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Нашли классный дом прямо в Березинском заповеднике. Бонус – спецразрешение на сбор грибов и ягод

02.11.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Интересный коттедж, который может заинтересовать любителей дикой природы, появился на нашей площадке. Так, прямо сейчас в Березинском заповеднике продается современный дом с баней и бельгийским камином. Помимо симпатичного строения с хорошей начинкой, новые собственники жилья получат еще один ценный бонус – доступ на заповедные территории, а также специальное разрешение на сбор грибов и ягод.

Нашли классный дом прямо в Березинском заповеднике. Бонус – спецразрешение на сбор грибов и ягод

Этот коттедж располагается в деревне Крайцы в Лепельском районе Витебской области. Это в 130 километрах от Минска.

Участок, на котором стоит дом и высажен газон, насчитывает 20 соток. Прямо рядом с коттеджем − лес. 

Нашли классный дом прямо в Березинском заповеднике. Бонус – спецразрешение на сбор грибов и ягод

Дом из газосиликатных блоков возведен на свайно-ростверковом фундаменте. На крыше лежит металлочерепица, установлены окна Salamander c аргоном и дополнительным покрытием.

Нашли классный дом прямо в Березинском заповеднике. Бонус – спецразрешение на сбор грибов и ягод

Площадь дома вместе с террасой составляет 181 «квадрат». В одноуровневом коттедже предусмотрена гостиная с бельгийским камином, три отдельные комнаты (10, 14 и 15 квадратных метров), три санузла и гардеробная.

Нашли классный дом прямо в Березинском заповеднике. Бонус – спецразрешение на сбор грибов и ягод

Все комнаты в доме 2020 года постройки отделаны и меблированы. 

Нашли классный дом прямо в Березинском заповеднике. Бонус – спецразрешение на сбор грибов и ягод
Нашли классный дом прямо в Березинском заповеднике. Бонус – спецразрешение на сбор грибов и ягод
Нашли классный дом прямо в Березинском заповеднике. Бонус – спецразрешение на сбор грибов и ягод
Нашли классный дом прямо в Березинском заповеднике. Бонус – спецразрешение на сбор грибов и ягод
Нашли классный дом прямо в Березинском заповеднике. Бонус – спецразрешение на сбор грибов и ягод

Кухня в доме отделена и находится рядом с гостиной.

Нашли классный дом прямо в Березинском заповеднике. Бонус – спецразрешение на сбор грибов и ягод

Также в доме есть гараж, котельная и шикарная баня с парной и комнатой отдыха.

Нашли классный дом прямо в Березинском заповеднике. Бонус – спецразрешение на сбор грибов и ягод
Нашли классный дом прямо в Березинском заповеднике. Бонус – спецразрешение на сбор грибов и ягод

Отопление в коттедже электрическое: в жилых комнатах установлены радиаторы, в остальной части дома − теплые полы. Водоснабжение – скважина, канализация − местная, отдельно − ливневая.

В объявлении сообщается, что на участке залиты фундаменты для хозяйственных построек и для навеса под автомобиль.

Нашли классный дом прямо в Березинском заповеднике. Бонус – спецразрешение на сбор грибов и ягод

Стоит отметить, что попасть в деревню Крайцы могут только местные жители. Для того, чтобы добраться в населенные пункты, расположенные на территории Березинского заповедника, нужно проехать через КПП с шлагбаумом и охраной. Хороший асфальт ведет прямо к дому. Рядом с деревней протекает Сергучский канал, также совсем недалеко находится река Березина, озера, экотропы.

В самой деревне никакой особой инфраструктуры нет. Магазин, музей природы, школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт находятся в соседних Домжерицах, до которых около 10 километров. 

Нашли классный дом прямо в Березинском заповеднике. Бонус – спецразрешение на сбор грибов и ягод

Ну и самое главное: в то время как обычным посетителям вход в заповедные леса ограничен (по территории можно передвигаться только в составе туристических групп), местным жителям разрешено собирать тут грибы и ловить рыбу.

Стоимость дома в Березинском заповеднике – 199 тысяч долларов.

Нашли классный дом прямо в Березинском заповеднике. Бонус – спецразрешение на сбор грибов и ягод

 
Теги: Минск
 
 
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Интересный коттедж, который может заинтересовать любителей дикой природы, появился на нашей площадке. Так, прямо сейчас в Березинском...
 
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