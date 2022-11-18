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«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

18.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Северо-западная часть Минска в последние несколько лет буквально расцвела. Тут появились крупные спортивные объекты, отели, офисные и торговые центры, благоустроенные зоны отдыха и первый в столице аквапарк. Неудивительно, что желающих переехать в Лебяжий становится все больше. Один из жилых комплексов, который рассматривают потенциальные новоселы, – это «Променад». Строительство масштабного ЖК велось более 10 лет, но сегодня квартал полностью готов. Мы прогулялись по его улицам, узнали все последние новости и спросили у жителей «Променада», чего им тут не хватает.

«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

В жилом комплексе достроены все дома, а в 2024 году откроют школу

Итак, новость первая – она же главная. Все основные работы по строительству и благоустройству комплекса завершены. Впереди – только продажи оставшихся готовых квартир, ремонты и заселения. Все 22 дома ЖК «Променад» уже полностью достроены.

Все эти годы иностранный застройщик (ИООО «Пекинско-Минская компания по развитию недвижимости «БиЮСиСи») четко придерживался принципа продавать только готовое жилье. Стратегию оценили все, кто не хотел трепать себе нервы, отдавая денежные средства за картинку на экране. 


«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

В отличие от других минских комплексов, квартиру в «Променаде» можно «потрогать» своими руками. Потенциальный новосел может прийти в квартал в удобное время, прогуляться по дворам, рассмотреть понравившиеся дома, вместе с менеджером подняться в интересующие квартиры и сделать выбор на основе собственных впечатлений.

Что касается актуальной повестки, то сейчас в продаже находятся 3 дома. Это – десятиэтажка на Княгининской, 4, а также 25-этажная высотка на Ильянской, 16. Несколько квартир осталось в доме на Ильянской, 18.

Выбор этажей и планировок пока еще есть. Так, в десятиэтажном доме на Княгининской можно рассмотреть однокомнатные квартиры площадью 44 квадратных метра, двухкомнатные — площадью от 65 до 67 квадратных метров, трехкомнатные площадью 85 квадратных метров.


«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

В высотках на Ильянской представлены однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры. Более того, при желании новоселы смогут сделать из однушки «евродвушку», а из двушки — «евротрешку». Размеры, расположение и количество окон вполне позволяют такие решения.


«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

Мы также не упускаем случая подняться на последний этаж и зайти в одну из квартир. Первое, чем интересуемся, так это видом из окна. Он здесь — великолепный. Рассматриваем окрестности и любуемся водохранилищем Дрозды. А какие виды тут открываются на закате! Сотни сердечек вашим постам в соцсетях точно обеспечены.


«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

Сверху прикидываем, что из дома легко добраться до ТЦ «Арена Сити», рынка «Ждановичи», спортивного комплекса «Минск-Арена», ну и до зоны отдыха рядом с водохранилищем Дрозды. Что касается парковочных мест, то на придомовой территории их также в достаточном количестве.


«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

Если же вас интересуют самые свежие дома – две новые десятиэтажки на Ильянской — они поступят в продажу в следующем году. Планировки здесь такие же, как в доме на Княгининской, 4. Пока что можно записаться в лист ожидания.

Цены стартуют от 1348 долларов за квадратный метр. Квартиру в "Променаде" можно купить в рассрочку: первый взнос 20%, при рассрочке на один год стоимость увеличивается на 10 USD/м², при рассрочке до октября 2024 года – на 25 USD/м². Если же вы сразу платите за квартиру полностью, можно рассчитывать на скидку до 2%.


«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

Новость вторая – прямо рядом с «Променадом» недавно стартовало строительство новой школы. Сверху за новостройками можно рассмотреть котлован, где начинается история будущей четырехэтажной школы на 1020 мест. Открытие намечено на 2024-й год. Помимо стандартных помещений, здесь будут двухэтажный бассейн с трибунами, тренажерный и игровые залы, зал хореографии и ритмики, тир. 


«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

Замечаем новую детскую площадку – кажется, дизайнер проектировал ее  в романтическом настроении – розовые цвета, корона принцессы, сказочная карета.


«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

Местным мамам негде выпить кофе и не хватает игровых комнат

Во время прогулки решаем пообщаться с жителями комплекса «Променад» и спросить, какой инфраструктуры им не хватает.

