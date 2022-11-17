Новые жилые дома и снос хладокомбината. Власти показали, как они собираются менять район Захарова-Пулихова

Источник материала: realt.by

Только сегодня мы рассказали про тихий центр в районе улиц Захарова-Пулихова, как стало известно, что район ожидают некоторые перемены. Здесь собираются снести производственные и жилые здания, а на их месте построить новые административные и жилые комплексы. Градостроительный проект в настоящий момент вынесен на общественное обсуждение. Его проводит администрация Партизанского района. Посмотрели, что же предлагают архитекторы.

В-третьих, и это самое интересное – начать строительство жилых домов на территории сносимой коммунальной застройки РУП «БЕЛЭЗ», кинологической части и жилого дома по улице Ивановской, 50.

Во-вторых, реконструировать существующие гаражи (за гостиницей «40 лет Победы») с размещением площадки для подзарядки электромобилей и изменением количества гаражей до 150 мест.

Что же планируется на первом этапе – до 2024 года?

Сейчас на данном участке в районе улицы Андреевской уже возводится первый дом – про него мы писали . Под снос, согласно проекту, попадает двухэтажка рядом с ним, а также производственные и специализированные здания с другой стороны. По плану жилой фонд района увеличится на 292 квартиры.

На втором этапе проекта (до 2030 года) центр города может покинуть хладокомбинат №1 на улице Первомайской. Его планируют трансформировать, ряд построек снести, а на их месте разместить уникальный многофункциональный общественный комплекс с паркингом.

Что касается зеленых зон и скверов, то за них волноваться не стоит. Планируется сохранение и благоустройство существующих скверов на Пулихова (у здания музея Азгура) и на Слесарной, а также формирование 4-х новых скверов на базе существующих озелененных участков.

Дворы существующей жилой застройки предлагается реконструировать, озеленить и дополнить новыми спортивными и детскими игровыми площадками. Также в районе может стать больше магазинов и наземных парковок. А вот строительства новых детских садов или школ проектом не предусмотрено – их на Захарова вполне хватает.

Общественное обсуждение проекта будет проводиться с 21 ноября по 5 декабря. Все желающие смогут ознакомиться с проектом на сайте администрации района, а также непосредственно в фойе здания райисполкома. Замечания и предложения по объекту будут приниматься в установленные сроки в письменном или электронном виде.

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