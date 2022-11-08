«Мечтала о норковой шубе, а купила дом в деревне». Как супруги обустраивают старую хату прямо на берегу озера

Сама деревня Обруб – старая. Коренных жителей тут совсем немного – всего 9 дворов. Рядом с супругами живет 80-летняя бабушка Реня. В остальные дома хозяева приезжают только летом, используя постройки, как дачи. Кстати, несмотря на расстояния (от Минска до деревни – около 160 километров), среди дачников в Витебской области очень много минчан.

− Были и дешевле дома, но больше всех нам понравился этот. Дом был хороший, крепкий, сгнившие венцы и просевший фундамент были только в пристройке. Вместе с участком в 25 соток дом купили за 5 тысяч долларов. Чуть позже приобрели и ветхую постройку напротив − ее мы уже разобрали. Кстати, во время сноса нашли царские монеты – самая старая датируется 1858 годом.