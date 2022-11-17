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Новые жилые дома и снос хладокомбината. Власти показали, как они собираются менять район Захарова-Пулихова
17.11.2022 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Только сегодня мы
Что же планируется на первом этапе – до 2024 года?
Во-первых, в квартале планируют построить административное здание на свободном земельном участке, предоставленном ОАО «Минскметропроект» (напротив жилого дома на Захарова, 56).
Во-вторых, реконструировать существующие гаражи (за гостиницей «40 лет Победы») с размещением площадки для подзарядки электромобилей и изменением количества гаражей до 150 мест.
В-третьих, и это самое интересное – начать строительство жилых домов на территории сносимой коммунальной застройки РУП «БЕЛЭЗ», кинологической части и жилого дома по улице Ивановской, 50.
Более детально план можно рассмотреть
Сейчас на данном участке в районе улицы Андреевской уже возводится первый дом – про него мы
На втором этапе проекта (до 2030 года) центр города может покинуть хладокомбинат №1 на улице Первомайской. Его планируют трансформировать, ряд построек снести, а на их месте разместить уникальный многофункциональный общественный комплекс с паркингом.
Что касается зеленых зон и скверов, то за них волноваться не стоит. Планируется сохранение и благоустройство существующих скверов на Пулихова (у здания музея Азгура) и на Слесарной, а также формирование 4-х новых скверов на базе существующих озелененных участков.
Дворы существующей жилой застройки предлагается реконструировать, озеленить и дополнить новыми спортивными и детскими игровыми площадками. Также в районе может стать больше магазинов и наземных парковок. А вот строительства новых детских садов или школ проектом не предусмотрено – их на Захарова вполне хватает.
Общественное обсуждение проекта будет проводиться с 21 ноября по 5 декабря. Все желающие смогут ознакомиться с проектом на сайте администрации района, а также непосредственно в фойе здания райисполкома. Замечания и предложения по объекту будут приниматься в установленные сроки в письменном или электронном виде.
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Новые жилые дома и снос хладокомбината. Власти показали, как они собираются менять район Захарова-Пулихова
Только сегодня мы рассказали про тихий центр в районе улиц Захарова-Пулихова, как стало известно, что район ожидают некоторые перемены. Здесь собираются снести...
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