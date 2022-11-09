"Люди устали ждать". Что происходило на рынке квартир Минска в третьем квартале 2022 года

Опять рекорд по сделкам

Итак, с мая 2022 года на рынке жилой многоквартирной недвижимости в Минске наблюдался рост покупательской активности, об этом свидетельствует количество сделок купли-продажи: с мая по сентябрь текущего года каждый месяц совершалось в среднем 1270 сделок купли-продажи. Как итог, 3 квартал 2022 года стал одним из самых результативных периодов на рынке за последние 5 лет (уступив лишь 4 кварталу 2021 года с 4134 сделками).

Высокий спрос на рынке жилой многоквартирной недвижимости Минска отмечался на фоне отсутствия экономического роста и событий в мире и странах-соседках. В данном случае можно говорить о человеческом факторе – в ситуации неопределенности люди устали ждать наиболее благоприятного периода для покупки заветного жилья или расширения жилплощади.

Самый ходовой товар − однушки

В третьем квартале 2022 года распределение сделок по количеству комнат практически не изменилось в сравнении с предыдущим периодом. Так, доли сделок с 1-комнатными квартирами и 2-комнатными квартирами составили 49% и 31% (во 2 квартале было 49% и 34%) соответственно. Наибольшим спросом у покупателей все также пользуются квартиры площадью до 35 «квадратов» и от 35 до 45 «квадратов» (суммарно их доля составила около 47% от общего числа сделок).

Самые популярные улицы

Лидером по количеству сделок на вторичном рынке стал Фрунзенский район – 778 сделок. Что касается «первички», то тут лидерство сохраняет Октябрьский район. Практически все сделки на первичном рынке были совершены в микрорайоне «Минск Мир».

Самыми популярными улицами для покупки квартир в 3 квартале 2022 года стали − Белградская, Николы Теслы, Лейтенанта Кижеватова, Розы Люксембург, проспект Дзержинского. Стоит отметить, что большинство квартир, проданных по этим улицам, за исключением проспекта Дзержинского – это новостройки квартала «Минск Мир».