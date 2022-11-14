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Недалеко от Свислочи в районе Пулихова всего за 10 месяцев выросла многоэтажка. Что это за дом?

14.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В начале года мы рассказывали, что на улице Андреевской в Минске (район Пулихова-Захарова) началась стройка многоэтажного дома. Тогда мы выяснили, что квартиры в новостройке предназначены для работников предприятий, входящих в структуры Управления делами Президента. Так как в январе на стройплощадке были только первые сваи, в ноябре мы вновь съездили на стройку и посмотрели, что тут изменилось.

Недалеко от Свислочи в районе Пулихова всего за 10 месяцев выросла многоэтажка. Что это за дом?

Итак, за прошедшие с нашего последнего визита месяцы на Андреевской, 5 вырос целый дом. Он насчитывает 11 этажей, 2 подъезда и собственный пристроенный паркинг (со стороны двора).

Сейчас дом уже полностью возведен, на фасаде идут отделочные работы. Многоэтажка получила сине-бело-голубую окраску.

Недалеко от Свислочи в районе Пулихова всего за 10 месяцев выросла многоэтажка. Что это за дом?
Недалеко от Свислочи в районе Пулихова всего за 10 месяцев выросла многоэтажка. Что это за дом?
Недалеко от Свислочи в районе Пулихова всего за 10 месяцев выросла многоэтажка. Что это за дом?

Согласно паспорту объекта, многоквартирный жилой дом строится по заказу РУП «Главное управление капитального строительства» Управделами Президента РБ. Из числа работников предприятий, входящих в структуры этого ведомства и нуждающихся в улучшении жилищных условий, еще в прошлом году был сформирован жилищно-строительный кооператив «Дом на Андреевской».

Недалеко от Свислочи в районе Пулихова всего за 10 месяцев выросла многоэтажка. Что это за дом?
Недалеко от Свислочи в районе Пулихова всего за 10 месяцев выросла многоэтажка. Что это за дом?

Кстати, по архитектуре дом на Андреевской несколько похож на дом Коллекторной, где строилось жилье для работников МИД и работников структур, подчиненных Управлению делами Президента. 

Недалеко от Свислочи в районе Пулихова всего за 10 месяцев выросла многоэтажка. Что это за дом?

Рядом с новостройкой на Андреевской располагается кинологическая военная часть. Из-за забора с колючей проволокой выглядит она не слишком дружелюбно. Впрочем, стоит пройти лишь несколько сотен метров и можно оказаться на набережной Свислочи, около фонтанов или в Парке Горького.

 
Теги: Минск
 
 
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В начале года мы рассказывали, что на улице Андреевской в Минске (район Пулихова-Захарова) началась стройка многоэтажного дома. Тогда мы выяснили, что квартиры в...
 
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