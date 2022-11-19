Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска

Дом обычный, деревенский — крепкий сруб из тесанных бревен, общая площадь 54м2. Стены покрашены и выглядят бодро (для 1960 года постройки). К заднему торцу дома примыкает хозяйственная пристройка под отдельной крышей.

Внутри деревянные полы и потолки с открытыми балками, обои на стенах, мебель — все в хорошем состоянии.