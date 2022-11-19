Ищем домик в деревне: жилой, с печкой, до 10 тысяч долларов, меньше часа в пути от Минска

Можно ли купить дом в деревне с бюджетом до 10 тысяч долларов? Конечно можно и даже выбор есть. Причем это будут вполне пригодные для жизни хаты — в хорошем состоянии, с исправной печкой, ухоженным участком и даже свежим ремонтом. Такие остались не только в глубинке, но и гораздо ближе, всего в часе езды от Минска. Вот какие варианты нашлись на Realt.
Клетишино, Пуховичское направление, 54 км от МКАД
Этот дом находится в деревне в 15 километрах от Марьиной Горки. Вокруг деревни лес, рядом озеро с обустроенным пляжем. Сюда регулярно ходит общественный транспорт и автолавка. Как для дачи, то вполне себе вариант.
Дом обычный, деревенский — крепкий сруб из тесанных бревен, общая площадь 54м2. Стены покрашены и выглядят бодро (для 1960 года постройки). К заднему торцу дома примыкает хозяйственная пристройка под отдельной крышей.
Внутри деревянные полы и потолки с открытыми балками, обои на стенах, мебель — все в хорошем состоянии.
Отопление печное: печь с камином и лежанкой в одной комнате, во второй - грубка с лежанкой. Вода из колодца в двух метрах от дома.
Земельный участок ухоженный, ровный, 25 соток. В саду растут яблони, груши, сливы. Стоимость — 9 900 долларов.
Партизанский, Мядельское направление, 47 км от МКАД
Это довольно большая деревня с магазинами, школой, детским садом и почтой. Хорошее транспортное сообщение — сюда ходят автобус и маршрутки из Минска. Заинтересовавший нас дом стоит на удалении от соседей, практически хутор.
Он довольно большой - 83 м2, с хорошей планировкой и двумя входами. В нем высокие потолки, широкие «венские» окна. Визуально состояние хорошее.
Отапливается дом печами в облицовке из кафеля. Вода из колодца.
Участок 25 соток граничит с лесом. На нем расположены погреб, много хозпостроек, есть плодоносящий сад. За этот хутор просят 9 200 долларов.
Хоромицкие, Слуцкое направление, 53 км от МКАД
Деревня относится к Узденскому району, находится рядом с трассой на Слуцк. Есть магазин, рядом озеро и лес.
Здесь продается деревянный дом площадью 75 м2. Сруб неплохо сохранился, крыша целая. Внутри относительно свежий ремонт - на стенах обои, покрашены потолки и полы. Под домом имеется погреб. Отопление печное, вода из скважины.
Участок 16 соток, на нем расположены сарай и туалет, растет сад. По периметру — деревянный забор.
Деревня небольшая, в одну улицу. Рядом проходит трасса Р-23 на Слуцк (до города 10 километров).
Здесь продается добротный и ухоженный дом 1970 года постройки. Общая площадь — 48 м2. Стены ошалеванные, свежепокрашенные. Внутри аккуратный ремонт.
К дому подведен газ, но сейчас отопление печное. Во дворе имеется колодец.
На участке в 24 сотки два сарая и погреб. Он огорожен сетка-рабицей, ворота металлические. Есть взрослый сад. За дом просят11 000 долларов.
Марково, Молодечненское направление, 80 км от МКАД
Деревня довольно большая, со школой, магазинами и ДК. Ближайший город - Молодечно. Рядом протекает река Гордея.
Дом деревянный, 1950 года постройки, общая площадь - 60 м2. Продается на этапе завершения реконструкции. Многое уже сделано: вместо шифера — металлочерепица, новые окна ПВХ, свежий ремонт внутри. Позаботились и о создании комфортных условий: есть канализация, своя скважина, новая электропроводка. Отопление печное, есть газ и интернет.
Размер участка 16 соток. Стоимость этого дома -7900 долларов.