Нашли квартиры, интерьеры которых помнят, как отмечали 7 ноября. Смотрим и ностальгируем

Источник материала: realt.by

«Красный день календаря» более 70 лет был главным праздником в СССР. 7 ноября в городах проходили демонстрации трудящихся, центральные улицы утопали в красных флагах и гвоздиках, а в домах накрывали праздничный стол и смотрели концерт по телевизору. Сейчас, когда День октябрьской революции отмечается уже не так широко, мы решили поискать квартиры, чьи интерьеры еще помнят, как это было. Время в этом жилье, кажется, остановилось. В сервантах все еще ждет подходящего случая праздничная посуда, в югославской стенке по-прежнему спрятано все самое ценное, а ковры на полу вот-вот скатают к приходу гостей, чтобы не затоптали. Смотрим и ностальгируем.



Квартира на Красной Эта двушка находится в уникальном доме, который является памятником архитектуры. Речь идет о кирпичной «сталинке» на Красной, 22. Жилье располагается на последнем этаже 8-этажного дома 1958 года постройки. На лестничной площадке тут всего две квартиры, а в подъезде есть лифт.

Общая площадь двухкомнатной квартиры – 52 «квадрата». Тут – две раздельные комнаты и кухня. В квартире есть раздельный санузел и кладовка. Из плюсов сталинской застройки − почти трехметровые потолки. Мебели в квартире нет, зато сохранились настоящие советские артефакты: люстра «невеста», советский паркет, уложенный «елочкой», ванная с окошком и мусоропровод, расположенный прямо в кухне (неизвестно, правда, рабочий ли).















В шаговой доступности от дома − станция метро «Площадь Якуба Коласа», ЦУМ, спортивный комплекс «Олимп», Комаровский рынок, гимназия, медицинские центры, огромное количество ресторанов и баров. Стоимость – 91 тысяча долларов. Квартира на Берута





Эта четырехкомнатная квартира на улице Берута 9/5 – замечательный вариант для большой семьи. Площадь жилья на первом этаже панельной пятиэтажки 1967 года постройки – 59 «квадратов».

Самая большая комната (17,5 «квадрата») может местом для отдыха всей семьи, в трех небольших комнатах (9,7, 8,4 и 7,8 «квадратов») с окнами, выходящими в тихий зеленый двор, могут разместиться спальни и рабочий кабинет.















В квартире установлены экологичные деревянные стеклопакеты, металлическая входная дверь, аккуратные новые межкомнатные двери. Стоимость – 63 тысячи долларов. Квартира на Партизанском



Данная аутентичная 3-комнатная квартира располагается на Партизанском проспекте, 1 в кирпичном доме 1966 года. Из окон жилья на 8-м этаже открывается великолепный вид на центр города.

Квартира площадью 60 «квадратов» − чистая, аккуратная, продается со всей мебелью. В комнатах лежат деревянные полы, а на кухне и в коридоре − линолеум.

















Преимущества расположения: 5 минут пешком до метро «Пролетарская», рядом школы и детские сады, кинотеатр «Ракета», возле дома сквер и площадка для выгула собак,10 продуктовых магазинов в шаговой доступности и минирынок, торговый центр «Ленинград», недалеко – улица Октябрьская (клубы, кафе и рестораны), до железнодорожного вокзала − 10 минут на транспорте. Стоимость – 66,9 тысяч долларов. Квартира на Народной



А эта однокомнатная квартира находится на улице Народной 53/2, недалеко от станции метро «Партизанская». Площадь жилья – 31 «квадрат».

Квартира расположена на 5 этаже кирпичного дома 1961 года постройки. Два года назад в пятиэтажке прошел капитальный ремонт.













Квартира − угловая, окна выходят на несколько сторон дома. По договоренности жилье продается с мебелью и бытовой техникой. В придачу к квартире предлагается аккуратный подвал.

Рядом с домом есть вся инфраструктура − парки, водохранилище, банки, кафе, поликлиники, школы, сады и прочее. Стоимость – 37,5 тысяч долларов. Квартира на Якуба Коласа





Интересная трехкомнатная квартира находится на улице Якуба Коласа 53/1 в доме построенном в архитектурном стиле «сталинский ампир». Четырехэтажная кирпичная сталинка появилась тут в 1950 году, несколько лет назад в ней прошел капремонт.

Площадь трешки на втором этаже – 78 квадратных метров. Все комнаты тут – раздельные, окна выходят на разные стороны. Плюсы квартиры − высокие потолки, большие оконные проемы и широкие подоконники. Из окон открывается живописный вид.











