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Нашли очень милый дом с деревенским духом в 30 км от Минска. И сколько он стоит?
07.11.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот домик осенью выглядит еще привлекательнее: классика в интерьере с миксом разноцветных листочков за окном. Но особый дух загородной жизни передают деревянные стены, которые мы часто видели у бабушки в деревне. Дом находится в садовом товариществе в Логойском районе, но подходит для тех, кто хочет жить там круглый год. Посмотрите, какой он милый и уютный.
В доме сделаны две спальни, есть большая кухня-гостиная и кладовая. Также имеется и совмещенный санузел с сауной.
Внутри все подготовлено для переезда. Но обустроена только зона кухни, остальное покупатель может подобрать на свой вкус. Также есть возможность продумать комнату на мансардном этаже. В объявлении сказано, что он довольно высокий.
Отапливается дом на газу. Вода поступает из центрального водопровода, а канализация - местная.
Стоимость
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Этот домик осенью выглядит еще привлекательнее: классика в интерьере с миксом разноцветных листочков за окном. Но особый дух загородной жизни передают...
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