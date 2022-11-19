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Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска

19.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Можно ли купить дом в деревне с бюджетом до 10 тысяч долларов? Конечно можно и даже выбор есть. Причем это будут вполне пригодные для жизни хаты — в хорошем состоянии, с исправной печкой, ухоженным участком и даже свежим ремонтом. Такие остались не только в глубинке, но и гораздо ближе, всего в часе езды от Минска. Вот какие варианты нашлись на Realt.

Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска

Клетишино, Пуховичское направление, 54 км от МКАД

Этот дом находится в деревне в 15 километрах от Марьиной Горки. Вокруг деревни лес, рядом озеро с обустроенным пляжем. Сюда регулярно ходит общественный транспорт и автолавка. Как для дачи, то вполне себе вариант.

Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска
Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска

Дом обычный, деревенский — крепкий сруб из тесанных бревен, общая площадь 54м2. Стены покрашены и выглядят бодро (для 1960 года постройки). К заднему торцу дома примыкает хозяйственная пристройка под отдельной крышей.

Внутри деревянные полы и потолки с открытыми балками, обои на стенах, мебель — все в хорошем состоянии.

Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска
Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска

Отопление печное: печь с камином и лежанкой в одной комнате, во второй - грубка с лежанкой. Вода из колодца в двух метрах от дома.

Земельный участок ухоженный, ровный, 25 соток. В саду растут яблони, груши, сливы. Стоимость9 900 долларов.

Партизанский, Мядельское направление, 47 км от МКАД

Это довольно большая деревня с магазинами, школой, детским садом и почтой. Хорошее транспортное сообщение — сюда ходят автобус и маршрутки из Минска. Заинтересовавший нас дом стоит на удалении от соседей, практически хутор.

Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска
Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска

Он довольно большой - 83 м2, с хорошей планировкой и двумя входами. В нем высокие потолки, широкие «венские» окна. Визуально состояние хорошее.

Отапливается дом печами в облицовке из кафеля. Вода из колодца.

Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска
Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска
Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска

Участок 25 соток граничит с лесом. На нем расположены погреб, много хозпостроек, есть плодоносящий сад. За этот хутор просят 9 200 долларов.

Хоромицкие, Слуцкое направление, 53 км от МКАД

Деревня относится к Узденскому району, находится рядом с трассой на Слуцк. Есть магазин, рядом озеро и лес.

Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска
Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска
Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска

Здесь продается деревянный дом площадью 75 м2. Сруб неплохо сохранился, крыша целая. Внутри относительно свежий ремонт - на стенах обои, покрашены потолки и полы. Под домом имеется погреб. Отопление печное, вода из скважины.

Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска
Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска
Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска

Участок 16 соток, на нем расположены сарай и туалет, растет сад. По периметру — деревянный забор.

За все просят 8900 долларов.

Ануфровичи, Слуцкое направление, 78 км от МКАД

Деревня небольшая, в одну улицу. Рядом проходит трасса Р-23 на Слуцк (до города 10 километров).

Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска
Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска
Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска

Здесь продается добротный и ухоженный дом 1970 года постройки. Общая площадь — 48 м2. Стены ошалеванные, свежепокрашенные. Внутри аккуратный ремонт.

К дому подведен газ, но сейчас отопление печное. Во дворе имеется колодец.

Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска
Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска
Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска
Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска

На участке в 24 сотки два сарая и погреб. Он огорожен сетка-рабицей, ворота металлические. Есть взрослый сад. За дом просят 11 000 долларов.

Марково, Молодечненское направление, 80 км от МКАД

Деревня довольно большая, со школой, магазинами и ДК. Ближайший город - Молодечно. Рядом протекает река Гордея.

Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска

Дом деревянный, 1950 года постройки, общая площадь - 60 м2. Продается на этапе завершения реконструкции. Многое уже сделано: вместо шифера — металлочерепица, новые окна ПВХ, свежий ремонт внутри. Позаботились и о создании комфортных условий: есть канализация, своя скважина, новая электропроводка. Отопление печное, есть газ и интернет.

Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска
Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска
Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска
Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска

 
Теги: Минск
 
 
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