|
Однушки с ремонтом до 45 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
06.11.2022 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Из-за роста цен на строительные материалы белорусы откладывают ремонт на потом, а покупатели квартир присматриваются к готовым объектам, чтобы обезопасить свой бюджет от непредвиденных трат. Сделали подборку дешевых однушек с хорошим ремонтом. Посмотрите, как они выглядят и сколько стоят.
Квартира находится на 4 этаже пятиэтажного дома 1968 года постройки на проспекте Пушкина, 69. Ее общая площадь - 31 "квадрат". Кухня - 6,1 м².
До станции метро "Пушкинская" всего одна остановка на общественном транспорте.
Стоимость
Продается однокомнатная квартира на Якубовского, 36 в девятиэтажном доме 1984 года постройки. Однушка находится на пятом этаже и занимает 33,5 квадратного метра, в том числе кухня в 7,1 м².
В 7 минутах ходьбы находится станция метро "Кунцевщина".
Цена
Пятиэтажный дом на Лынькова, 109/1 был построен в 1983 году. Там на 3 этаже выставлена на продажу однушка в 31,8 м² с кухней в 6,8 м².
Дом располагается рядом с железнодорожной станцией "Масюковщина". Поблизости и "Минск-Арена".
Квартира находится на последнем этаже пятиэтажки на Седых, 4. Дом был построен 1965 году. Общая площадь однушки — 32,6 м², кухня — 5,8 м².
В районе развито транспортное сообщение. Дом располагается напротив Полоцкого парка.
Стоимость
На Лермонтова, 17 в пятиэтажке 1967 года продается квартира на втором этаже. Она занимает 29,3 м², кухня - 6,7 м².
От дома недалеко идти до станции метро "Грушевка".
Стоимость
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за роста цен на строительные материалы белорусы откладывают ремонт на потом, а покупатели квартир присматриваются к готовым объектам, чтобы обезопасить свой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)