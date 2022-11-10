Лофт в два яруса в центре Минска для холостяка. Смотрите, какой интерьер в квартире создали белорусские дизайнеры

Стены у входа и входная дверь отделаны в едином стиле шпонированными панелями. Выше — кладка из красного кирпича. Над дверью мы видим «трушную» перемычку из металлического двутавра.

За белой дверью-невидимкой спрятана кладовка: там предусмотрены места для хранения вещей не повседневного использования, а также помощники в быту - стиралка, сушилка.