|
«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе
18.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Северо-западная часть Минска в последние несколько лет буквально расцвела. Тут появились крупные спортивные объекты, отели, офисные и торговые центры, благоустроенные зоны отдыха и первый в столице аквапарк. Неудивительно, что желающих переехать в Лебяжий становится все больше. Один из жилых комплексов, который рассматривают потенциальные новоселы, – это «Променад». Строительство масштабного ЖК велось более 10 лет, но сегодня квартал полностью готов. Мы прогулялись по его улицам, узнали все последние новости и спросили у жителей «Променада», чего им тут не хватает.
В жилом комплексе достроены все дома, а в 2024 году откроют школу
Итак, новость первая – она же главная. Все основные работы по строительству и благоустройству комплекса завершены. Впереди – только продажи оставшихся готовых квартир, ремонты и заселения. Все 22 дома ЖК «Променад» уже полностью достроены.
В отличие от других минских комплексов, квартиру в «Променаде» можно «потрогать» своими руками. Потенциальный новосел может прийти в квартал в удобное время, прогуляться по дворам, рассмотреть понравившиеся дома, вместе с менеджером подняться в интересующие квартиры и сделать выбор на основе собственных впечатлений.
Что касается актуальной повестки, то сейчас в продаже находятся 3 дома. Это – десятиэтажка на Княгининской, 4, а также 25-этажная высотка на Ильянской, 16. Несколько квартир осталось в доме на Ильянской, 18.
Мы также не упускаем случая подняться на последний этаж и зайти в одну из квартир. Первое, чем интересуемся, так это видом из окна. Он здесь — великолепный. Рассматриваем окрестности и любуемся водохранилищем Дрозды. А какие виды тут открываются на закате! Сотни сердечек вашим постам в соцсетях точно обеспечены.
Если же вас интересуют самые свежие дома – две новые десятиэтажки на Ильянской — они поступят в продажу в следующем году. Планировки здесь такие же, как в доме на Княгининской, 4. Пока что можно записаться в лист ожидания.
Цены стартуют от 1348 долларов за квадратный метр. Квартиру в "Променаде" можно купить в рассрочку: первый взнос 20%, при рассрочке на один год стоимость увеличивается на 10 USD/м², при рассрочке до октября 2024 года – на 25 USD/м². Если же вы сразу платите за квартиру полностью, можно рассчитывать на скидку до 2%.
Новость вторая – прямо рядом с «Променадом» недавно стартовало строительство новой школы. Сверху за новостройками можно рассмотреть котлован, где начинается история будущей четырехэтажной школы на 1020 мест. Открытие намечено на 2024-й год. Помимо стандартных помещений, здесь будут двухэтажный бассейн с трибунами, тренажерный и игровые залы, зал хореографии и ритмики, тир.
Местным мамам негде выпить кофе и не хватает игровых комнат
Во время прогулки решаем пообщаться с жителями комплекса «Променад» и спросить, какой инфраструктуры им не хватает.
Девушку по имени Ксения ловим практически у подъезда. Она живет в «Променаде» уже 4 года:
— Конечно, когда я только заселилась сюда, то магазинов тут было гораздо меньше. Сейчас из ближайших — «Евроопт», «Виталюр», «Соседи». Если есть желание прогуляться, то можно пройти в «Арену Сити». Из того, чего не хватает, пожалуй, хотелось бы какое-то кафе с пирожными, чтобы открывалось пораньше. У меня рабочий день начинается рано, и мне бы хотелось где-то позавтракать или выпить чашечку кофе до работы.
Если говорить про какие-то мелкие сервисы, типа химчистки или ремонта обуви, то в комплексе таковых нет — придется пройти подальше. Кстати, вот — не хватает фитнес-клубов. Вообще, тренажерок тут много, но многие из них забиты под завязку. Да и меня интересуют не столько тренажеры, сколько групповые тренировки, типа пилатеса, танцев или чего-то подобного. Было бы здорово, если бы рядом появились какие-то активности.
Местная жительница Анастасия подтверждает слова соседки:
- Район очень нравится. Он спокойный, чистый, аккуратный. Интересно решен вопрос с мусорками: всё закрыто, мусор не виден. Большое пространство для парковки: даже если я приеду поздно вечером, место найдется. И, конечно, многое сделано для детей, радуют игровые площадки. Из пожеланий: очень не хватает кофеен. Мы живем в быстром темпе - хочется заскочить за кофе и бежать дальше.
На скамейке видим двух женщин элегантного возраста. Спрашиваем, как им тут живется.
— Ой, нам тут всего хватает. Магазинов в округе много, новую поликлинику недавно открыли на проспекте, мы уже ходили туда. Единственное — хотелось бы еще больше зелени. Но мы видим, что постепенно высаживают деревья, соответствующие службы работают.
На детской площадке знакомимся с женщиной, гуляющей с двумя девочками. Мария говорит, что хотелось бы еще больше магазинов в шаговой доступности, чтобы забежать во время прогулки с детьми и что-то купить:
— Вообще, район хороший, много разных дорожек, оправдывает свое название, можно ходить и ходить. Мы с детьми так все детские площадки тут обошли. Есть любимые — с горками и замком. А вот детских садов поблизости пока мало. Район растет, заселяется, куда будут ходить все дети — непонятно. Наша старшая пока ходит в частный сад. Еще очень не хватает какой-то кофейни, куда могут зайти мамочки, взять кофе с круассаном и пойти дальше. Также хотелось бы побольше каких-то детских комнат — мы вот недавно были в Москве, так там «игровые» открыты буквально в каждом доме. В Минске же небольших детских центров, где можно на час-другой оставить ребенка, немного. А так — дома красивые, светлые, приятно тут находиться.
Девушку по имени Анна тоже встречаем на детской площадке:
- В целом всё устраивает, всё хорошо. Радует, что таких площадок много, есть, чем заняться с детьми. Не хватает игровой комнаты - теплой, светлой, просторной. Хотелось бы еще одну кофейню и тоже с детской зоной, чтобы можно было прийти маме с ребенком.
Как открыть свое дело в ЖК "Променад"?
Безусловно, жителям нового района нужно много объектов инфраструктуры, поэтому открывать бизнес здесь - выгодно и дальновидно. Предпринимателей ждут платежеспособные клиенты, пока что невысокий уровень конкуренции и комфортные условия для работы в "Променаде". Сейчас в комплексе предлагаются к продаже коммерческие помещения, а также квартиры с отдельным входом, которые можно вывести в нежилой фонд.
К примеру, в жилом доме на Мястровской, 5 под различные сервисы и услуги отведен целый цокольный этаж. Офисная часть имеет несколько входов с улицы, тут же можно поместить вывески или другую рекламу. Все помещения предлагаются с отделкой и отоплением – новым собственникам останется только перевезти мебель и расставить все по своему вкусу. Прямо возле дома есть вместительная парковка.
Сейчас в продаже есть помещения от 15,5 до 60 квадратных метров. Стоимость «квадрата» коммерческой недвижимости начинается от 1300 долларов.
Подробности можно узнать по телефонам +375 (44) 561-86-18,+375 (33) 661-86-18 или по короткому номеру 7689.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сюда бы еще детский центр и кофейню с круассанами». Спросили у жителей «Променада», чего им не хватает в комплексе
Северо-западная часть Минска в последние несколько лет буквально расцвела. Тут появились крупные спортивные объекты, отели, офисные и торговые центры,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)