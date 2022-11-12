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Со всеми удобствами, из блоков, не в СТ. Нашли компактный недорогой дом в 30 километрах от МКАД

12.11.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Неподалеку от городского поселка Радошковичи (это – 30 километров от МКАД) продается интересный компактный дом со всеми удобствами. Собственник рассказывает, что искал хорошее место под коттедж 2 года. В итоге, выбрал перспективную деревню, где скоро будет «молодой квартал состоявшихся людей». Рассмотрели предложение детально.

Со всеми удобствами, из блоков, не в СТ. Нашли компактный недорогой дом в 30 километрах от МКАД

Итак, дом 2022 года постройки находится в деревне Курневичи Шершунского сельсовета Минского района. Асфальтированная дорога из Минска приведет почти к участку. Рядом ходят прямые маршрутки, до ближайшей остановки – около 500 метров.

Дом построен из керамзитобетонных блоков, утеплен и оштукатурен. Общая площадь постройки – 55 квадратных метров.

Со всеми удобствами, из блоков, не в СТ. Нашли компактный недорогой дом в 30 километрах от МКАД

На этой площади собственнику удалось удачно разместить гостиную, кухню и две спальни. Ремонт делался с помощью дизайнера. К дому примыкает открытая веранда для уютных посиделок под красивым закатным небом.

Со всеми удобствами, из блоков, не в СТ. Нашли компактный недорогой дом в 30 километрах от МКАД
Со всеми удобствами, из блоков, не в СТ. Нашли компактный недорогой дом в 30 километрах от МКАД
Со всеми удобствами, из блоков, не в СТ. Нашли компактный недорогой дом в 30 километрах от МКАД
Со всеми удобствами, из блоков, не в СТ. Нашли компактный недорогой дом в 30 километрах от МКАД
Со всеми удобствами, из блоков, не в СТ. Нашли компактный недорогой дом в 30 километрах от МКАД
Со всеми удобствами, из блоков, не в СТ. Нашли компактный недорогой дом в 30 километрах от МКАД

Отапливается дом электричеством, на кухне и в ванной – теплые поды, вода поступает из скважины, канализация – местная (2-компрессорная автономная станция биологической очистки). В доме установлены фильтры для питьевой воды и бойлер.

Со всеми удобствами, из блоков, не в СТ. Нашли компактный недорогой дом в 30 километрах от МКАД
Со всеми удобствами, из блоков, не в СТ. Нашли компактный недорогой дом в 30 километрах от МКАД

В объявлении рассказывается, что собственник искал место под дом два года:

«Каждые выходные он садился в машину и ехал осматривать окрестности. Потому что знал, что ищет. Место, где его жене, двум сыновьям и стаффордширскому бультерьеру будет хорошо».

Выбор был остановлен на ровном участке в небольшой деревне с хорошими соседями, а также – с лесом и озером неподалеку.

Со всеми удобствами, из блоков, не в СТ. Нашли компактный недорогой дом в 30 километрах от МКАД

Участок в 15 соток огорожен (нержавеющий забор и калитка Grand Line). На участке есть готовое хозяйственное помещение и фундамент для бани (проект пойдет в подарок для нового владельца). На территории растут молодые яблони, вишни, кусты малины и голубики, а также − 11 туй.

Со всеми удобствами, из блоков, не в СТ. Нашли компактный недорогой дом в 30 километрах от МКАД

Сосновый лес начинается сразу за калиткой. В гости к хозяевам дома часто приходят зайцы, олени, лоси и лисы. В лесу растут грибы и ягоды. Также в округе есть три озера с чистейшей водой. Ближайший водоем находится в 500 метрах. Там можно и порыбачить, и позагорать. А в нескольких километрах от деревни проходит экотропа «Святые родники».

Со всеми удобствами, из блоков, не в СТ. Нашли компактный недорогой дом в 30 километрах от МКАД

Ближайшая инфраструктура (магазины, школа, банк и т.д.) есть в Радошковичах. Как сообщается в объявлении, деревня Курневичи – достаточно перспективная, новые строения тут постепенно вытесняют старые хаты. 

Стоимость дома – 89,9 тысяч долларов.

Со всеми удобствами, из блоков, не в СТ. Нашли компактный недорогой дом в 30 километрах от МКАД

 
Теги: Минск
 
 
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Неподалеку от городского поселка Радошковичи (это – 30 километров от МКАД) продается интересный компактный дом со всеми удобствами. Собственник рассказывает, что...
 
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