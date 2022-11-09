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«Раньше здесь продавали уникальные вещи». Как сейчас живет ТЦ прямо под Октябрьской площадью в Минске
09.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Когда говорю, что работаю в торговом центре «Купаловском», многие спрашивают: "Он еще не закрылся?"», — рассказывает один из продавцов первого ТЦ в Минске. Казалось бы, самый центр города, но посетителей здесь совсем немного. И это не единственный контраст «Купаловского». Realt посмотрел, как живет ТЦ, о котором недавно
Чтобы попасть в «Купаловский», не надо выходить на улицу из метро: ТЦ находится в самом подземном переходе. Сразу у входа продаются картины белорусских художников. Рынок «Вернисаж» переехал сюда с Октябрьской площади в 2018 году. Потом часть художников-продавцов из «Купаловского» релоцировались на Зыбицкую. Сейчас здесь остаются несколько точек и много свободных подвесов для картин.
— Называйте это бесплатной выставкой, — улыбается один из художников. — Зрителей мы наблюдаем чаще, чем покупателей. Обычно покупают работы или иностранцы, или в подарок иностранцам.
«Сейчас проще все раздарить»
Есть точка с парфюмерией, гжель, цветные линзы, фото на документы и магазин спортивного питания. Одежды и обуви здесь нет, единственное — теплые шапки и шарфы.
— Все, пока, — продавец шапок говорит по телефону, но когда видит посетителей, сразу заканчивает разговор.
— Давайте шапочку выберем, — обращается к посетителям. Продавец рассказывает, что вышла первый день после долгого перерыва, пересмотреть товар и «провести ревизию».
— У меня остатки, я их пока не расценивала, но это подвисший старый товар. Сейчас проще раздарить это все, а в следующем сезоне продавать новое, — говорит продавец.
«Нет горячей воды и отопления, но удобное расположение для интернет-магазинов»
— Торговый центр сейчас не особенно активный, мягко говоря. Он находится на балансе Комаровки, но не очень нужен ей, вот и болтается сам по себе. Комаровка — это совершенно другой мир. Люди, которые привыкли руководить рынком с продуктами, не очень понимают, что с этим всем делать. Для них главное, чтобы все было спокойно, тихо и без эксцессов, — говорит еще один продавец.
В жизни «Купаловского», считает молодой человек, было несколько периодов: в 2000-х это был торговый центр, куда люди приходили за одеждой и обувью, в начале 2010-х это направление начало умирать. Новый этап случился, когда закрылась книжная выставка на ВДНХ.
— Когда сюда пришли продавцы с ВДНХ, здесь было буквально 4-5 роллетов, даже свет не везде включали. Добавились продавцы из концертного зала «Минск». Расположение же для интернет-магазинов, например, очень удобное. А большинство книжных здесь как раз работают как интернет-магазины. Но в остальном, удобств особых нет: при достаточно высокой коммунальной плате нет горячей воды и отопления. Только тепловые пушки на входе. Хотя раньше здесь же как-то меряли одежду. Наверное, было теплее?
— Это был первый ТЦ, больше ничего не было, — рассуждает о популярности «Купаловского» в 2000-х продавец. — Когда начали открываться другие объекты, у людей появился выбор, и ТЦ так постепенно начал терять популярность. Последние точки с одеждой закрылись где-то в 2019-2020 годах. До этого оставались еще пару точек еще из тех, что были в самом начале. В 2020 году многие закрылись по экономическим причинам. Когда случилась пандемия, мы писали коллективное обращение администрации, чтобы снизили аренду — этого не сделали, но дали рассрочку. У многих продавцов это не единственная точка в городе и когда надо было выбирать, что закрывать, закрывали в объекты "Купаловском". Был магазин с пряжей, мобильных аксессуаров. Они остались на тех точках, где у них выше проходимость.
Сегодня, рассказывает мужчина, многие вообще не знают о ТЦ.
— Большинство людей, которым говоришь, что работаешь в "Купаловском", спрашивают: а он еще работает? Многие думают, что он давно закрылся: нет никаких упоминаний и движа. На днях мне сбросили фото рекламы в метро — и я очень удивился. Ведь до этого самая большая реклама была на дверях самого торгового центра.
—Вот напишите про нас хорошо, чтобы покупатели снова пошли, — говорит другая продавец. — Раньше здесь можно было купить уникальные вещи из Франции или Германии. Люди часто ехали конкретно в «Купаловский» за чем-то.
Продавцы говорят, что летом были разговоры о том, что ТЦ закроют на ремонт, а потом передадут одному арендатору.
— Мы тогда обратились в администрацию — нам сказали, что ничего такого не планируется. Если мы останемся, а придет кто-то еще, будем только рады. Аренда за метр у нас достаточно высокая, но учитывая что площади небольшие, выходит общая сумма не такая и большая. Думаю, если бы арендную плату снизили процентов на 20, это бы дало возможность заполнить ТЦ с большой вероятностью.
Сейчас на дверях ТЦ висит объявление о том, что площади сдаются в аренду.
— Мы намекали администрации, что надо кого-то привлекать: чтобы люди приходили, нужна заполненность и разнообразие. Можно было бы приглашать и государственные предприятия. За последние годы было несколько новых арендаторов — продавали мужские украшения, наборы ножей, зонты и шарфы… Но все они проработали совсем недолго.
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«Раньше здесь продавали уникальные вещи». Как сейчас живет ТЦ прямо под Октябрьской площадью в Минске
«Когда говорю, что работаю в торговом центре «Купаловском», многие спрашивают: "Он еще не закрылся?"», — рассказывает один из продавцов первого ТЦ в Минске....
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