В Минске уже заработали новогодние базары. Смотрим, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне

Только недавно начался ноябрь — а полки в магазинах уже пестрят елочными шарами. Пока одни жалуются, что «рановато как-то, полтора месяца до Нового года!» и переживают о скоротечности времени, другие присматривают новогодние украшения. Realt посмотрел, какие цены на елочных базарах в ЦУМе и ГУМе.
В ГУМе, если не считать новогодние витрины, праздник начинается уже на лестнице. Здесь на подиуме и ступеньках ритмично выстроены искусственные новогодние елки — во всех оттенках зеленого. А еще немного белых и тех, которые как будто под снегом. Цвета, названия и размеры, в общем, разные. Цены — тоже.
Например, аккуратная 150-сантиметровая ель, повторяющая очертания живой, обойдется почти в 500 рублей. «Дана», которая 120 сантиметров в высоту, — 279 рублей. Для тех, кому не очень важно, чтобы искусственная ель была сильно похожа на живую, есть вариант в два с лишним раза дешевле — за 127 рублей.
С елкой, допустим, определились, посмотрим, чем предлагают ее украсить. Набор из шести золотых шаров — по паре глянцевых, матовых и блестящих — обойдется в 8 рублей 45 копеек. Есть шары поштучно — по 4-5 рублей. Одиночные украшения — звездочки, ключики, елочки, медведи из пластика, бисера — от 5 рублей за штуку. Пластиковые олени, распыляющие по всей квартире не только праздник, но и блестки, — стоят по 6 рублей, тряпичный снеговик в теплом шарфе — 10 рублей.
На отдельной полке стеклянные игрушки белорусской фабрики «Грай» — вариант симпатичный, более дорогой и подходящий для тех, у кого нет маленьких детей и активных животных: падения такие шары вряд ли переживут. Каждый шар упакован в индивидуальную картонную коробку и стоит около 17 рублей.
Елочный базар работает и в ЦУМе. Цены на ели приблизительно такие же, как и в ГУМе. Обращаем внимание на на 210-сантиметровую «Лору», которая стоит больше тысяч рублей.
Цены на наборы шаров отличаются в десятки раз. Можно купить за 5 рублей, а можно за сотню. Например, за 94 рубля продается набор из 12 нарядных шаров из стекла. Для тех, кому по душе минимализм, есть варианты из однотонных шариков разных размеров.
Одиночные тряпичные фигурки обойдутся в 5-8 рублей. Бусы на елку — от 4 рублей, дождик, который многим напомнит детство, — рубль-два, новогодние статуэтки — от 10 рублей.
За 28 рублей можно купить портативную гирлянду из шариков на батарейках, а за 16,5 — снегиря, тигра или кота. Это тоже «Грай», но эти игрушки из поликерамики, а не стекла. Это значит, что они не разобьются, если упадут.