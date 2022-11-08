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«Мечтала о норковой шубе, а купила дом в деревне». Как супруги обустраивают старую хату прямо на берегу озера
08.11.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Ирина и Денис живут и работают в Полоцке. Полгода они путешествовали по деревням в поисках дома, который напоминал бы им о детстве, проведенном у бабушек. Такой домик нашелся в деревне, расположенной прямо на берегу озера Псуя. Супруги рассказали, сколько заплатили за хату у водоема, чем им понравилось это место, и как ищут детали интерьера, которые помогают сохранять особую деревенскую атмосферу.
Искать дом для отдыха супруги стали пару лет назад. Ирина готовилась ко дню рождения и выбирала себе подарок между норковой шубой и деревенским домом. В конце концов, решила, что дом – это лучшее вложение. За полгода ребята посмотрели около 5 вариантов. Сначала ориентировались на расстояние в 30 километров от Полоцка, но затем стали смотреть дома и в 60 километрах от города. В один из дней они собирались поехать по двум адресам, но увидев дом в деревне Обруб прямо на берегу озера, решили, что это то, что нужно. Смотреть второй дом уже и не поехали.
Сама деревня Обруб – старая. Коренных жителей тут совсем немного – всего 9 дворов. Рядом с супругами живет 80-летняя бабушка Реня. В остальные дома хозяева приезжают только летом, используя постройки, как дачи. Кстати, несмотря на расстояния (от Минска до деревни – около 160 километров), среди дачников в Витебской области очень много минчан.
− Были и дешевле дома, но больше всех нам понравился этот. Дом был хороший, крепкий, сгнившие венцы и просевший фундамент были только в пристройке. Вместе с участком в 25 соток дом купили за 5 тысяч долларов. Чуть позже приобрели и ветхую постройку напротив − ее мы уже разобрали. Кстати, во время сноса нашли царские монеты – самая старая датируется 1858 годом.
Для создания интерьера Ирина специально искала старые вещи. Со всей Беларуси ей присылали текстиль, картины. Многое женщина делает и сама – к примеру, плетет аутентичные коврики.
Старый буфет со столом супруги вообще привезли из заброшенной деревни. Говорят, что из-за плесени их страшно было заносить в дом, но Денис все очистил и отреставрировал. Рассказывает, что стол пришлось даже «парить» в бане, чтобы оттуда вышел жучок.
Расположение у деревни – необычное. Она находится в треугольнике известных озер. Совсем рядом – озеро Псуя, чуть поодаль самый глубокий водоем Беларуси − озеро Долгое и географический центр Европы – озеро Шо. Возле деревни Ирина и Денис видели лису, говорят, что в двух километрах живет и медведь. В соседних лесах есть грибы и ягоды. Правда, собирать их пока некогда.
Ближайший магазин находится через озеро, в соседней, более крупной, деревне. Летом туда можно сплавать на лодке, а зимой – дойти пешком, по льду.
Еще больше подробностей в нашем видео:
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«Мечтала о норковой шубе, а купила дом в деревне». Как супруги обустраивают старую хату прямо на берегу озера
Ирина и Денис живут и работают в Полоцке. Полгода они путешествовали по деревням в поисках дома, который напоминал бы им о детстве, проведенном у бабушек. Такой...
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