"Над проектом работали спецы из метростроя". Побывали в первой многоэтажке с подземным паркингом в Минске

"Те, кто активно занимается проектом, вне очереди получают квартиры"

Из-за расположения дома и подъездов двор кажется закрытым. С одного бока хоть и есть калитка, но обойти с другой стороны не составляет труда. Кроме парковочных мест на территории ютится скромная детская площадка.

А еще здесь всегда открыты двери первого подъезда. Таким гостеприимством пользуются незваные гости. Жильцы просят следить за порядком, ведь их подъезд стал ночлегом для бомжей.

Роман уехал от родителей несколько лет назад, но провел в стенах этого дома все детство. Он вспоминает, что летом вся детвора района собиралась на стадионе напротив. Зимой они с семьей брали лыжи и ходили в лес недалеко от Цнянки, пока местные санками разрисовывали холмы.

- Родители получили квартиру от Института порошковой металлургии. Мы заехали туда, когда еще не было отопления, - говорит молодой человек. - Под нами жил директор института. Вообще, в первом подъезде практически все друг друга знали. Второй же жил сам по себе.

За столько лет у его семьи и Ромы сформировались привычки, которые уже стали традицией, например, каждые выходные они ездят на Expobel за свежими продуктами. Там же всегда покупали и одежду.