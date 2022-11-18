В центре Минска построят новый храм. Показываем, где именно для него нашли место

Источник материала: realt.by

На улице Немига планируют построить храм в честь Казанской иконы Божией Матери, следует из протокола заседания архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе Минска. Realt узнал, где именно он появится.

На архитектурно-градостроительном Совете при главном архитекторе Минска обычно рассматривают важные для города проекты. Проходит это так: заказчик презентует архитектурную концепцию, а члены Совета (профессиональные архитекторы и чиновники) одобряют или отклоняют его, а также дают рекомендации. Часто там происходят оживленные обсуждения.

И вот на Совете в конце октября обсуждалась архитектурная концепция строительства храма в честь Казанской иконы Божией Матери на улице Немига. Заказчик - Приход храма Казанской иконы Божией Матери в Минске Минской епархии Белорусской Православной Церкви. Проектировщик - ООО "Апостеори".

Как рассказал Realt знакомый с этим вопросом источник, храм планируют построить возле театра Музкомедии - по сути напротив нового ЖК "Маэстро" на Немиге. Вот это место на карте: