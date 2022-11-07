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Нашли квартиры, интерьеры которых помнят, как отмечали 7 ноября. Смотрим и ностальгируем
07.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Красный день календаря» более 70 лет был главным праздником в СССР. 7 ноября в городах проходили демонстрации трудящихся, центральные улицы утопали в красных флагах и гвоздиках, а в домах накрывали праздничный стол и смотрели концерт по телевизору. Сейчас, когда День октябрьской революции отмечается уже не так широко, мы решили поискать квартиры, чьи интерьеры еще помнят, как это было. Время в этом жилье, кажется, остановилось. В сервантах все еще ждет подходящего случая праздничная посуда, в югославской стенке по-прежнему спрятано все самое ценное, а ковры на полу вот-вот скатают к приходу гостей, чтобы не затоптали. Смотрим и ностальгируем.
Квартира на Красной
Эта
Общая площадь двухкомнатной квартиры – 52 «квадрата». Тут – две раздельные комнаты и кухня. В квартире есть раздельный санузел и кладовка. Из плюсов сталинской застройки − почти трехметровые потолки. Мебели в квартире нет, зато сохранились настоящие советские артефакты: люстра «невеста», советский паркет, уложенный «елочкой», ванная с окошком и мусоропровод, расположенный прямо в кухне (неизвестно, правда, рабочий ли).
Эта четырехкомнатная
Данная аутентичная 3-комнатная
Преимущества расположения: 5 минут пешком до метро «Пролетарская», рядом школы и детские сады, кинотеатр «Ракета», возле дома сквер и площадка для выгула собак,10 продуктовых магазинов в шаговой доступности и минирынок, торговый центр «Ленинград», недалеко – улица Октябрьская (клубы, кафе и рестораны), до железнодорожного вокзала − 10 минут на транспорте.
Стоимость – 66,9 тысяч долларов.
Квартира на Народной
А эта однокомнатная
Квартира − угловая, окна выходят на несколько сторон дома. По договоренности жилье продается с мебелью и бытовой техникой. В придачу к квартире предлагается аккуратный подвал.
Интересная трехкомнатная
Кстати, за квартирой закреплено машиноместо на наземной парковке у дома.
В объявлении уточняется, что выгодное местоположение дома позволит использовать квартиру, как для жизни, так и для сдачи в аренду. В шаговой доступности − детские сады, школы и гимназии, парки и скверы, кафе и рестораны. Недалеко − бульвар Толбухина, Дом кино и кинотеатр «Октябрь». От дома можно пешком дойти до Ботанического сада и парка Челюскинцев.
Стоимость – 98 тысяч долларов.
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«Красный день календаря» более 70 лет был главным праздником в СССР. 7 ноября в городах проходили демонстрации трудящихся, центральные улицы утопали в красных...
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