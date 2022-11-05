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От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска

05.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Несколько месяцев назад самым популярным запросом у покупателей загородки были готовые дома до 50 тысяч долларов. Сегодня же такие объекты встречаются реже. Риэлторы недавно рассказали, что в октябре спрос сместился на коттеджи побольше, а ценовой диапазон увеличился до 120 тысяч долларов.  Мы решили посмотреть, какие подобные объекты есть сейчас в базе Realt. Среди всех предложений выбрали дома не старше 2000 года постройки (такого года в подборке только один объект, остальные намного моложе). Вот, что они из себя представляют и сколько стоят. 

Агрогородок Острошицкий Городок (Минский район)

От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска

Дом в Острошицком Городке был построен в 2000 году. До Минска всего 12 км. Его общая площадь с террасой - 74,93 м².  Коттедж возвели из бруса и обложили кирпичом, еще и обшили сайдингом. 

Внутри есть две жилые комнаты, кухня, топочная и совмещенный санузел с душевой кабиной. К дому прилегает и стильная терраса в красном цвете. 

Отапливается коттедж газом. Вода —  центральная, а канализация — местная. Стены дома внутри отделаны вагонкой, в санузле — плитка. Кроме того, тут есть камин. 

От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска

На участке в 12,43 сотки есть еще несколько хозяйственных построек и зона для барбекю. Территория огорожена забором.  

От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска

Стоимость дома —  97 тысяч долларов

Агрогородок Даниловичи (Дзержинский район)

От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска

Продается дом в агрогородке Даниловичи, что в 32 км от Минска. Он был построен в 2011 году из дерева, а после обложен кирпичом. Его общая площадь - 156 "квадратов". 

На первом этаже дома есть три жилые комнаты, санузел, кухня, топочная и коридор. На втором - две комнаты. Часть стен обшита вагонкой, часть - гипсокартоном. В санузле и топочной использовали плитку. 

Все коммуникации в доме центральные. 

От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска

На 25 сотках располагаются хозяйственные постройки и баня. Растет фруктовый сад. 

Стоимость дома - 75 тысяч долларов. Торг уместен.

Деревня Гаище (Логойский район)

От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска

Дом в деревне Гаище построили в 2013 году из бревен. Его также утеплили и обложили кирпичом. Вёска находится рядом с Силичами и Логойском, до Минска - 33 км. Общая площадь дома - 106,3 квадратного метра. 

На первом этаже есть несколько жилых комнат, кухня, кладовая, топочная, санузел, прихожая и терраса. На втором уровне сделали две комнаты и лоджию. 

Отапливается коттедж с помощью газового двухконтурного котла, также есть дополнительный котел на твердом топливе. В кухне и ванной сделан теплый пол. Вода поступает через центральный водопровод. Канализация - местная в 3 кольца.

Из мебели остается только кухня. 


От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска

От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска

От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска

От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска

От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска

От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска

Участок занимает 20 соток. Тут уже стоит коробка из сруба под баню, правда без внутренней отделки и пола. Участок огорожен сеткой рабицей от дороги и от соседей справа, сзади располагается колхозное поле.

От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска

Цена дома — 62 тысячи долларов

Деревня Михалово (Логойский район)

От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска

Деревня Михалово находится 34 км от Минска рядом с горнолыжными курортами. Там продается двухэтажный дом 2017 года постройки. Его площадь - 121 "квадрат".

На пером этаже разместились кухня-гостиная с камином, прихожая, санузел с баней. На втором - две жилые комнаты и холл. Здесь также есть подвал.

Покупателю достанется мебель и бытовая техника. Отопление - газовое, есть централизованное водоснабжение с поддержанием постоянного давления (гидрофор). Канализация - местная.

От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска

На участке в 20 соток растут плодовые деревья, кустарники, декоративные растения и хвойные. Также сделана площадка для парковки и дорожки. Имеется садовая мебель и зона отдыха под навесом - летняя кухня, барбекю. Также владельцы предусмотрели хозпостройку.

От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска

Дом продают за 106 тысяч долларов. Торг уместен. 

Поселок Усяж (Смолевичский район)

От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска

Продается современный одноэтажный коттедж в посёлке Усяж в 27 км от Минска. Его возвели в 2021 году из блоков. На фото видно, что некоторые ремонтные работы не закончены, но автор объявления уверяет о готовности дома. Поверим на слово. Общая площадь коттеджа - 152,4 м². 

Планировка здесь такая: три жилые комнаты, кухня-гостиная, санузел, ванная, гардеробная и топочная. 

Все коммуникации введены в дом: центральный водопровод, газ, канализация (местная). Есть двухконтурный котёл.

От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска
От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска

Дом стоит на крайнем участке размером 12 соток.

Стоимость дома - 85 тысяч долларов. Возможен торг.

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько месяцев назад самым популярным запросом у покупателей загородки были готовые дома до 50 тысяч долларов. Сегодня же такие объекты встречаются реже....
 
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