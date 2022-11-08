«Это было одно из самых дешевых предложений в городе». Как живется в домах эконом-класса в Степянке

Возвращаемся к детской площадке и знакомимся с молодой женщиной, которая гуляет с сыном. Она живет в Степянке уже более 8 лет. Когда семья задумалась о расширении, то обратили внимание именно на эту стройку. Переезжать из обжитых мест не хотелось, да, и метр здесь на тот момент был самым недорогим в городе – на первом этапе в 2016-м году «квадрат» предлагался за 800 долларов. По мере продвижения стройки метры, конечно, дорожали, но в целом цена всегда крутилась около 900-1000 долларов.

− Как вам тут живется?

− Район − прекрасный. Смотрели другие кварталы, ездили, выбирали, все не то. Чего-то не хватало. Тут же у нас все рядом – школы (целых две), садики, магазин «Белмаркет», «Остров чистоты», минирыночек. Везде можно дойти без проблем. Для детей и взрослых возле школы сделали большой стадион. Велодорожки есть, ну и лес, конечно.

− А как с транспортом?

− Автобусы, маршрутка ходит до метро. В «Дану Молл» – пожалуйста, 15 минут, на «Тракторный» − столько же. Если на машине, то кольцевая тут совсем рядом.