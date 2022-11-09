Съемка с дрона и десятки тысяч просмотров. Как выгодно продавать свою недвижимость на Realt?

Стоимость полного пакета продвижения – 2500 BYN. Эта сумма включает в себя и производство материалов, и их размещение: вам не придется ни за что доплачивать. Разберем пример: если вы продаете дом за 200 тысяч долларов (495 тысяч рублей), то расходы на его комплексное продвижение составят менее 0,5% от прибыли.