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В центре Минска построят новый храм. Показываем, где именно для него нашли место
18.11.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На улице Немига планируют построить храм в честь Казанской иконы Божией Матери,
На архитектурно-градостроительном Совете при главном архитекторе Минска обычно рассматривают важные для города проекты. Проходит это так: заказчик презентует архитектурную концепцию, а члены Совета (профессиональные архитекторы и чиновники) одобряют или отклоняют его, а также дают рекомендации. Часто там происходят оживленные обсуждения.
И вот на Совете в конце октября обсуждалась архитектурная концепция строительства храма в честь Казанской иконы Божией Матери на улице Немига. Заказчик - Приход храма Казанской иконы Божией Матери в Минске Минской епархии Белорусской Православной Церкви. Проектировщик - ООО "Апостеори".
Как рассказал Realt знакомый с этим вопросом источник, храм планируют построить возле театра Музкомедии - по сути напротив нового ЖК "Маэстро" на Немиге. Вот это место на карте:
Совет отметил возможность размещения храма на рассматриваемом земельном участке и дал такие рекомендации:
- развернуть здание храма к улице Немига;
- исключить ограждение территории храма;
- изменить стилистику образного решения храма, исключив дробление и «игрушечность» как в цветовом решении, так и в архитектурном решении фасадов;
- выполнить визуализации храма с различных точек восприятия в увязке с остальными зданиями квартала в масштабе и в соответствии с генеральным планом объекта;
- предусмотреть при дальнейшем проектировании пожарные разрывы в соответствии с техническими нормами.
Откорректированную с учетом замечаний Совета архитектурную концепцию по объекту нужно будет представить на Совет повторно.
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На улице Немига планируют построить храм в честь Казанской иконы Божией Матери, следует из протокола заседания архитектурно-градостроительного Совета при...
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