Нашли компактный барнхаус под Минском для круглогодичного проживания. Стоит дешевле двушки

Источник материала: realt.by

В Смолевичском районе продается дом для круглогодичного проживания. Этот барнхаус – совсем свежий, он был построен в этом году. В отличие от садовых товариществ, в поселке Черницкий, что располагается примерно в 40 километрах от Минска, можно зарегистрироваться. Рассмотрим дом детально.



Дом 2022 года постройки располагается в центре поселка, на улице Спортивной, рядом с местным стадионом.

Общая площадь барнхауса составляет 65 квадратных метров (практически как стандартная трешка в типовой панельке). Дом состоит из кухни-гостиной и двух небольших спален. Также в доме есть совмещенный санузел, миникотельная (она же – постирочная) и терраса.

Что касается участка, то он насчитывает 15 соток. Участок − ровный, прямоугольной формы, по периметру огорожен забором из металлопрофиля. Соседей рядом пока нет.





В объявлении сообщается, что в поселке доступен газ, центральное водоснабжение. В доме есть все удобства: вода, канализация (септик на 10м3), отопление печное и электрическое (конвектора). В барнхаусе установлено два электросчетчика, плата за отопление и нагрев воды производится по льготному тарифу. Можно жить круглогодично!



В самом Черницком есть магазин, школа и детский сад. До Минска ходят маршрутки и электрички, до остановки − 250 метров. Стоимость дома – 58 тысяч долларов.

