которые в августе стоили 559 рублей, сейчас продаются за 399. А высокие кожаные конверсы стоят 147 рублей.

— Плюс к этому сделали дополнительные скидки, — говорят продавцы. — О возвращении к прежним ценам сейчас речи не идет, новый товар будем выставлять уже по сниженной цене.

Еще в одном магазине, где продаются гаджеты, консультант объяснил, что в новых постановлениях есть изменения ценообразования для их сегмента, но они не касаются итоговой стоимости.

В магазинах с электроникой и бытовой техникой совсем немноголюдно и цены здесь в общем прежние. В «5 элементе» продавец говорит, что массовое снижение магазинов с электроникой практически не коснулось, есть изменений, но они незначительные.

Но сейчас здесь можно купить шампунь Shauma дешевле 5 рублей, за 4.60 продается зубная паста Splat. Раньше эти товары были дороже.

— И в одну сторону, и в другую. Каждый день цена может быть разная. Я не могу сказать, что все подешевело, к примеру, на 30%. Такого нет, — отмечает сотрудница магазина.

— Я ради интереса глянула в блокнот, куда записываю все свои покупки и не увидела каких-то грандиозных изменений, — делится Александра . Девушка фиксирует свои траты уже больше шести лет. — Но я достаточно консервативна в выборе и продукты покупаю постоянно одни и те же. Правда, в магазинах разных сетей.

— Мы глобально закупаемся раз в месяц и по мелочи ездим в Green каждые две недели, и я бы не сказала, что чек как-то заметно похудел, — говорит Лена . — Конечно, я понимаю, что мы не можем следить за ценами на все продукты, и вполне вероятно, что что-то становится дешевле, но мы просто не замечаем этого, потому что эти продукты не попадают в нашу корзину.

Станислав еще не успел посмотреть на цены в Green, но заметил изменения в «Короне».

— В первую очередь, я заметил снижение цен на импортные товары, которые импортирует сам «Табак-Инвест» — то есть компания-владелец «Короны». Я всегда покупаю один и тот же немецкий кофе, и если месяц или два назад он стоил или 13 или 15 рублей, то на прошлой неделе я купил его за 9,5 рубля. А сейчас его цена стала еще меньше! Вроде бы 9,3 рубля.

А еще парень неплохо разбирается в ценах на греческие оливки, которые он постоянно покупает в «Короне».

— Раньше оливки одного производителя, но разных видов, стоили там фиксировано — 9,99 рубля. Сейчас же цена у каждого вида своя, но ниже. На днях, например, я купил оливки за 6,8 рубля. То есть разница существенна. Те оливки которые раньше стоили по 7,99 и по 11,99, сейчас тоже дешевле.

Станислав предполагает, почему так стало.

— Как я понимаю, раньше «Табак-Инвест» покупал у производителя кофе и оливки по неплохим для себя ценам (думаю тут влияет объем закупки, предыдущее сотрудничество, налаживание связей и так далее), а выставлял в розницу уже по рыночным ценам. А сейчас торговая надбавка ограничена, поэтому цены и оказались ниже и очень разными.

А вот в магазине «Беннентон», которым также управляет «Табак-Инвест», по наблюдениям парня, изменений не произошло.

— Я каждый год покупаю там одинаковые шерстяные свитера. В прошлом году купил за 150 рублей (хотя несколько лет назад они были по 100 рублей), а в этом году я увидел цену на такой же базовый свитер в 250 рублей. Столько денег за кофту отдавать мне было уже жалко. Но цена на него не упала и после постановления. Что ж, придется ждать марта, когда в «Беннентоне» будут скидки.