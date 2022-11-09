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Съемка с дрона и десятки тысяч просмотров. Как выгодно продавать свою недвижимость на Realt?

09.11.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Опыт показывает: продавая недвижимость, стоит использовать разные каналы для продвижения объекта. Кому-то удобнее читать текст, кому-то – смотреть видео или листать презентацию. Мы предлагаем комплекс, объединяющий разные форматы и разные аудитории для быстрой и эффективной продажи недвижимости. Расскажем, что он в себя включает и как работает.

Съемка с дрона и десятки тысяч просмотров. Как выгодно продавать свою недвижимость на Realt?

Что входит в комплекс? 

Наше пакетное предложение включает: 

  • рекламную статью с описанием всех преимуществ объекта; 
  • стандартные фото- и видеосъемку; 
  • фото- и видеосъемку с дрона; 
  • размещение в Telegram и Instagram; 
  • размещение в TikTok; 
  • включение в email-рассылку; 
  • pop-up в релевантном разделе классифайда;
  • создание презентации о вашем объекте в формате PDF. 

Выбрав этот комплекс, вы получите не только размещение на площадке Realt, но и права на все подготовленные нами материалы для их распространения по другим каналам. Таким образом мы проведем эффективную рекламную кампанию, которая привлечет целевую аудиторию и поможет заключить выгодную сделку. 

Для подготовки всех материалов нам необходимо 7 рабочих дней

Сколько это стоит и как заказать продвижение? 

Стоимость полного пакета продвижения – 2500 BYN. Эта сумма включает в себя и производство материалов, и их размещение: вам не придется ни за что доплачивать. Разберем пример: если вы продаете дом за 200 тысяч долларов (495 тысяч рублей), то расходы на его комплексное продвижение составят менее 0,5% от прибыли. 

Заказать продвижение можно по номеру +375 (25) 912-05-89. Также вы можете связаться с нашим специалистом по электронной почте и в телеграме. Чтобы мы сами вам перезвонили, оставляйте номер в форме ниже.

 
 
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Опыт показывает: продавая недвижимость, стоит использовать разные каналы для продвижения объекта. Кому-то удобнее читать текст, кому-то – смотреть видео или...
 
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