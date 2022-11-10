Посещаемость вернулась на доковидный уровень. Что происходит с ТРЦ Минска в 2022 году (большой обзор)

Рынок современной крупноформатной торговой недвижимости Минска оказался наиболее устойчив к происходящим в январе-сентябре 2022 года изменениям. В наиболее успешных торговых центрах посещаемость в III квартале 2022 года практически вернулась к уровню докороновирусного 2019 года. Динамика роста вакантности и снижения ставок аренды в торговых объектах не была значительной.

При этом прошедший период 2022 года отметился рядом непростых и непредсказуемых событий для сектора девелопмента торговой недвижимости и ритейла в Беларуси, к которым можно отнести ужесточение действовавших и ввод ряда новых экономических санкций, приостановке деятельности и/или ухода с отечественного рынка ряда иностранных компаний и брендов, остановка производства значительного ассортимента товаров международных компаний на расположенных в России производственных площадках, усложнение и удорожание логистики с европейским регионом.

- Ряд международных брендов принял решение о выходе из Беларуси, но их количество не критично и рынок уже частично нашел альтернативу брендам. Одним из вызовов III квартала для ритейла стало вступление в силу законодательного акта, запрещающего привязку ставки арендной платы к иностранной валюте. Для рынка это было шоком, от которого участники уже оправились, но единых правил установления и индексирования ставок аренды пока не выработали, наметились лишь основные варианты выхода из ситуации, - говорят в "КОЛЛИЕРЗ".

За прошедший период в городе Минске, впервые за два года, был введен один стоковый объект – торгово-развлекательный комплекс «Green Time». В это время традиционные розничные сети развивались умеренными темпами, делая основной упор на развитие формата дискаунтер в целом по республике и в городе Минске. На рынке также происходили ротационные процессы, в том числе в знаковых объектах.