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В центре Минска построят новый храм. Показываем, где именно для него нашли место

18.11.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На улице Немига планируют построить храм в честь Казанской иконы Божией Матери, следует из протокола заседания архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе Минска. Realt узнал, где именно он появится.

В центре Минска построят новый храм. Показываем, где именно для него нашли место
Фото носит иллюстративный характер

На архитектурно-градостроительном Совете при главном архитекторе Минска обычно рассматривают важные для города проекты. Проходит это так: заказчик презентует архитектурную концепцию, а члены Совета (профессиональные архитекторы и чиновники) одобряют или отклоняют его, а также дают рекомендации. Часто там происходят оживленные обсуждения. 

И вот на Совете в конце октября обсуждалась архитектурная концепция строительства храма в честь Казанской иконы Божией Матери на улице Немига. Заказчик - Приход храма Казанской иконы Божией Матери в Минске Минской епархии Белорусской Православной Церкви. Проектировщик - ООО "Апостеори". 

Как рассказал Realt знакомый с этим вопросом источник, храм планируют построить возле театра Музкомедии - по сути напротив нового ЖК "Маэстро" на Немиге. Вот это место на карте:

Совет отметил возможность размещения храма на рассматриваемом земельном участке и дал такие рекомендации:

- развернуть здание храма к улице Немига;

- исключить ограждение территории храма;

- изменить стилистику образного решения храма, исключив дробление  и «игрушечность» как в цветовом решении, так и в архитектурном решении фасадов;

- выполнить визуализации храма с различных точек восприятия в увязке с остальными зданиями квартала в масштабе и в соответствии с генеральным планом объекта;

- предусмотреть при дальнейшем проектировании пожарные разрывы  в соответствии с техническими нормами.

Откорректированную с учетом замечаний Совета архитектурную концепцию по объекту нужно будет представить на Совет повторно.

 
Теги: Минск
 
 
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На улице Немига планируют построить храм в честь Казанской иконы Божией Матери, следует из протокола заседания архитектурно-градостроительного Совета при...
 
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