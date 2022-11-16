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"Над проектом работали спецы из метростроя". Побывали в первой многоэтажке с подземным паркингом в Минске
16.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Большинство домов на улице Гамарника были построены в конце 70-х и 80-х. Чтобы добраться до некоторых девятиэтажек порой приходится преодолевать высокие лестницы. Сил на такое количество ступенек не хватает даже у подростков, которые останавливаются на передышку. Пока советские высотки стоят на зеленолужских холмах, одна кирпичная девятиэтажка все же стоит ниже. Но это не все ее особенности. Во-первых, она нестандартная – два подъезда зажали между собой здание банка. Во-вторых, это первый дом с подземным паркингом в Минске. Realt узнал историю появления этой высотки и спросил жильцов, как им живется сейчас.
"Устанавливали буронабивные сваи – новшество на то время"
Дома на Гамарника стоят по обе стороны. Их разделяют автомобильные дороги и небольшой сквер, где находятся стадион и Воскресенская церковь. Инфраструктура тут может и не такая завидная, как в других местах Первомайского района, но все же детские сады и школы - под боком, вода как-никак артезианская, до Цнянки - рукой подать.
Явным украшением района являются холмы. Они прибавляют высоты некоторым советским жилым постройкам, а зимой становятся главным местом сбора местных детей. Ровно посередине улицы на Гамарника, 9 расположился административно-жилой комплекс с тремя корпусами. История дома, как минимум, интересная и, как максимум, важная для города. Это первый жилой объект в Минске с подземным паркингом. Его возвели в 1996 году - это была одна из первых работ застройщика СООО «Арэса-Сервис».
В начале 90-х с частными заказами у девелоперов было туго, вспоминает руководитель компании Сергей Петрович Коренько. Идея возвести дом принадлежала Институту порошковой металлургии, а «Арэса-Сервис» выступала в проекте инвестором.
- Был заключен договор на специальных условиях. В инвестировании принимал участие и банк "Поиск" (с мая 2004 года переименован в "Паритетбанк"). Для них мы построили отдельное здание, которое располагается посередине комплекса, - рассказывает Сергей Коренько. – Объект был сложный на то время с точки зрения технологий. Ведь строили мы в низине, сверху - косогор и высокие дома. Нужно отметить, что сам паркинг находится не под домом, а под дворовой территорией, где раньше был старый стадион. Над проектом работали специалисты «Минскметростроя».
Чтобы избежать тряски, тогда устанавливали буронабивные сваи – новшество в 90-е. Укрепляли откос бетонной подушкой.
Квартиры в первом подъезде предназначались работникам Института порошковой металлургии. Это были объекты с разным количеством комнат стандартных планировок. Но не все они достались заказчику. А вот весь второй жилой корпус был коммерческим и строился за счет дольщиков. Там получилось меньше квартир, но они и по площади больше.
Паркинг рассчитан на 46 автомобилей. По словам Сергея Коренько, примерно 10 парковочных мест принадлежали банку, остальные приобретали жильцы дома.
Из-за того, что паркинг строился чуть удаленно от дома, у владельцев квартир есть подвалы. Правда Светлана (имя изменили по просьбе героя) за 26 лет так и не узнала, где находится ее помещение. Кто-то из соседей им уже давно пользуется вместо нее. Женщина сама выросла в этом районе, поэтому переезжать от родителей далеко не хотела – купили квартиру здесь, в первом подъезде. Планировки – самые обычные, а из изъянов – плохая вентиляция.
Соседка по подъезду, Виктория, такую проблему не замечала. Она, как и Светлана, живет здесь с 1996 года. Женщина еще и водитель, но покупкой машиноместа в подземном паркинге не интересовалась. Даже сейчас, когда места товарищество сдает в аренду за 50 рублей в месяц, а за безопасностью следит еще и охранник, свое авто она предпочитает ставить перед подъездом. Там есть небольшая стоянка.
- В паркинге неудобно разворачиваться - узковато. Да и перед домом всегда есть свободные и бесплатные места, - делится Виктория. Она своим местом жительства довольна.
В 1996 году, в первую очередь, ее привлекал район. С тех пор мнение не изменилось, поэтому и о переезде не задумывалась.
"Те, кто активно занимается проектом, вне очереди получают квартиры"
Из-за расположения дома и подъездов двор кажется закрытым. С одного бока хоть и есть калитка, но обойти с другой стороны не составляет труда. Кроме парковочных мест на территории ютится скромная детская площадка.
А еще здесь всегда открыты двери первого подъезда. Таким гостеприимством пользуются незваные гости. Жильцы просят следить за порядком, ведь их подъезд стал ночлегом для бомжей.
Роман уехал от родителей несколько лет назад, но провел в стенах этого дома все детство. Он вспоминает, что летом вся детвора района собиралась на стадионе напротив. Зимой они с семьей брали лыжи и ходили в лес недалеко от Цнянки, пока местные санками разрисовывали холмы.
- Родители получили квартиру от Института порошковой металлургии. Мы заехали туда, когда еще не было отопления, - говорит молодой человек. - Под нами жил директор института. Вообще, в первом подъезде практически все друг друга знали. Второй же жил сам по себе.
За столько лет у его семьи и Ромы сформировались привычки, которые уже стали традицией, например, каждые выходные они ездят на Expobel за свежими продуктами. Там же всегда покупали и одежду.
Михаил не только является старожилом, но и, по его словам, одним из тех, кто инициировал строительство этого дома.
- Подземный паркинг изначально хотели строить только для сотрудников и клиентов банка. Когда начались работы по возведению стоянки, цена оказалось неподъемной, поэтому условия пришлось изменить, - вспоминает мужчина и говорит, что изначально место на паркинге отдавали за 15 тысяч долларов, у стенки – за 10 тысяч долларов.
Таких средств у Михаила не было.
– Откуда? Я и с инициативой строительства высотки выступил, потому что в жилье нуждался. У меня тогда намечалось трое детей.
Паркинг пользуется популярностью больше у жильцов другого подъезда. Один из владельцев квартиры во втором жилом корпусе упоминал, что некоторые машиноместа банк потом распродавал на аукционе. Людям удалось урвать места за 3 тысячи долларов.
Михаил работал в Институте порошковой металлургии с 1971 года. Он написал служебную записку руководству, где рассказал об идее построить дом по бартеру.
- Эту бумажку долго мусолили: только селедку в нее не заворачивали, а колбасу с салом резали, - шутит герой. В итоге начальство согласилось, и Михаил собрал команду единомышленников. – Условие было такое: те, кто активно занимается этим делом, вне очереди получают квартиры. Поделить возведенное 50 на 50 не получилось. В итоге Институту досталось около 14 из 32 квартир в первом подъезде.
Сегодня Михаил живет в квартире с супругой. В подъезде проживают и другие члены той самой группы. По словам местных, отсюда переезжают нечасто. В базе Realt продается одна квартира в этом доме - четырешка в 77,4 м² на первом этаже.
В квартире сделан хороший ремонт. Здесь есть две лоджии и раздельный санузел. Ее
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"Над проектом работали спецы из метростроя". Побывали в первой многоэтажке с подземным паркингом в Минске
Большинство домов на улице Гамарника были построены в конце 70-х и 80-х. Чтобы добраться до некоторых девятиэтажек порой приходится преодолевать высокие лестницы....
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