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С водопроводом, газом и не в СТ. В поселке рядом с Минском срочно продают современный дом с мебелью и техникой

06.11.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Если вы ищете современный дом не в садовом товариществе, а в обжитом населенном пункте со всеми благами цивилизации, то возможно, следующий вариант вас заинтересует. На нашей площадке появился недорогой новый коттедж, который расположен в агрогородке Раков, что в 26 километрах от МКАД. Уточняется, что продажа − срочная. Рассмотрим этот объект подробно.

С водопроводом, газом и не в СТ. В поселке рядом с Минском срочно продают современный дом с мебелью и техникой

Дом площадью 122 «квадрата» был построен в 2021 году. Коттедж находится в Воложинском районе Минской области, на окраине Ракова, на улице Янки Купалы.

«Каркасник» строился с соблюдением всех технологий. Водоснабжение тут центральное, канализация − местная, отопление − газовый котел. Дом стоит на фундаменте из монолитной плиты. Крыша в коттедже фальцевая, стены обшиты ЦСП плитами.

С водопроводом, газом и не в СТ. В поселке рядом с Минском срочно продают современный дом с мебелью и техникой

Постройка состоит из одного уровня с мансардным этажом. В доме есть большая кухня-гостиная с высокими потолками, две спальни с гардеробными, совмещенный санузел с ванной и душевой.

С водопроводом, газом и не в СТ. В поселке рядом с Минском срочно продают современный дом с мебелью и техникой
С водопроводом, газом и не в СТ. В поселке рядом с Минском срочно продают современный дом с мебелью и техникой
С водопроводом, газом и не в СТ. В поселке рядом с Минском срочно продают современный дом с мебелью и техникой
С водопроводом, газом и не в СТ. В поселке рядом с Минском срочно продают современный дом с мебелью и техникой

Также в доме есть сразу две террасы, где можно наблюдать вечерние закаты и проводить время с чашечкой кофе.

С водопроводом, газом и не в СТ. В поселке рядом с Минском срочно продают современный дом с мебелью и техникой

К слову, при желании новый собственник может организовать дополнительные комнаты на мансардном этаже.

С водопроводом, газом и не в СТ. В поселке рядом с Минском срочно продают современный дом с мебелью и техникой

В доме установлены теплые водяные полы и радиаторы. На полу уложен ламинат и плитка, потолки − натяжные. В котельной установлен двухконтурный котел. Ливневка собрана в отдельную трубу, которая уходит на улицу, в отдельную канализацию. Имеется интернет.

С водопроводом, газом и не в СТ. В поселке рядом с Минском срочно продают современный дом с мебелью и техникой
С водопроводом, газом и не в СТ. В поселке рядом с Минском срочно продают современный дом с мебелью и техникой

Как сообщается в объявлении, вся мебель и техника, которая находится в доме, достанется новым жильцам. Так, на кухне это − духовой шкаф, холодильник и варочная панель.

С водопроводом, газом и не в СТ. В поселке рядом с Минском срочно продают современный дом с мебелью и техникой

К дому примыкает ровный ухоженный участок площадью в 7.3 сотки, он огорожен забором с откатными воротами на электроприводе. К дому ведет асфальтированная подъездная дорога, переходящая в ровную грунтовую. Зимой все дороги чистят.

С водопроводом, газом и не в СТ. В поселке рядом с Минском срочно продают современный дом с мебелью и техникой

Что касается Ракова, то тут есть вся инфраструктура – частный медицинский центр, больница, поликлиника, школа, сад, магазины, зоомагазин, почтовое отделение, Белагропромбанк. Неподалеку от дома находится оздоровительный комплекс «Ислочь-Парк», рядом – река, озеро и лес.

Добраться из Минска до Ракова на автомобиле можно за 15-20 минут по скоростной гродненской трассе. Тут ходит маршрутка, а также пригородные автобусы.

Стоимость дома в Ракове – 142 тысячи долларов.

С водопроводом, газом и не в СТ. В поселке рядом с Минском срочно продают современный дом с мебелью и техникой

 
Теги: Минск
 
 
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Если вы ищете современный дом не в садовом товариществе, а в обжитом населенном пункте со всеми благами цивилизации, то возможно, следующий вариант вас...
 
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