Девушку по имени Ксения ловим практически у подъезда. Она живет в «Променаде» уже 4 года:

— Конечно, когда я только заселилась сюда, то магазинов тут было гораздо меньше. Сейчас из ближайших — «Евроопт», «Виталюр», «Соседи». Если есть желание прогуляться, то можно пройти в «Арену Сити». Из того, чего не хватает, пожалуй, хотелось бы какое-то кафе с пирожными, чтобы открывалось пораньше. У меня рабочий день начинается рано, и мне бы хотелось где-то позавтракать или выпить чашечку кофе до работы.

Если говорить про какие-то мелкие сервисы, типа химчистки или ремонта обуви, то в комплексе таковых нет — придется пройти подальше. Кстати, вот — не хватает фитнес-клубов. Вообще, тренажерок тут много, но многие из них забиты под завязку. Да и меня интересуют не столько тренажеры, сколько групповые тренировки, типа пилатеса, танцев или чего-то подобного. Было бы здорово, если бы рядом появились какие-то активности.  


«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

В целом районом я довольна. Особенно теперь, когда вся стройка закончена. Рядом — много отличных мест для прогулок, летом можно на пляж ходить, зимой – на лыжах кататься.


«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

Местная жительница Анастасия подтверждает слова соседки:

- Район очень нравится. Он спокойный, чистый, аккуратный. Интересно решен вопрос с мусорками: всё закрыто, мусор не виден. Большое пространство для парковки: даже если я приеду поздно вечером, место найдется. И, конечно, многое сделано для детей, радуют игровые площадки. Из пожеланий: очень не хватает кофеен. Мы живем в быстром темпе - хочется заскочить за кофе и бежать дальше.


«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

На скамейке видим двух женщин элегантного возраста. Спрашиваем, как им тут живется.

— Ой, нам тут всего хватает. Магазинов в округе много, новую поликлинику недавно открыли на проспекте, мы уже ходили туда. Единственное — хотелось бы еще больше зелени. Но мы видим, что постепенно высаживают деревья, соответствующие службы работают.


«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

На детской площадке знакомимся с женщиной, гуляющей с двумя девочками. Мария говорит, что хотелось бы еще больше магазинов в шаговой доступности, чтобы забежать во время прогулки с детьми и что-то купить:

— Вообще, район хороший, много разных дорожек, оправдывает свое название, можно ходить и ходить. Мы с детьми так все детские площадки тут обошли. Есть любимые — с горками и замком. А вот детских садов поблизости пока мало. Район растет, заселяется, куда будут ходить все дети — непонятно. Наша старшая пока ходит в частный сад. Еще очень не хватает какой-то кофейни, куда могут зайти мамочки, взять кофе с круассаном и пойти дальше. Также хотелось бы побольше каких-то детских комнат — мы вот недавно были в Москве, так там «игровые» открыты буквально в каждом доме. В Минске же небольших детских центров, где можно на час-другой оставить ребенка, немного. А так — дома красивые, светлые, приятно тут находиться.


«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

Девушку по имени Анна тоже встречаем на детской площадке:

- В целом всё устраивает, всё хорошо. Радует, что таких площадок много, есть, чем заняться с детьми. Не хватает игровой комнаты - теплой, светлой, просторной. Хотелось бы еще одну кофейню и тоже с детской зоной, чтобы можно было прийти маме с ребенком.


«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

Как открыть свое дело в ЖК "Променад"?

Безусловно, жителям нового района нужно много объектов инфраструктуры, поэтому открывать бизнес здесь - выгодно и дальновидно. Предпринимателей ждут платежеспособные клиенты, пока что невысокий уровень конкуренции и комфортные условия для работы в "Променаде". Сейчас в комплексе предлагаются к продаже коммерческие помещения, а также квартиры с отдельным входом, которые можно вывести в нежилой фонд. 


«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

К примеру, в жилом доме на Мястровской, 5 под различные сервисы и услуги отведен целый цокольный этаж. Офисная часть имеет несколько входов с улицы, тут же можно поместить вывески или другую рекламу. Все помещения предлагаются с отделкой и отоплением – новым собственникам останется только перевезти мебель и расставить все по своему вкусу. Прямо возле дома есть вместительная парковка.


«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе

Сейчас в продаже есть помещения от 15,5 до 60 квадратных метров. Стоимость «квадрата» коммерческой недвижимости начинается от 1300 долларов.

Подробности можно узнать по телефонам +375 (44) 561-86-18,+375 (33) 661-86-18 или по короткому номеру 7689.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Северо-западная часть Минска в последние несколько лет буквально расцвела. Тут появились крупные спортивные объекты, отели, офисные и торговые центры,...
 
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