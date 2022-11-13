Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?

В квартире есть одна проходная комната. Ремонт здесь делали меньше года. В двушке есть натяжные матовые потолки, уложен ламинат в комнатах и плитка в совмещенном санузеле.

Кроме застекленного балкона за квартирой закреплено место в подвале. Остается после покупки встроенная мебель и техника.