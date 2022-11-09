В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне

В ГУМе, если не считать новогодние витрины, праздник начинается уже на лестнице. Здесь на подиуме и ступеньках ритмично выстроены искусственные новогодние елки — во всех оттенках зеленого. А еще немного белых и тех, которые как будто под снегом. Цвета, названия и размеры, в общем, разные. Цены — тоже.