От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска

Несколько месяцев назад самым популярным запросом у покупателей загородки были готовые дома до 50 тысяч долларов. Сегодня же такие объекты встречаются реже. Риэлторы недавно рассказали, что в октябре спрос сместился на коттеджи побольше, а ценовой диапазон увеличился до 120 тысяч долларов. Мы решили посмотреть, какие подобные объекты есть сейчас в базе Realt. Среди всех предложений выбрали дома не старше 2000 года постройки (такого года в подборке только один объект, остальные намного моложе). Вот, что они из себя представляют и сколько стоят.
Агрогородок Острошицкий Городок (Минский район)
Дом в Острошицком Городке был построен в 2000 году. До Минска всего 12 км. Его общая площадь с террасой - 74,93 м². Коттедж возвели из бруса и обложили кирпичом, еще и обшили сайдингом.
Внутри есть две жилые комнаты, кухня, топочная и совмещенный санузел с душевой кабиной. К дому прилегает и стильная терраса в красном цвете.
Отапливается коттедж газом. Вода — центральная, а канализация — местная. Стены дома внутри отделаны вагонкой, в санузле — плитка. Кроме того, тут есть камин.
На участке в 12,43 сотки есть еще несколько хозяйственных построек и зона для барбекю. Территория огорожена забором.
Дом в деревне Гаище построили в 2013 году из бревен. Его также утеплили и обложили кирпичом. Вёска находится рядом с Силичами и Логойском, до Минска - 33 км. Общая площадь дома - 106,3 квадратного метра.
На первом этаже есть несколько жилых комнат, кухня, кладовая, топочная, санузел, прихожая и терраса. На втором уровне сделали две комнаты и лоджию.
Отапливается коттедж с помощью газового двухконтурного котла, также есть дополнительный котел на твердом топливе. В кухне и ванной сделан теплый пол. Вода поступает через центральный водопровод. Канализация - местная в 3 кольца.
Из мебели остается только кухня.
Участок занимает 20 соток. Тут уже стоит коробка из сруба под баню, правда без внутренней отделки и пола. Участок огорожен сеткой рабицей от дороги и от соседей справа, сзади располагается колхозное поле.
Деревня Михалово находится 34 км от Минска рядом с горнолыжными курортами. Там продается двухэтажный дом 2017 года постройки. Его площадь - 121 "квадрат".
На пером этаже разместились кухня-гостиная с камином, прихожая, санузел с баней. На втором - две жилые комнаты и холл. Здесь также есть подвал.
Покупателю достанется мебель и бытовая техника. Отопление - газовое, есть централизованное водоснабжение с поддержанием постоянного давления (гидрофор). Канализация - местная.
На участке в 20 соток растут плодовые деревья, кустарники, декоративные растения и хвойные. Также сделана площадка для парковки и дорожки. Имеется садовая мебель и зона отдыха под навесом - летняя кухня, барбекю. Также владельцы предусмотрели хозпостройку.
Продается современный одноэтажный коттедж в посёлке Усяж в 27 км от Минска. Его возвели в 2021 году из блоков. На фото видно, что некоторые ремонтные работы не закончены, но автор объявления уверяет о готовности дома. Поверим на слово. Общая площадь коттеджа - 152,4 м².
Планировка здесь такая: три жилые комнаты, кухня-гостиная, санузел, ванная, гардеробная и топочная.
Все коммуникации введены в дом: центральный водопровод, газ, канализация (местная). Есть двухконтурный котёл.
Дом стоит на крайнем участке размером 12 соток.
Стоимость дома - 85 тысяч долларов. Возможен торг.