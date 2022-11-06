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С водопроводом, газом и не в СТ. В поселке рядом с Минском срочно продают современный дом с мебелью и техникой
06.11.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если вы ищете современный дом не в садовом товариществе, а в обжитом населенном пункте со всеми благами цивилизации, то возможно, следующий вариант вас заинтересует. На нашей площадке появился недорогой новый
Что касается Ракова, то тут есть вся инфраструктура – частный медицинский центр, больница, поликлиника, школа, сад, магазины, зоомагазин, почтовое отделение, Белагропромбанк. Неподалеку от дома находится оздоровительный комплекс «Ислочь-Парк», рядом – река, озеро и лес.
Добраться из Минска до Ракова на автомобиле можно за 15-20 минут по скоростной гродненской трассе. Тут ходит маршрутка, а также пригородные автобусы.
Стоимость
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С водопроводом, газом и не в СТ. В поселке рядом с Минском срочно продают современный дом с мебелью и техникой
Если вы ищете современный дом не в садовом товариществе, а в обжитом населенном пункте со всеми благами цивилизации, то возможно, следующий вариант вас...
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