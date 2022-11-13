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Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
13.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В октябре активный спрос был на двухкомнатные квартиры. При этом эксперты отмечали:
Квартира на Уборевича, 152/1 находится на втором этаже пятиэтажки 1967 года постройки. Ее общая площадь - 38,97 квадратного метра, кухня - 6,07 м².
Ближайшая станция метро — "Автозаводская". Рядом располагаются детские сады, школы, спортивные площадки и парки.
Стоимость
Дом на Голодеда, 25 был построен в 1968 году в пять этажей. Двушка продается на четвертом и занимает 40,78 квадратного метра. Кухня — 6,07 м².
До станции метро "Автозаводская" всего 15 минут на транспорте. Рядом есть водохранилище и парк.
Стоимость
На переулке Клумова, 15, в пятиэтажке 1963 года постройки продается квартира на последнем этаже. Общая площадь двушки - 44,5 м², кухня - 5,8 м².
Дом располагается между двумя станциями метро: "Пролетарская" и "Тракторный завод". Напротив находится Антоновский парк.
Стоит
Дом на Козлова, 33А был построен 1961 году. Там на первом этаже продается двухкомнатная квартира в 44,6 "квадрата" с кухней в 5,66 м².
Дом находится недалеко от станций метро "Площадь Победы" и "Тракторный завод".
Стоимость
На Берута 18/2 продается двушка на третьем этаже пятиэтажки 1964 года. Ее общая площадь - 31,8 квадратного метра. Кухня - 5,8 м².
Недалеко находится станция метро "Пушкинская".
Цена
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В октябре активный спрос был на двухкомнатные квартиры. При этом эксперты отмечали: "на рынке стало не хватать недорогих вариантов". Дешевых двушек с хорошим...
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