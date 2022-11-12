Со всеми удобствами, из блоков, не в СТ. Нашли компактный недорогой дом в 30 километрах от МКАД

В объявлении рассказывается, что собственник искал место под дом два года:

«Каждые выходные он садился в машину и ехал осматривать окрестности. Потому что знал, что ищет. Место, где его жене, двум сыновьям и стаффордширскому бультерьеру будет хорошо».

Выбор был остановлен на ровном участке в небольшой деревне с хорошими соседями, а также – с лесом и озером неподалеку.