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Нашли компактный барнхаус под Минском для круглогодичного проживания. Стоит дешевле двушки

09.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Смолевичском районе продается дом для круглогодичного проживания. Этот барнхаус – совсем свежий, он был построен в этом году. В отличие от садовых товариществ, в поселке Черницкий, что располагается примерно в 40 километрах от Минска, можно зарегистрироваться. Рассмотрим дом детально.

Нашли компактный барнхаус под Минском для круглогодичного проживания. Стоит дешевле двушки

Дом 2022 года постройки располагается в центре поселка, на улице Спортивной, рядом с местным стадионом. 

Общая площадь барнхауса составляет 65 квадратных метров (практически как стандартная трешка в типовой панельке). Дом состоит из кухни-гостиной и двух небольших спален. Также в доме есть совмещенный санузел, миникотельная (она же – постирочная) и терраса.

Нашли компактный барнхаус под Минском для круглогодичного проживания. Стоит дешевле двушки
Нашли компактный барнхаус под Минском для круглогодичного проживания. Стоит дешевле двушки
Нашли компактный барнхаус под Минском для круглогодичного проживания. Стоит дешевле двушки
Нашли компактный барнхаус под Минском для круглогодичного проживания. Стоит дешевле двушки
Нашли компактный барнхаус под Минском для круглогодичного проживания. Стоит дешевле двушки

Что касается участка, то он насчитывает 15 соток. Участок − ровный, прямоугольной формы, по периметру огорожен забором из металлопрофиля. Соседей рядом пока нет.

Нашли компактный барнхаус под Минском для круглогодичного проживания. Стоит дешевле двушки
Нашли компактный барнхаус под Минском для круглогодичного проживания. Стоит дешевле двушки

В объявлении сообщается, что в поселке доступен газ, центральное водоснабжение. В доме есть все удобства: вода, канализация (септик на 10м3), отопление печное и электрическое (конвектора). В барнхаусе установлено два электросчетчика, плата за отопление и нагрев воды производится по льготному тарифу. Можно жить круглогодично!

Нашли компактный барнхаус под Минском для круглогодичного проживания. Стоит дешевле двушки

В самом Черницком есть магазин, школа и детский сад. До Минска ходят маршрутки и электрички, до остановки − 250 метров.

Стоимость дома – 58 тысяч долларов.

Нашли компактный барнхаус под Минском для круглогодичного проживания. Стоит дешевле двушки

 
Теги: Минск
 
 
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В Смолевичском районе продается дом для круглогодичного проживания. Этот барнхаус – совсем свежий, он был построен в этом году. В отличие от садовых товариществ,...
 
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