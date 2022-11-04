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Из блоков, с газом, до Минска 15 км. На продажу выставили красивый дом (цена - не космическая)

04.11.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Продается загородный дом в садовом товариществе "Птицевод". Оно располагается недалеко от Минска и всего в трех километрах от Заславля. Владельцы не скупились на площади, поэтому комнаты получились довольно большими. Преимущество еще и в том, что внутри сделан качественный ремонт, а еще остается и мебель. Как выглядит дом и сколько за него просят?

Из блоков, с газом, до Минска 15 км. На продажу выставили красивый дом (цена - не космическая)

Дом был построен в 2020 году из блоков. Местоположение завидное: до Минска всего 15 км, а дорога до Заславля занимает 10 минут на машине. Общая площадь объекта - 122,6 квадратного метра.  

В доме обустроены две отдельные спальни, кабинет и просторная кухня-гостиная с обеденной зоной. Также есть совмещенный санузел и котельная с отдельным входом. 

Отапливается дом с помощью газового котла, сделаны и теплые полы. Объект пригоден для круглогодичного проживания, так как вода поступает из скважины и установлен бойлер.  

Из блоков, с газом, до Минска 15 км. На продажу выставили красивый дом (цена - не космическая)
Из блоков, с газом, до Минска 15 км. На продажу выставили красивый дом (цена - не космическая)
Из блоков, с газом, до Минска 15 км. На продажу выставили красивый дом (цена - не космическая)
Из блоков, с газом, до Минска 15 км. На продажу выставили красивый дом (цена - не космическая)
Из блоков, с газом, до Минска 15 км. На продажу выставили красивый дом (цена - не космическая)
Из блоков, с газом, до Минска 15 км. На продажу выставили красивый дом (цена - не космическая)
Из блоков, с газом, до Минска 15 км. На продажу выставили красивый дом (цена - не космическая)
Из блоков, с газом, до Минска 15 км. На продажу выставили красивый дом (цена - не космическая)
Из блоков, с газом, до Минска 15 км. На продажу выставили красивый дом (цена - не космическая)
Из блоков, с газом, до Минска 15 км. На продажу выставили красивый дом (цена - не космическая)
Из блоков, с газом, до Минска 15 км. На продажу выставили красивый дом (цена - не космическая)

Участок занимает 6 соток. Он огражден забором. До дома ведет дорожка, продумана зона барбекю. Также на территории имеется парковка на два авто. Ворота открываются дистанционно. Авторы объявления отмечают, что есть возможность приобрести и соседний участок. 

Из блоков, с газом, до Минска 15 км. На продажу выставили красивый дом (цена - не космическая)
Из блоков, с газом, до Минска 15 км. На продажу выставили красивый дом (цена - не космическая)

Дом стоит 134 900 долларов. Цена может измениться, так как владельцы согласны на торг. 

 
Теги: Минск
 
 
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Продается загородный дом в садовом товариществе "Птицевод". Оно располагается недалеко от Минска и всего в трех километрах от Заславля. Владельцы не скупились на...
 
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