|
Из блоков, с газом, до Минска 15 км. На продажу выставили красивый дом (цена - не космическая)
04.11.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Продается загородный дом в садовом товариществе "Птицевод". Оно располагается недалеко от Минска и всего в трех километрах от Заславля. Владельцы не скупились на площади, поэтому комнаты получились довольно большими. Преимущество еще и в том, что внутри сделан качественный ремонт, а еще остается и мебель. Как выглядит дом и сколько за него просят?
Дом был построен в 2020 году из блоков. Местоположение завидное: до Минска всего 15 км, а дорога до Заславля занимает 10 минут на машине. Общая площадь объекта - 122,6 квадратного метра.
В доме обустроены две отдельные спальни, кабинет и просторная кухня-гостиная с обеденной зоной. Также есть совмещенный санузел и котельная с отдельным входом.
Отапливается дом с помощью газового котла, сделаны и теплые полы. Объект пригоден для круглогодичного проживания, так как вода поступает из скважины и установлен бойлер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продается загородный дом в садовом товариществе "Птицевод". Оно располагается недалеко от Минска и всего в трех километрах от Заславля. Владельцы не скупились на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)