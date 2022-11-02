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Нашли классный дом прямо в Березинском заповеднике. Бонус – спецразрешение на сбор грибов и ягод
02.11.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Интересный коттедж, который может заинтересовать любителей дикой природы, появился на нашей площадке. Так, прямо сейчас в Березинском заповеднике
Этот коттедж располагается в деревне Крайцы в Лепельском районе Витебской области. Это в 130 километрах от Минска.
Отопление в коттедже электрическое: в жилых комнатах установлены радиаторы, в остальной части дома − теплые полы. Водоснабжение – скважина, канализация − местная, отдельно − ливневая.
Стоит отметить, что попасть в деревню Крайцы могут только местные жители. Для того, чтобы добраться в населенные пункты, расположенные на территории Березинского заповедника, нужно проехать через КПП с шлагбаумом и охраной. Хороший асфальт ведет прямо к дому. Рядом с деревней протекает Сергучский канал, также совсем недалеко находится река Березина, озера, экотропы.
В самой деревне никакой особой инфраструктуры нет. Магазин, музей природы, школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт находятся в соседних Домжерицах, до которых около 10 километров.
Ну и самое главное: в то время как обычным посетителям вход в заповедные леса ограничен (по территории можно передвигаться только в составе туристических групп), местным жителям разрешено собирать тут грибы и ловить рыбу.
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Интересный коттедж, который может заинтересовать любителей дикой природы, появился на нашей площадке. Так, прямо сейчас в Березинском...
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