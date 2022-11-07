Нашли очень милый дом с деревенским духом в 30 км от Минска. И сколько он стоит?

В доме сделаны две спальни, есть большая кухня-гостиная и кладовая. Также имеется и совмещенный санузел с сауной.

Внутри все подготовлено для переезда. Но обустроена только зона кухни, остальное покупатель может подобрать на свой вкус. Также есть возможность продумать комнату на мансардном этаже. В объявлении сказано, что он довольно высокий.

Отапливается дом на газу. Вода поступает из центрального водопровода, а канализация - местная.