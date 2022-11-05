От 60 до 120 тысяч долларов, не в СТ. Смотрим хорошие и недорогие дома до 40 км от Минска

Внутри есть две жилые комнаты, кухня, топочная и совмещенный санузел с душевой кабиной. К дому прилегает и стильная терраса в красном цвете.

Отапливается коттедж газом. Вода — центральная, а канализация — местная. Стены дома внутри отделаны вагонкой, в санузле — плитка. Кроме того, тут есть камин.