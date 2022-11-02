Нашли классный дом прямо в Березинском заповеднике. Бонус – спецразрешение на сбор грибов и ягод

Стоит отметить, что попасть в деревню Крайцы могут только местные жители. Для того, чтобы добраться в населенные пункты, расположенные на территории Березинского заповедника, нужно проехать через КПП с шлагбаумом и охраной. Хороший асфальт ведет прямо к дому. Рядом с деревней протекает Сергучский канал, также совсем недалеко находится река Березина, озера, экотропы.

В самой деревне никакой особой инфраструктуры нет. Магазин, музей природы, школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт находятся в соседних Домжерицах, до которых около 10 километров.