ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Раньше здесь продавали уникальные вещи». Как сейчас живет ТЦ прямо под Октябрьской площадью в Минске

09.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

«Когда говорю, что работаю в торговом центре «Купаловском», многие спрашивают: "Он еще не закрылся?"», — рассказывает один из продавцов первого ТЦ в Минске. Казалось бы, самый центр города, но посетителей здесь совсем немного. И это не единственный контраст «Купаловского». Realt посмотрел, как живет ТЦ, о котором недавно высказывался председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Он говорил, что тут хотят продавать больше белорусских товаров - как сейчас сделали в "Столице".

«Раньше здесь продавали уникальные вещи». Как сейчас живет ТЦ прямо под Октябрьской площадью в Минске

Чтобы попасть в «Купаловский», не надо выходить на улицу из метро: ТЦ находится в самом подземном переходе. Сразу у входа продаются картины белорусских художников. Рынок «Вернисаж» переехал сюда с Октябрьской площади в 2018 году. Потом часть художников-продавцов из «Купаловского» релоцировались на Зыбицкую. Сейчас здесь остаются несколько точек и много свободных подвесов для картин. 

— Называйте это бесплатной выставкой, — улыбается один из художников. — Зрителей мы наблюдаем чаще, чем покупателей. Обычно покупают работы или иностранцы, или в подарок иностранцам. 

«Раньше здесь продавали уникальные вещи». Как сейчас живет ТЦ прямо под Октябрьской площадью в Минске
«Раньше здесь продавали уникальные вещи». Как сейчас живет ТЦ прямо под Октябрьской площадью в Минске
«Раньше здесь продавали уникальные вещи». Как сейчас живет ТЦ прямо под Октябрьской площадью в Минске

Во всем «Купаловском», если не считать «Вернисаж», около десяти торговых точек, почти половина из которых — книги. 

«Раньше здесь продавали уникальные вещи». Как сейчас живет ТЦ прямо под Октябрьской площадью в Минске
«Раньше здесь продавали уникальные вещи». Как сейчас живет ТЦ прямо под Октябрьской площадью в Минске
«Раньше здесь продавали уникальные вещи». Как сейчас живет ТЦ прямо под Октябрьской площадью в Минске

«Сейчас проще все раздарить»

Есть точка с парфюмерией, гжель, цветные линзы, фото на документы и магазин спортивного питания. Одежды и обуви здесь нет, единственное — теплые шапки и шарфы.  

— Все, пока, — продавец шапок говорит по телефону, но когда видит посетителей, сразу заканчивает разговор. 

— Давайте шапочку выберем, — обращается к посетителям. Продавец рассказывает, что вышла первый день после долгого перерыва, пересмотреть товар и «провести ревизию».

 — У меня остатки, я их пока не расценивала, но это подвисший старый товар. Сейчас проще раздарить это все, а в следующем сезоне продавать новое, — говорит продавец.  

«Раньше здесь продавали уникальные вещи». Как сейчас живет ТЦ прямо под Октябрьской площадью в Минске

«Нет горячей воды и отопления, но удобное расположение для интернет-магазинов»

— Торговый центр сейчас не особенно активный, мягко говоря. Он находится на балансе Комаровки, но не очень нужен ей, вот и болтается сам по себе. Комаровка — это совершенно другой мир. Люди, которые привыкли руководить рынком с продуктами, не очень понимают, что с этим всем делать. Для них главное, чтобы все было спокойно, тихо и без эксцессов, — говорит еще один продавец.

В жизни «Купаловского», считает молодой человек, было несколько периодов: в 2000-х это был торговый центр, куда люди приходили за одеждой и обувью, в начале 2010-х это направление начало умирать. Новый этап случился, когда закрылась книжная выставка на ВДНХ. 

— Когда сюда пришли продавцы с ВДНХ, здесь было буквально 4-5 роллетов, даже свет не везде включали. Добавились продавцы из концертного зала «Минск». Расположение же для интернет-магазинов, например, очень удобное. А большинство книжных здесь как раз работают как интернет-магазины. Но в остальном, удобств особых нет: при достаточно высокой коммунальной плате нет горячей воды и отопления. Только тепловые пушки на входе. Хотя раньше здесь же как-то меряли одежду. Наверное, было теплее? 

«Раньше здесь продавали уникальные вещи». Как сейчас живет ТЦ прямо под Октябрьской площадью в Минске

— Это был первый ТЦ, больше ничего не было, — рассуждает о популярности  «Купаловского» в 2000-х продавец. — Когда начали открываться другие объекты, у людей появился выбор, и  ТЦ так постепенно начал терять популярность. Последние точки с одеждой закрылись где-то в 2019-2020 годах. До этого оставались еще пару точек еще из тех, что были в самом начале. В 2020 году многие закрылись по экономическим причинам. Когда случилась пандемия, мы писали коллективное обращение администрации, чтобы снизили аренду — этого не сделали, но дали рассрочку. У многих продавцов это не единственная точка в городе и когда надо было выбирать, что закрывать, закрывали в объекты "Купаловском". Был магазин с пряжей, мобильных аксессуаров. Они остались на тех точках, где у них выше проходимость. 

Сегодня, рассказывает мужчина, многие вообще не знают о  ТЦ.

— Большинство людей, которым говоришь, что работаешь в "Купаловском", спрашивают: а он еще работает? Многие думают, что он давно закрылся: нет никаких упоминаний и движа. На днях мне сбросили фото рекламы в метро — и я очень удивился. Ведь до этого самая большая реклама была на дверях самого торгового центра. 

 —Вот напишите про нас хорошо, чтобы покупатели снова пошли, — говорит другая продавец. — Раньше здесь можно было купить уникальные вещи из Франции или Германии. Люди часто ехали конкретно в «Купаловский» за чем-то. 

«Раньше здесь продавали уникальные вещи». Как сейчас живет ТЦ прямо под Октябрьской площадью в Минске

Продавцы говорят, что летом были разговоры о том, что ТЦ закроют на ремонт, а потом передадут одному арендатору.

— Мы тогда обратились в администрацию — нам сказали, что ничего такого не планируется. Если мы останемся, а придет кто-то еще, будем только рады. Аренда за метр у нас достаточно высокая, но учитывая что площади небольшие, выходит общая сумма не такая и большая. Думаю, если бы арендную плату снизили процентов на 20, это бы дало возможность заполнить ТЦ с большой вероятностью. 

«Раньше здесь продавали уникальные вещи». Как сейчас живет ТЦ прямо под Октябрьской площадью в Минске

Сейчас на дверях ТЦ висит объявление о том, что площади сдаются в аренду.

— Мы намекали администрации, что надо кого-то привлекать: чтобы люди приходили, нужна заполненность и разнообразие. Можно было бы приглашать и государственные предприятия. За последние годы было несколько новых арендаторов  — продавали мужские украшения, наборы ножей, зонты и шарфы… Но все они проработали совсем недолго. 

«Раньше здесь продавали уникальные вещи». Как сейчас живет ТЦ прямо под Октябрьской площадью в Минске

Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале! 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Когда говорю, что работаю в торговом центре «Купаловском», многие спрашивают: "Он еще не закрылся?"», — рассказывает один из продавцов первого ТЦ в Минске....
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Это было одно из самых дешевых предложений в городе». Как живется в домах эконом-класса в Степянке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.11.2022
Mir24.TV Belarus
09.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика