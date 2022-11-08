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«Это было одно из самых дешевых предложений в городе». Как живется в домах эконом-класса в Степянке
08.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если посмотреть на карту Минска, то Степянка выглядит на ней как затерянный остров посреди океана (в нашем случае – лесного массива). Здесь есть и частные дома, и остатки военного городка, и абсолютно новые высотки. Именно современную застройку, причем с довольно экономичным по меркам столицы ценником, мы сегодня и изучим. Отправляемся на экскурсию в жилой комплекс «Степянка».
Вообще, до войны здесь располагалась железнодорожная станция Степянка и поселок железнодорожников Липки, состоявший из частных домов. Новую жизнь в район вдохнуло строительство военного аэродрома. Тогда в поселке появился Дом офицеров и воинские части со складами, ангарами и казармами. Потом здесь стали строить жилье для военных. В состав Минска Степянка вошла только в 1987 году.
Выходим у магазина. Осматриваемся. Вокруг идут активные работы. Узнаем, что сейчас здесь демонтируют старые военные ангары для техники. В этих местах, больше похожих на лес, скоро также появятся жилые высотки. Их будет строить УКС Заводского района. Пока же тут прокладывают магистральные сети, расширяют улицу Карвата в зоне остановочных пунктов.
На фоне всех раскопок возвышается старая водонапорная башня и памятник советскому истребителю-бомбардировщику Су-7БМ. На таком же летал и Владимир Карват.
Проходим мимо мини-рынка (кстати, он выглядит очень аккуратно), «Острова чистоты» и какой-то кафешки и пытаемся найти дорогу к новостройкам. Однако с первого раза завернуть к многоэтажкам не получается. Дорогу перегораживает то частная территория, то строительный забор, то раскопки. Приходится навернуть несколько дополнительных кругов, чтобы наконец выйти к жилому комплексу.
Возвращаемся к детской площадке и знакомимся с молодой женщиной, которая гуляет с сыном. Она живет в Степянке уже более 8 лет. Когда семья задумалась о расширении, то обратили внимание именно на эту стройку. Переезжать из обжитых мест не хотелось, да, и метр здесь на тот момент был самым недорогим в городе – на первом этапе в 2016-м году «квадрат» предлагался за 800 долларов. По мере продвижения стройки метры, конечно, дорожали, но в целом цена всегда крутилась около 900-1000 долларов.
− Как вам тут живется?
− Район − прекрасный. Смотрели другие кварталы, ездили, выбирали, все не то. Чего-то не хватало. Тут же у нас все рядом – школы (целых две), садики, магазин «Белмаркет», «Остров чистоты», минирыночек. Везде можно дойти без проблем. Для детей и взрослых возле школы сделали большой стадион. Велодорожки есть, ну и лес, конечно.
− А как с транспортом?
− Автобусы, маршрутка ходит до метро. В «Дану Молл» – пожалуйста, 15 минут, на «Тракторный» − столько же. Если на машине, то кольцевая тут совсем рядом.
Мужчина, паркующий автомобиль почти рядом с подъездом, районом также доволен.
− Есть вопросы с парковкой, если приехать не как сейчас днем, а вечером. Идти на Геологическую, где есть автостоянка и будет паркинг, не очень хочется. А вообще, для любителей активного отдыха и прогулок Степянка – хороший вариант. Зимой в лесу на лыжах можно покататься, при наличии снега – с детьми на горку сходить. Летом в лесополосе тоже хорошо – хочешь бегом занимайся, хочешь на велике катайся, хочешь – так гуляй. Некоторые у нас и за грибами туда ходят.
Еще одна наша собеседница отмечает, что когда переезжала, боялась, что будет чувствовать себя оторванной от города. О районе до этого особо ничего не знала, кроме названия железнодорожной станции. Да еще и знакомые пугали: мол, Степянка, это вообще где? Но оказалось, что с инфраструктурой тут все неплохо:
− Остановки рядом с домом, здесь же две школы, поликлиника, магазины. Есть пиццерия, небольшое кафе, почта в паре остановок, аптеки, мясная лавка, парикмахерская. Мест для прогулок также хватает. Летом можно посетить оборудованную зону отдыха в лесу − там озерцо с беседками и мангалами. Садики, конечно, как и везде, не пустуют, но попасть в них можно.
Что здесь продается?
На «вторичке» сейчас предлагается 6 вариантов. К примеру,
Более вместительная
Что касается нового жилья, то сейчас тут достраиваются два панельных дома серии М111−90 на 19 и 16 этажей. Возводит комплекс застройщик «БАРЭФ» совместно с «Вива Капитал». Генеральным подрядчиком строительства выступает «МАПИД».
Среди вариантов планировок – однушки, «евродвушки», «евротрешки», а также стандартные двушки и трешки. Стоимость «квадрата» – 2550-2800 рублей. Отметим, что квартиры тут предлагаются с местом в паркинге, который уже возводится на улице Геологической. За машино-место нужно будет доплатить около 4-6 тысяч долларов. Сдадут дома весной следующего года.
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Если посмотреть на карту Минска, то Степянка выглядит на ней как затерянный остров посреди океана (в нашем случае – лесного массива). Здесь есть и частные дома, и...
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