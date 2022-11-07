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Нашли очень милый дом с деревенским духом в 30 км от Минска. И сколько он стоит?

07.11.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот домик осенью выглядит еще привлекательнее: классика в интерьере с миксом разноцветных листочков за окном. Но особый дух загородной жизни передают деревянные стены, которые мы часто видели у бабушки в деревне. Дом находится в садовом товариществе в Логойском районе, но подходит для тех, кто хочет жить там круглый год. Посмотрите, какой он милый и уютный.

Нашли очень милый дом с деревенским духом в 30 км от Минска. И сколько он стоит?

Дом из профилированного бруса построили в 2020 году в СТ "Малиновка" в Логойском районе - 30 км от МКАД. Общая площадь объекта - 81,6 квадратного метра. К дому прилегает и большая терраса в 41 "квадрат".

Нашли очень милый дом с деревенским духом в 30 км от Минска. И сколько он стоит?
Нашли очень милый дом с деревенским духом в 30 км от Минска. И сколько он стоит?

В доме сделаны две спальни, есть большая кухня-гостиная и кладовая. Также имеется и совмещенный санузел с сауной. 

Внутри все подготовлено для переезда. Но обустроена только зона кухни, остальное покупатель может подобрать на свой вкус. Также есть возможность продумать комнату на мансардном этаже. В объявлении сказано, что он довольно высокий.

Отапливается дом на газу. Вода поступает из центрального водопровода, а канализация - местная.

Нашли очень милый дом с деревенским духом в 30 км от Минска. И сколько он стоит?
Нашли очень милый дом с деревенским духом в 30 км от Минска. И сколько он стоит?
Нашли очень милый дом с деревенским духом в 30 км от Минска. И сколько он стоит?
Нашли очень милый дом с деревенским духом в 30 км от Минска. И сколько он стоит?
Нашли очень милый дом с деревенским духом в 30 км от Минска. И сколько он стоит?
Нашли очень милый дом с деревенским духом в 30 км от Минска. И сколько он стоит?
Нашли очень милый дом с деревенским духом в 30 км от Минска. И сколько он стоит?
Нашли очень милый дом с деревенским духом в 30 км от Минска. И сколько он стоит?
Нашли очень милый дом с деревенским духом в 30 км от Минска. И сколько он стоит?
Нашли очень милый дом с деревенским духом в 30 км от Минска. И сколько он стоит?
Нашли очень милый дом с деревенским духом в 30 км от Минска. И сколько он стоит?
Нашли очень милый дом с деревенским духом в 30 км от Минска. И сколько он стоит?
Нашли очень милый дом с деревенским духом в 30 км от Минска. И сколько он стоит?
Нашли очень милый дом с деревенским духом в 30 км от Минска. И сколько он стоит?

Участок располагается на краю СТ около леса. Он занимает чуть больше 10 соток. Территория огорожена забором.

Нашли очень милый дом с деревенским духом в 30 км от Минска. И сколько он стоит?
Нашли очень милый дом с деревенским духом в 30 км от Минска. И сколько он стоит?

Стоимость дома - 108 тысяч долларов

 
 
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Этот домик осенью выглядит еще привлекательнее: классика в интерьере с миксом разноцветных листочков за окном. Но особый дух загородной жизни передают...
 
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