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Разница с июнем − 20 тысяч долларов. Как сейчас выглядит самая дешевая квартира в «Маяке Минска»
04.11.2022 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы продолжаем мониторить стоимость квартир в разных районах столицы. В этот раз посмотрим, что происходит с ценами на жилье в «Маяке Минска». Напомним, что в
Итак, перед нами − стильная
Мебель, которая находится в гостиной, также перейдет к новому собственнику. Сейчас в зоне гостиной стоят два двуспальных дивана Furman и корпусная мебель (выбеленная сосна). В совмещенном санузле и прихожей установлены декоративные зеркала производства Турции. Недалеко от входа можно найти и вместительную гардеробную.
Что касается микрорайона ,то обладает уникальной инфраструктурой и местоположением. В шаговой доступности находится несколько детских садиков, новая школа № 61, остановка метро и общественного транспорта, торгово-развлекательный центр Dana Mall и Национальная библиотека. В ближайшем окружении находятся несколько супермаркетов, фитнес-клубов с бассейном, спа-центров с салонами красоты, многочисленные рестораны и кафе, медицинские центры и аптеки.
Стоимость
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Мы продолжаем мониторить стоимость квартир в разных районах столицы. В этот раз посмотрим, что происходит с ценами на жилье в «Маяке Минска». Напомним, что...
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