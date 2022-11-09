«Раньше здесь продавали уникальные вещи». Как сейчас живет ТЦ прямо под Октябрьской площадью в Минске

— Это был первый ТЦ, больше ничего не было, — рассуждает о популярности «Купаловского» в 2000-х продавец. — Когда начали открываться другие объекты, у людей появился выбор, и ТЦ так постепенно начал терять популярность. Последние точки с одеждой закрылись где-то в 2019-2020 годах. До этого оставались еще пару точек еще из тех, что были в самом начале. В 2020 году многие закрылись по экономическим причинам. Когда случилась пандемия, мы писали коллективное обращение администрации, чтобы снизили аренду — этого не сделали, но дали рассрочку. У многих продавцов это не единственная точка в городе и когда надо было выбирать, что закрывать, закрывали в объекты "Купаловском". Был магазин с пряжей, мобильных аксессуаров. Они остались на тех точках, где у них выше проходимость.

Сегодня, рассказывает мужчина, многие вообще не знают о ТЦ.

— Большинство людей, которым говоришь, что работаешь в "Купаловском", спрашивают: а он еще работает? Многие думают, что он давно закрылся: нет никаких упоминаний и движа. На днях мне сбросили фото рекламы в метро — и я очень удивился. Ведь до этого самая большая реклама была на дверях самого торгового центра.

—Вот напишите про нас хорошо, чтобы покупатели снова пошли, — говорит другая продавец. — Раньше здесь можно было купить уникальные вещи из Франции или Германии. Люди часто ехали конкретно в «Купаловский» за чем-то.