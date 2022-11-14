Редкий лот - в Минске выставили на торги участок с недостроенным коттеджем. Узнали подробности

Источник материала: realt.by

Свободные участки под индивидуальную застройку в Минске на аукционах появляются нечасто. Частный сектор в столице постепенно приговаривают к сносу, а те дома, до которых не добрался экскаватор, обычно продаются исключительно на вторичке. Однако в этот раз «Минский городской центр недвижимости» выставил на торги редкий лот − земельный участок с недостроем прямо в Минске, недалеко от рынка в Ждановичах. Информация об аукционе появилась в газете «Звязда».

Участок в 10 соток с незавершенным строением располагается на улице Люцинской, 36. Когда-то здесь пытались возвести коттедж из блоков, но видимо, не сложилось. Рядом с участком – несколько улиц частной застройки, железнодорожные пути, станция «Лебяжий», рынок «Ждановичи». Прямо напротив земельного участка расположены панельные многоэтажки, а также – 40-я городская поликлиника.

Так недострой выглядит на Яндекс. Панорамах.

На сегодняшний день на участке есть монолитный железобетонный фундамент и часть стен из газосиликата. Перегородки, перекрытия, крыша и полы тут отсутствуют. Наружная площадь «незавершенки» составляет 91 «квадрат», степень готовности – 36 %, физический износ конструкций − 10 %.

В описании лота сообщается, что инженерные коммуникации на указанном земельном участке отсутствуют.

Начальная стоимость участка составляет 170 тысяч рублей (69 тысяч долларов).

Для желающих приобрести землю с «незавершенкой» сообщаем, что аукцион состоится 14 декабря в 16.00 по адресу: К. Маркса, 39, зал аукционов.

Для участия в аукционе необходимо заранее предоставить заявление в Минский городской центр недвижимости и внести задаток (34 тысячи рублей).