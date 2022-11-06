С водопроводом, газом и не в СТ. В поселке рядом с Минском срочно продают современный дом с мебелью и техникой

Что касается Ракова, то тут есть вся инфраструктура – частный медицинский центр, больница, поликлиника, школа, сад, магазины, зоомагазин, почтовое отделение, Белагропромбанк. Неподалеку от дома находится оздоровительный комплекс «Ислочь-Парк», рядом – река, озеро и лес.

Добраться из Минска до Ракова на автомобиле можно за 15-20 минут по скоростной гродненской трассе. Тут ходит маршрутка, а также пригородные автобусы.