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Есть и за 45 тысяч. Собрали недорогие квартиры с ремонтом в пределах первого кольца в Минске
10.11.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Покупая квартиру в центре города, часто приходится закрывать глаза на ремонт: даже та, в которой придется переделывать все полностью, будет дороже варианта с хорошей отделкой в спальном районе. Мы подобрали недорогие квартиры из базы Realt в пределах первого кольца, куда можно переезжать сразу после покупки. В крайнем случае, исправить что-то по мелочи. Есть сталинка, двушка и квартиры в самом центре Минска. Все они обойдутся не дороже 70 тысяч долларов.
Захарова, 23. 300 метров до площади Победы
Аккуратная
В жилой комнате есть выход на балкон, с которого открывается вид на колесо обозрения в парке Горького. Комната достаточно просторная: кроме двуспальной кровать здесь помещается два комода и стеллаж. И еще остается много свободного места.
В кухне около обеденного стола есть широкое окно с приятным видом. Ремонт в кухне и санузле не новый.
Стоимость — 67 тысяч долларов (1 804 доллара за «квадрат» ).
Гебелева, 3. 350 метров до площади Богушевича, около километра до площади Ленина
Небольшая
В квартире совмещенный санузел. На полу в комнатах — доска. Установлены стеклопакеты ПВХ. Новая электропроводка и коммуникации. В объявлении написано, что готовы продать квартиру как с мебелью, так и без.
Стоимость квартиры — 45 тысяч долларов (1579 долларов за «квадрат»).
Короля, 13. 250 метров до Юбилейной площади, 950 метров до Немиги
Общая площадь квартиры — 30 квадратных метров, жилая — 17,5. Кухня хоть и небольшая — площадь комнаты 6 «квадратов» — здесь помещается достаточно шкафчиков для хранения. На полу в рабочей зоне на кухне лежит клинкерная плитка.
В комнате на полу лежит ламинат. Стены в квартире выровнены, заменена проводка, установлены дополнительные розетки и выключатели. Потолки натяжные.
Санузел совмещенный. Недавно здесь заменили ванную и пототенцесушитель.
Стоимость квартиры — 54 500 долларов (1818 долларов за «квадрат»).
Заславская, 33. 750 метров до Молодежной и Фрунзенской
Жилые комнаты достаточно просторные — 16,8 и 17,8 «квадрата». Окна выходят во двор – тихо и комфортно. На полу лежит ламинат.
Санузел раздельный. Есть застекленный балкон.
Стоимость квартиры — 69 900 долларов (1290 долларов за «квадрат»).
Романовская Слобода, 14. 650 метров до Немиги
Общая площадь — 31 «квадрат», жилая — 13. Кухня — 8 квадратных метров.
Хоть квартира и однокомнатная, но в гостиной есть несколько спальных мест, а двуспальная кровать спрятана в арке за шторой. Еще один интересный момент — арка между гостиной и кухней, из-за которой комната выглядит просторнее. На полу лежит ламинат и плитка.
Санузел в квартире совмещенный. Есть застекленная лоджия с выходом из жилой комнаты.
Стоимость — 67 тысяч долларов (2 168 «долларов» за «квадрат»).
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Покупая квартиру в центре города, часто приходится закрывать глаза на ремонт: даже та, в которой придется переделывать все полностью, будет дороже варианта с...
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