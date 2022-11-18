«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

Местным мамам негде выпить кофе и не хватает игровых комнат

Во время прогулки решаем пообщаться с жителями комплекса «Променад» и спросить, какой инфраструктуры им не хватает.

Девушку по имени Ксения ловим практически у подъезда. Она живет в «Променаде» уже 4 года:

— Конечно, когда я только заселилась сюда, то магазинов тут было гораздо меньше. Сейчас из ближайших — «Евроопт», «Виталюр», «Соседи». Если есть желание прогуляться, то можно пройти в «Арену Сити». Из того, чего не хватает, пожалуй, хотелось бы какое-то кафе с пирожными, чтобы открывалось пораньше. У меня рабочий день начинается рано, и мне бы хотелось где-то позавтракать или выпить чашечку кофе до работы.

Если говорить про какие-то мелкие сервисы, типа химчистки или ремонта обуви, то в комплексе таковых нет — придется пройти подальше. Кстати, вот — не хватает фитнес-клубов. Вообще, тренажерок тут много, но многие из них забиты под завязку. Да и меня интересуют не столько тренажеры, сколько групповые тренировки, типа пилатеса, танцев или чего-то подобного. Было бы здорово, если бы рядом появились какие-то активности.