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Недалеко от Свислочи в районе Пулихова всего за 10 месяцев выросла многоэтажка. Что это за дом?
14.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В начале года мы
Согласно паспорту объекта, многоквартирный жилой дом строится по заказу РУП «Главное управление капитального строительства» Управделами Президента РБ. Из числа работников предприятий, входящих в структуры этого ведомства и нуждающихся в улучшении жилищных условий, еще в прошлом году был сформирован жилищно-строительный кооператив «Дом на Андреевской».
Рядом с новостройкой на Андреевской располагается кинологическая военная часть. Из-за забора с колючей проволокой выглядит она не слишком дружелюбно. Впрочем, стоит пройти лишь несколько сотен метров и можно оказаться на набережной Свислочи, около фонтанов или в Парке Горького.
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