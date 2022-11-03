Почти дом, но в Минске и с удобствами. Какое жилье и за сколько продают в малоквартирных домах и таунхаусах

Обычно в объявлениях о продаже таких квартир пишут, что здесь сочетается городской комфорт и свобода жизни в частном доме. Здесь мало соседей, не больше трех этажей, обычно есть свой вход и участок. Чаще всего квартиры в таунхаусах и малоквартирных домах продаются за несколько сотен тысяч долларов. Показываем, что предлагают за такие суммы, и ищем варианты побюджетнее.
3 переулок Можайского, 26
Этот вариант около Цнянки сложно назвать квартирой. В малоквартирном доме коттеджного типа огорожена территория, отдельный вход, есть зона для барбекю. В общем-то это полноценный коттедж, по соседству в котором живут другие семьи. Продавец говорит, что соседи вежливые.
Это каркасно-блочный дом 2009 года постройки. Всего здесь три этажа. Трехкомнатная квартира располагается на втором и третьем этажах. На втором находится гостиная с кухонным оборудованием и террасой, санузел.
На третьем мансардном этаже находится детская комната с двумя кроватями, спальня, санузел с душевой кабиной и ванной и гардеробная. На полу в комнатах лежит паркет. Покупатель говорит, что вся техника и мебель в идеальном состоянии.
Недалеко от дома находится Цнянское водохранилище, пляжи, сосновый бор, теннисные корты, велодорожки, места для выгула животных.
Стоимость квартиры — 128 тысяч долларов (1707 долларов за «квадрат»). Продавец готов к торгу.
В этом же доме продается еще одна квартира — здесь тоже три комнаты, но все они располагаются на первом этаже. Этот вариант дешевле на 20 тысяч долларов. Здесь почти 73 квадратных метра, 37 из них жилые. Кухня — 10 «квадратов», со всей встроенной мебелью и европейской техникой. Есть гостиная, спальня, детская комната и оборудованная гардеробная. В квартире два санузла. Есть отдельный вход и терраса площадью 35 квадратных метров, во дворе стоит беседка и детская площадка.
Сейчас стоимость на эту квартиру немного снизили. Пару месяцев назад она продавалась за 110 тысяч долларов, сейчас стоит 108 тысяч (1 486 долларов за «квадрат»).
В трехкомнатной квартире 140 квадратных метров общей площади, 80 жилые. Кухня — почти 18 «квадратов», а гостиная с обеденной зоной больше 45.
В квартире совмещенный санузел, есть незастекленный балкон с выходом из кухни.
В объявлении написано, что в доме своя котельная: не будет проблем с отоплением и горячей водой. Есть гараж на два машиноместа.
Рядом есть магазины, аптеки, банки, школы, детские сады, недалеко парк Челюскинцев и Ботанический сад.
Стоимость — 190 тысяч долларов (1357 долларов за «квадрат»).
Гало, 115
Этот трехэтажный таунхаус на пять комнат — самый дорогой вариант из нашей подборки. Он обойдется как раз в несколько сотен тысяч долларов.
Общая площадь квартиры больше 250 квадратных метров, половина из них жилая. На первом этаже размещается просторная кухня почти на 40 «квадратов» и небольшой санузел. На втором — гостиная, спальня, санузел побольше и оборудованная гардеробная. На третьем этаже — две детские, еще одна жилая комната и санузел.
На первом этаже есть лоджия с выходом из кухни, на втором — балкон. Пакупателю остается вся мебель и техника. На кухне это индукционная плита и духовка Electrolux, посудомоечная машина и микроволновка Gorenje, холодильник Samsung.
Стоимость — 350 тысяч долларов (1356 долларов за «квадрат»).