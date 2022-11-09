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Нашли компактный барнхаус под Минском для круглогодичного проживания. Стоит дешевле двушки
09.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Смолевичском районе продается
Общая площадь барнхауса составляет 65 квадратных метров (практически как стандартная трешка в типовой панельке). Дом состоит из кухни-гостиной и двух небольших спален. Также в доме есть совмещенный санузел, миникотельная (она же – постирочная) и терраса.
В объявлении сообщается, что в поселке доступен газ, центральное водоснабжение. В доме есть все удобства: вода, канализация (септик на 10м3), отопление печное и электрическое (конвектора). В барнхаусе установлено два электросчетчика, плата за отопление и нагрев воды производится по льготному тарифу. Можно жить круглогодично!
В самом Черницком есть магазин, школа и детский сад. До Минска ходят маршрутки и электрички, до остановки − 250 метров.
Стоимость
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В Смолевичском районе продается дом для круглогодичного проживания. Этот барнхаус – совсем свежий, он был построен в этом году. В отличие от садовых товариществ,...
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