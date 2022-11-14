Недалеко от Свислочи в районе Пулихова всего за 10 месяцев выросла многоэтажка. Что это за дом?

Источник материала: realt.by

В начале года мы рассказывали , что на улице Андреевской в Минске (район Пулихова-Захарова) началась стройка многоэтажного дома. Тогда мы выяснили, что квартиры в новостройке предназначены для работников предприятий, входящих в структуры Управления делами Президента. Так как в январе на стройплощадке были только первые сваи, в ноябре мы вновь съездили на стройку и посмотрели, что тут изменилось.



Итак, за прошедшие с нашего последнего визита месяцы на Андреевской, 5 вырос целый дом. Он насчитывает 11 этажей, 2 подъезда и собственный пристроенный паркинг (со стороны двора).

Сейчас дом уже полностью возведен, на фасаде идут отделочные работы. Многоэтажка получила сине-бело-голубую окраску.







Согласно паспорту объекта, многоквартирный жилой дом строится по заказу РУП «Главное управление капитального строительства» Управделами Президента РБ. Из числа работников предприятий, входящих в структуры этого ведомства и нуждающихся в улучшении жилищных условий, еще в прошлом году был сформирован жилищно-строительный кооператив «Дом на Андреевской».





Кстати, по архитектуре дом на Андреевской несколько похож на дом Коллекторной, где строилось жилье для работников МИД и работников структур, подчиненных Управлению делами Президента.



Рядом с новостройкой на Андреевской располагается кинологическая военная часть. Из-за забора с колючей проволокой выглядит она не слишком дружелюбно. Впрочем, стоит пройти лишь несколько сотен метров и можно оказаться на набережной Свислочи, около фонтанов или в Парке Горького.