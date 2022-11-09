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Съемка с дрона и десятки тысяч просмотров. Как выгодно продавать свою недвижимость на Realt?
09.11.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Опыт показывает: продавая недвижимость, стоит использовать разные каналы для продвижения объекта. Кому-то удобнее читать текст, кому-то – смотреть видео или листать презентацию. Мы предлагаем комплекс, объединяющий разные форматы и разные аудитории для быстрой и эффективной продажи недвижимости. Расскажем, что он в себя включает и как работает.
Что входит в комплекс?
Наше пакетное предложение включает:
Выбрав этот комплекс, вы получите не только размещение на площадке Realt, но и права на все подготовленные нами материалы для их распространения по другим каналам. Таким образом мы проведем эффективную рекламную кампанию, которая привлечет целевую аудиторию и поможет заключить выгодную сделку.
Для подготовки всех материалов нам необходимо 7 рабочих дней.
Сколько это стоит и как заказать продвижение?
Стоимость полного пакета продвижения – 2500 BYN. Эта сумма включает в себя и производство материалов, и их размещение: вам не придется ни за что доплачивать. Разберем пример: если вы продаете дом за 200 тысяч долларов (495 тысяч рублей), то расходы на его комплексное продвижение составят менее 0,5% от прибыли.
Заказать продвижение можно по номеру +375 (25) 912-05-89. Также вы можете связаться с нашим специалистом по
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Опыт показывает: продавая недвижимость, стоит использовать разные каналы для продвижения объекта. Кому-то удобнее читать текст, кому-то – смотреть видео или...
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