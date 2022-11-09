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В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне

09.11.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Только недавно начался ноябрь — а полки в магазинах уже пестрят елочными шарами. Пока одни жалуются, что «рановато как-то, полтора месяца до Нового года!» и переживают о скоротечности времени, другие присматривают новогодние украшения. Realt посмотрел, какие цены на елочных базарах в ЦУМе и ГУМе.

В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне

В ГУМе, если не считать новогодние витрины, праздник начинается уже на лестнице. Здесь на подиуме и ступеньках ритмично выстроены искусственные новогодние елки — во всех оттенках зеленого. А еще немного белых и тех, которые как будто под снегом. Цвета, названия и размеры, в общем, разные. Цены — тоже. 

В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне

Например, аккуратная 150-сантиметровая ель, повторяющая очертания живой, обойдется почти в 500 рублей. «Дана», которая 120 сантиметров в высоту, — 279 рублей. Для тех, кому не очень важно, чтобы искусственная ель была сильно похожа на живую, есть вариант в два с лишним раза дешевле — за 127 рублей

В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне

С елкой, допустим, определились, посмотрим, чем предлагают ее украсить. Набор из шести золотых шаров — по паре глянцевых, матовых и блестящих — обойдется в 8 рублей 45 копеек. Есть шары поштучно — по 4-5 рублей. Одиночные украшения — звездочки, ключики, елочки, медведи из пластика, бисера — от 5 рублей за штуку. Пластиковые олени, распыляющие по всей квартире не только праздник, но и блестки, — стоят по 6 рублей, тряпичный снеговик в теплом шарфе — 10 рублей.  

В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне
В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне
В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне
В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне
В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне
В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне
В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне
В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне
В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне
В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне
В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне

На отдельной полке стеклянные игрушки белорусской фабрики «Грай» — вариант симпатичный, более дорогой и подходящий для тех, у кого нет маленьких детей и активных животных: падения такие шары вряд ли переживут. Каждый шар упакован в индивидуальную картонную коробку и стоит около 17 рублей.

В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне

Елочный базар работает и в ЦУМе. Цены на ели приблизительно такие же, как и в ГУМе. Обращаем внимание на на 210-сантиметровую «Лору», которая стоит больше тысяч рублей.

В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне
В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне
В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне

Цены на наборы шаров отличаются в десятки раз. Можно купить за 5 рублей, а можно за сотню. Например, за 94 рубля продается набор из 12 нарядных шаров из стекла. Для тех, кому по душе минимализм, есть варианты из однотонных шариков разных размеров. 

В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне
В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне
В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне

Одиночные тряпичные фигурки обойдутся в 5-8 рублей. Бусы на елку — от 4 рублей, дождик, который многим напомнит детство, — рубль-два, новогодние статуэтки — от 10 рублей.

В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне
В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне
В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне
В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне
В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне
В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне
В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне

За 28 рублей можно купить портативную гирлянду из шариков на батарейках, а за 16,5 — снегиря, тигра или кота. Это тоже «Грай», но эти игрушки из поликерамики, а не стекла. Это значит, что они не разобьются, если упадут.  

В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне
В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне
В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне

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Только недавно начался ноябрь — а полки в магазинах уже пестрят елочными шарами. Пока одни жалуются, что «рановато как-то, полтора месяца до Нового года!» и...
 
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