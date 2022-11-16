Рядом с лесом и озерами, дорогие и не очень. На аукцион выставили сразу 35 участков возле Минска

Источник материала: realt.by

В конце ноября нас ожидает большая распродажа земельных участков в Минском районе - на аукцион выставили аж 35 штук. Найти можно практически под любой запрос - есть рядом с лесом, возле озер, в чистом поле, под Минском, с газом, большие и маленькие, дешевые и подороже. Мы подробно изучили цены и локации в разных направлениях от Минска.

Логойское направление

Интерес представляют участки в деревне Вербицкие. Она находится рядом с трассой М3, в 11 км от МКАД, рядом с Боровлянами. Здесь выставили три участка — 7, 11 и 12 соток. Начальная стоимость самого маленького - 40 тысяч рублей. Те, что побольше - 50 тысяч рублей. Наделы с коммуникациями — есть электричество, газ и вода. Участки подальше и без коммуникаций стоят в два раза дешевле. Например, в деревне Ключники (за Острошицким городком), в 20 км от МКАД, выставлены два смежных участка по 15 соток. Начальная цена за любой из них — 22 500 рублей.

Московское направление

В этом направлении на торги выставили всего два участка. Один в Городище, в 13 км от Уручья. Эти 15 соток с коммуникациями продают за 50 000 рублей.

Второй в Колодищах (Полигон), прямо на улице Энтузиастов. Начальная стоимость традиционно высокая — 75 000 рублей за 14,4 сотки с коммуникациями.

Дзержинское направление Наибольший интерес представляет участок в Строчицах (11 км от МКАД) — он расположен практически на берегу водохранилища Птичь. За 13,7 сотки с возможностью подключения к электричеству и водопроводу назначили начальную стоимость 42 000 рублей.

Также рядом с Минском можно рассмотреть варианты в Городище и Богушово. Здесь участки практически равнозначные — по 12-15 соток, с коммуникациями, с начальной ценой от 48 до 55 тысяч рублей.

И это не самые дорогие участки — за 15 соток в Лецковщине торг начнут с 60 тысяч рублей. Интересно, что участок в Прилукской Слободе, в 9 километрах от метро «Малиновка», выставили за 36 000 рублей. Надел с коммуникациями, чуть больше 7 соток.

Раковское направление В этой части Минского района есть из чего выбрать. Хотите, чтобы рядом лес был? Тогда вам в Хотежино — здесь как раз 9,5 сотки без коммуникаций выставили за 41 000 рублей. Нужно дешевле? Тогда смотрите участок в Старом Селе — здесь 7 соток недалеко от леса будут продавать за 23 000 рублей.

В Вишневке, рядом с лесом и водохранилищем Крылово, в 17 километрах от МКАД, на торги выставили 13 соток за 24 500 рублей. Участок с электричеством, водопроводом и газом.

Неплохой участок в Звенячах — 10 соток на границе с лесом, с коммуникациями. Начальная стоимость — 8 239 рублей. До Минска — 22 километра.

В Аксаковщине, в 23 километрах от МКАД, — два участка. Первый, — 15 соток с коммуникациями, — оценен в 28 470 рублей. Второй примерно такой же, только с лесом напротив, — в 24 500 рублей.

Мядельское направление

В Селютах в новой коттеджной застройке напротив озера на аукцион выставили два равнозначных участка по 10 соток с начальной ценой 32 000 рублей. Коммуникации — прочерк.

В Семкове, пожалуй, самый дорогой участок Мядельского направления — 11,7 сотки без коммуникаций стоит 55 000 рублей. Сильно дешевле, но дальше от Минска (39 км), имеется участок в деревне Дворище, на самом краю Минского района. 15 соток с электричеством выставили всего за 5 900 рублей.

Пуховичское направление В городском поселке Михановичи, в КИЗ «Домосед», выставили три смежных одинаковых по размеру участка, на крайней к лесу улице. Начальная стоимость 10 соток — 31 000 рублей. Отметим, что здесь есть и газ, и вода, и даже центральная канализация.