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Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?

13.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В октябре активный спрос был на двухкомнатные квартиры. При этом эксперты отмечали: "на рынке стало не хватать недорогих вариантов". Дешевых двушек с хорошим ремонтом действительно немного, поэтому решили представить их в нашей подборке. Квартиры готовы к проживанию - продаются с мебелью и техникой до 55 тысяч долларов. Вот они.

Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?

Улица Уборевича (Заводской район)

Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?

Квартира на Уборевича, 152/1 находится на втором этаже пятиэтажки 1967 года постройки. Ее общая площадь - 38,97 квадратного метра, кухня - 6,07 м².

В двушке две раздельные жилые комнаты. Квартира полностью готова к проживанию: достанется покупателю с мебелью и бытовой техникой. Здесь сделаны ламинированные полы, есть застекленная лоджия и раздельный санузел.

Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?

Ближайшая станция метро  — "Автозаводская". Рядом располагаются детские сады, школы, спортивные площадки и парки.

Стоимость квартиры  — 53 500 долларов.

Улица Голодеда (Заводской район)

Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?

Дом на Голодеда, 25 был построен в 1968 году в пять этажей. Двушка продается на четвертом и занимает 40,78 квадратного метра. Кухня  — 6,07 м².

В квартире есть две отдельные комнаты, гардеробная и застекленная лоджия. Здесь сделан хороший ремонт, в кухне лежит половая доска, в комнатах - линолеум.  

Санузел - раздельный. В квартире имеется бойлер и посудомоечная машина

Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?

До станции метро "Автозаводская" всего 15 минут на транспорте. Рядом есть водохранилище и парк.

Стоимость двушки - 53 900 долларов.

Переулок Клумова (Партизанский район)

Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?

На переулке Клумова, 15, в пятиэтажке 1963 года постройки продается квартира на последнем этаже. Общая площадь двушки - 44,5 м², кухня - 5,8 м².

В квартире есть одна проходная комната. Ремонт здесь делали меньше года. В двушке есть натяжные матовые потолки, уложен ламинат в комнатах и плитка в совмещенном санузеле.

Кроме застекленного балкона за квартирой закреплено место в подвале. Остается после покупки встроенная мебель и техника.

Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?

Дом располагается между двумя станциями метро: "Пролетарская" и "Тракторный завод". Напротив находится Антоновский парк.

Стоит квартира 53 тысячи долларов.

Улица Козлова (Первомайский район)

Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?

Дом на Козлова, 33А был построен 1961 году. Там на первом этаже продается двухкомнатная квартира в 44,6 "квадрата" с кухней в 5,66 м².

В квартире одна комната является проходной. В двушке сделан хороший ремонт. Здесь есть встроенная современная кухня, шкаф-купе, натяжные потолки, лежит ламинат на полу. Она продается со всей мебелью и техникой. В совмещенном санузле установлена душевая кабина. Балкона нет.

Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?

Дом находится недалеко от станций метро "Площадь Победы" и "Тракторный завод".

Стоимость квартиры - 52 700 долларов. Владельцы готовы на торг.

Улица Берута (Фрунзенский район)

Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?

На Берута 18/2 продается двушка на третьем этаже пятиэтажки 1964 года. Ее общая площадь - 31,8 квадратного метра. Кухня - 5,8 м².

По планировке в квартире есть две отдельные комнаты. Мебель и технику можно оставить по договоренности. Также имеются застекленный балкон и совмещенный санузел. 

Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?

Недалеко находится станция метро "Пушкинская".

Цена квартиры - 46 900 долларов.

 
 
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В октябре активный спрос был на двухкомнатные квартиры. При этом эксперты отмечали: "на рынке стало не хватать недорогих вариантов". Дешевых двушек с хорошим...
 
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