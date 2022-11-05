На Октябрьской на продажу выставили недорогую квартиру. В ней пианино 1905 года и старая немецкая мебель

Источник материала: realt.by

На улице Октябрьской в Минске - всего два жилых дома. Обычно тут продавалось по 1-2 квартиры, но сейчас их уже 6. Среди них мы нашли интересный вариант под ремонт. Стоит эта двушка недорого и в ней есть пианино 1905 года, а также старинная немецкая мебель. Смотрим.

Двухкомнатная квартира находится на третьем этаже кирпичной четырехэтажки 1957 года на Октябрьской, 8. Вот этот дом снаружи и вот это место на карте:



Площадь квартиры - 56,8 квадратного метра. Потолки - 2,92 метра. В квартире нормальный ремонт, но в идеале, конечно, нужно делать ремонт под себя. Также тут остается вся техника и мебель: это в том числе и пианино 1905 года и старая немецкая мебель. Это все стильно можно вписать в современный интерьер.













Санузел в квартире раздельный. Балкон есть - он не застеклен и выходит в тихий двор.







Стоит эта квартира 79,9 тысячи долларов (1407 долларов за метр). Это недорого для такой локации и сталинки. К тому же возможен торг.