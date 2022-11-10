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Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске

10.11.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Покупая квартиру в центре города, часто приходится закрывать глаза на ремонт: даже та, в которой придется переделывать все полностью, будет дороже варианта с хорошей отделкой в спальном районе. Мы подобрали недорогие квартиры из базы Realt в пределах первого кольца, куда можно переезжать сразу после покупки. В крайнем случае, исправить что-то по мелочи. Есть сталинка, двушка и квартиры в самом центре Минска. Все они обойдутся не дороже 70 тысяч долларов.

Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске

Захарова, 23. 300 метров до площади Победы

Аккуратная однушка на 4 этаже четырехэтажной сталинки со всеми ее преимуществами — толстые кирпичные стены, трехметровые потолки, отличная шумоизоляция. 

Общая площадь квартиры — чуть больше 37 квадратных метров, жилая — 15,16 «квадрата», кухня — 7,6.

Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске

В жилой комнате есть выход на балкон, с которого открывается вид на колесо обозрения в парке Горького. Комната достаточно просторная: кроме двуспальной кровать здесь помещается два комода и стеллаж. И еще остается много свободного места.

В кухне около обеденного стола есть широкое окно с приятным видом. Ремонт в кухне и санузле не новый.

Стоимость — 67 тысяч долларов (1 804 доллара за «квадрат» ).

Гебелева, 3. 350 метров до площади Богушевича, около километра до площади Ленина

Небольшая однушка в кирпичном доме после капремонта. Первый этаж четырехэтажки.

Общая площадь — 28,5 «квадрата», жилая — 18,6. Кухня — 5,1 квадратного метра.

Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске

В квартире совмещенный санузел. На полу в комнатах — доска. Установлены стеклопакеты ПВХ. Новая электропроводка и коммуникации. В объявлении написано, что готовы продать квартиру как с мебелью, так и без.  

Стоимость квартиры — 45 тысяч долларов (1579 долларов за «квадрат»).

Короля, 13. 250 метров до Юбилейной площади, 950 метров до Немиги

Однушка с приятным ремонтом в светлых тонах на 5 этаже пятиэтажного кирпичного дома 1961 года постройки. Не так давно в доме заменили коммуникации и утеплили стены.

Общая площадь квартиры — 30 квадратных метров, жилая — 17,5. Кухня хоть и небольшая — площадь комнаты 6 «квадратов» — здесь помещается достаточно шкафчиков для хранения. На полу в рабочей зоне на кухне лежит клинкерная плитка.

В комнате на полу лежит ламинат. Стены в квартире выровнены, заменена проводка, установлены дополнительные розетки и выключатели. Потолки натяжные. 

Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске

Санузел совмещенный. Недавно здесь заменили ванную и пототенцесушитель.

Стоимость квартиры — 54 500 долларов (1818 долларов за «квадрат»).

Заславская, 33. 750 метров до Молодежной и Фрунзенской

Двухкомнатная квартира в кирпичном доме 1969 года постройки с капремонтом 2011 года. Это пятый этаж пятиэтажки.

В квартире 54 квадратных метра, жилые — 35. Кухня — 6,6 «квадрата».

Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске

Жилые комнаты достаточно просторные — 16,8 и 17,8 «квадрата». Окна выходят во двор – тихо и комфортно. На полу лежит ламинат.

Санузел раздельный. Есть застекленный балкон. 

Стоимость квартиры — 69 900 долларов (1290 долларов за «квадрат»).

Романовская Слобода, 14. 650 метров до Немиги

Однушка после ремонта в кирпичном доме 1965 года постройки. 9 этаж девятиэтажки, выше есть технический этаж.

Общая площадь — 31 «квадрат», жилая — 13. Кухня — 8 квадратных метров.

Хоть квартира и однокомнатная, но в гостиной есть несколько спальных мест, а двуспальная кровать спрятана в арке за шторой. Еще один интересный момент — арка между гостиной и кухней, из-за которой комната выглядит просторнее.  На полу лежит ламинат и плитка.

Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске

Санузел в квартире совмещенный. Есть застекленная лоджия с выходом из жилой комнаты. 

Стоимость — 67 тысяч долларов (2 168 «долларов» за «квадрат»).  

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Теги: Минск
 
 
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Покупая квартиру в центре города, часто приходится закрывать глаза на ремонт: даже та, в которой придется переделывать все полностью, будет дороже варианта с...
 
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