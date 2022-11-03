Почти дом, но в Минске и с удобствами. Какое жилье и за сколько продают в малоквартирных домах и таунхаусах

Источник материала: realt.by

Обычно в объявлениях о продаже таких квартир пишут, что здесь сочетается городской комфорт и свобода жизни в частном доме. Здесь мало соседей, не больше трех этажей, обычно есть свой вход и участок. Чаще всего квартиры в таунхаусах и малоквартирных домах продаются за несколько сотен тысяч долларов. Показываем, что предлагают за такие суммы, и ищем варианты побюджетнее.

3 переулок Можайского, 26 Этот вариант около Цнянки сложно назвать квартирой. В малоквартирном доме коттеджного типа огорожена территория, отдельный вход, есть зона для барбекю. В общем-то это полноценный коттедж, по соседству в котором живут другие семьи. Продавец говорит, что соседи вежливые.

Это каркасно-блочный дом 2009 года постройки. Всего здесь три этажа. Трехкомнатная квартира располагается на втором и третьем этажах. На втором находится гостиная с кухонным оборудованием и террасой, санузел.











На третьем мансардном этаже находится детская комната с двумя кроватями, спальня, санузел с душевой кабиной и ванной и гардеробная. На полу в комнатах лежит паркет. Покупатель говорит, что вся техника и мебель в идеальном состоянии.



Недалеко от дома находится Цнянское водохранилище, пляжи, сосновый бор, теннисные корты, велодорожки, места для выгула животных. Стоимость квартиры — 128 тысяч долларов (1707 долларов за «квадрат»). Продавец готов к торгу.

В этом же доме продается еще одна квартира — здесь тоже три комнаты, но все они располагаются на первом этаже. Этот вариант дешевле на 20 тысяч долларов. Здесь почти 73 квадратных метра, 37 из них жилые. Кухня — 10 «квадратов», со всей встроенной мебелью и европейской техникой. Есть гостиная, спальня, детская комната и оборудованная гардеробная. В квартире два санузла. Есть отдельный вход и терраса площадью 35 квадратных метров, во дворе стоит беседка и детская площадка.

































Сейчас стоимость на эту квартиру немного снизили. Пару месяцев назад она продавалась за 110 тысяч долларов, сейчас стоит 108 тысяч (1 486 долларов за «квадрат»).

Багратиона, 53 Трехкомнатная квартира в Партизанском районе между станциями метро Московская и Тракторный завод.

В трехкомнатной квартире 140 квадратных метров общей площади, 80 жилые. Кухня — почти 18 «квадратов», а гостиная с обеденной зоной больше 45.



















В квартире совмещенный санузел, есть незастекленный балкон с выходом из кухни.





В объявлении написано, что в доме своя котельная: не будет проблем с отоплением и горячей водой. Есть гараж на два машиноместа. Рядом есть магазины, аптеки, банки, школы, детские сады, недалеко парк Челюскинцев и Ботанический сад. Стоимость — 190 тысяч долларов (1357 долларов за «квадрат»).

Гало, 115 Этот трехэтажный таунхаус на пять комнат — самый дорогой вариант из нашей подборки. Он обойдется как раз в несколько сотен тысяч долларов.

Общая площадь квартиры больше 250 квадратных метров, половина из них жилая. На первом этаже размещается просторная кухня почти на 40 «квадратов» и небольшой санузел. На втором — гостиная, спальня, санузел побольше и оборудованная гардеробная. На третьем этаже — две детские, еще одна жилая комната и санузел.





































На первом этаже есть лоджия с выходом из кухни, на втором — балкон. Пакупателю остается вся мебель и техника. На кухне это индукционная плита и духовка Electrolux, посудомоечная машина и микроволновка Gorenje, холодильник Samsung. Стоимость — 350 тысяч долларов (1356 долларов за «квадрат»).

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