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Со всеми удобствами, из блоков, не в СТ. Нашли компактный недорогой дом в 30 километрах от МКАД
12.11.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Неподалеку от городского поселка Радошковичи (это – 30 километров от МКАД) продается интересный компактный
Итак, дом 2022 года постройки находится в деревне Курневичи Шершунского сельсовета Минского района. Асфальтированная дорога из Минска приведет почти к участку. Рядом ходят прямые маршрутки, до ближайшей остановки – около 500 метров.
В объявлении рассказывается, что собственник искал место под дом два года:
«Каждые выходные он садился в машину и ехал осматривать окрестности. Потому что знал, что ищет. Место, где его жене, двум сыновьям и стаффордширскому бультерьеру будет хорошо».
Выбор был остановлен на ровном участке в небольшой деревне с хорошими соседями, а также – с лесом и озером неподалеку.
Сосновый лес начинается сразу за калиткой. В гости к хозяевам дома часто приходят зайцы, олени, лоси и лисы. В лесу растут грибы и ягоды. Также в округе есть три озера с чистейшей водой. Ближайший водоем находится в 500 метрах. Там можно и порыбачить, и позагорать. А в нескольких километрах от деревни проходит экотропа «Святые родники».
Ближайшая инфраструктура (магазины, школа, банк и т.д.) есть в Радошковичах. Как сообщается в объявлении, деревня Курневичи – достаточно перспективная, новые строения тут постепенно вытесняют старые хаты.
Стоимость
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Неподалеку от городского поселка Радошковичи (это – 30 километров от МКАД) продается интересный компактный дом со всеми удобствами. Собственник рассказывает, что...
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